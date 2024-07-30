Украина готова к переговорам с РФ. Подоляк назвал главное условие

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Украина готова к мирным переговорам с Россией, однако опираясь исключительно на международное право, а не на прихоти Кремля.
Главные тезисы
- Эффективность санкций и дипломатическая изоляция РФ являются важнейшими аспектами в украинской стратегии противостояния РФ.
- Цена войны для России должна расти. Над этим вопросом должны работать и союзники Украины.
- Мирные переговоры между Украиной и РФ принесут плоды только при условии использования инструментов принуждения страны-агрессорки к миру.
У Украины есть четкое требование для начала мирных переговоров с Россией
Михаил Подоляк обращает внимание на то, что российская пропаганда не жалеет денег на то, чтобы создать иллюзию, что "война идет, но мы готовы к переговорам, Украина не готова к переговорам".
Он также подчеркнул, что мирные переговоры между Украиной и РФ будут иметь смысл только тогда, когда будут использованы инструменты принуждения страны-агрессора к миру.
По словам Подоляка, в первую очередь речь идет о поставках оружия ВСУ в больших количествах.
Россия должна осознать цену войны против Украины
Кроме того, советник главы Офиса президента в очередной раз призвал союзников отменить какие-либо ограничения — неформальные и формальные — на нанесение ударов по инфраструктуре войны, находящейся в любой из точек российской территории.
Подоляк напомнил, что на этом фоне также важно ужесточать экономические санкции против врага.
Михаил Подоляк также напомнил, что Россия не является адекватной страной, которая может услышать аргументы и осознать их.
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