По мнению президента Владимира Зеленского в интервью французским журналистам, Украина может вернуть оккупированные Россией территории путем дипломатических усилий, а не только за счет боевых действий.

Как Украина планирует вести переговоры с Россией по возвращению оккупированных территорий

Я считаю, что не все территории нужно отвоевывать руками и не все территории нужно отвоевывать оружием. Я считаю, что на это можно потратить много времени и много людей, что не очень хорошо. Поэтому дипломатически можно отвоевывать свои территории, – отмечает глава государства. Поделиться

Он подчеркнул, что с целью реализации этого плана была разработана "Формула мира".

Президент ожидает, что мировое сообщество будет давить кремлевского диктатора Владимира Путина.

Что касается вероятности территориальных уступок, то Зеленский подчеркнул, что такие вопросы должны решать только сами украинцы.

Зеленский отметил, что на официальном уровне никто такого не предлагал.

Президент подчеркнул, что согласно Конституции Украина не имеет права передавать кому-то собственные территории.

Поддерживает ли Зеленское участие России во втором Саммите мира

Глава государства отметил, что Украина не выступает против присутствия представителей страны-агрессорки на втором Саммите мира, поскольку без этого будет трудно добиться реальных результатов.

Большинство мира сегодня говорит, что на втором саммите представители России должны быть. Иначе мы не добьемся мощных результатов. Потому что воюет Россия против Украины, и это стороны этой войны, - пояснил Зеленский. Поделиться

Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что мировое сообщество должно сделать предпосылкой переговоров о возвращении Украины к границам по состоянию на 1991 год.

Зеленский считает, что изначально мировым сообществом должен быть разработан общий план, который заставит кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить преступную войну.