По мнению президента Владимира Зеленского в интервью французским журналистам, Украина может вернуть оккупированные Россией территории путем дипломатических усилий, а не только за счет боевых действий.
Главные тезисы
- Украина может вернуть оккупированные территории путем дипломатических усилий, убеждает президент Владимир Зеленский.
- Для возвращения оккупированных территорий Украина разработала "Формулу мира" и надеется на поддержку мирового сообщества.
- Зеленский считает, что роль в разрешении конфликта должны играть украинцы, но также необходима поддержка внешних участников.
- Президент не выступает против участия России в Саммите мира, считая это важным шагом к достижению реальных результатов.
- Украина работает над общим планом с мировым сообществом для прекращения Россией войны и возвращения к границам 1991 года.
Как Украина планирует вести переговоры с Россией по возвращению оккупированных территорий
Он подчеркнул, что с целью реализации этого плана была разработана "Формула мира".
Президент ожидает, что мировое сообщество будет давить кремлевского диктатора Владимира Путина.
Что касается вероятности территориальных уступок, то Зеленский подчеркнул, что такие вопросы должны решать только сами украинцы.
Зеленский отметил, что на официальном уровне никто такого не предлагал.
Президент подчеркнул, что согласно Конституции Украина не имеет права передавать кому-то собственные территории.
Поддерживает ли Зеленское участие России во втором Саммите мира
Глава государства отметил, что Украина не выступает против присутствия представителей страны-агрессорки на втором Саммите мира, поскольку без этого будет трудно добиться реальных результатов.
Он подчеркнул, что мировое сообщество должно сделать предпосылкой переговоров о возвращении Украины к границам по состоянию на 1991 год.
Зеленский считает, что изначально мировым сообществом должен быть разработан общий план, который заставит кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить преступную войну.
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