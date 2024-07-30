Украина готова к переговорам с РФ. Подоляк назвал главное условие

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Украина готова к мирным переговорам с Россией, однако опираясь исключительно на международное право, а не на прихоти Кремля.

У Украины есть четкое требование для начала мирных переговоров с Россией

Михаил Подоляк обращает внимание на то, что российская пропаганда не жалеет денег на то, чтобы создать иллюзию, что "война идет, но мы готовы к переговорам, Украина не готова к переговорам".

Нет, Украина готова к переговорам — это главный пункт. То есть переговоры, безусловно, нужны, но пункт номер два — на каких условиях, на каких основаниях будут идти переговоры. И здесь Украина четко говорит: "Да, давайте ввести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию". И главное из этой концепции — это территориальная целостность и субъектность, суверенитет государства. Михаил Подоляк Советник главы Офиса президента Украины

Он также подчеркнул, что мирные переговоры между Украиной и РФ будут иметь смысл только тогда, когда будут использованы инструменты принуждения страны-агрессора к миру.

По словам Подоляка, в первую очередь речь идет о поставках оружия ВСУ в больших количествах.

Россия должна осознать цену войны против Украины

Кроме того, советник главы Офиса президента в очередной раз призвал союзников отменить какие-либо ограничения — неформальные и формальные — на нанесение ударов по инфраструктуре войны, находящейся в любой из точек российской территории.

Подоляк напомнил, что на этом фоне также важно ужесточать экономические санкции против врага.

Они должны работать гораздо более объемно, чем сегодня. Цена войны для России должна расти. И третье — это то, чего вообще пока, к сожалению, не существует, это не используется — дипломатическая изоляция. Российская Федерация не может председательствовать, например, в Совбезе ООН, не может использовать те или иные площадки, — объяснил советник главы ОПУ. Поделиться

Михаил Подоляк также напомнил, что Россия не является адекватной страной, которая может услышать аргументы и осознать их.