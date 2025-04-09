Чи можлива протидія популізму в Україні — аналітики розробили практичні рекомендації

В Україні представили комплекс рішень для протидії популізму в консервативному середовищі. Аналітики в межах проєкту “Консервативна Платформа” розробили практичні рекомендації для економіки, безпеки, інформаційної політики та місцевого самоврядування.
Головні тези:
- Проєкт “Консервативна Платформа” розробив комплекс рекомендацій для протидії популізму в Україні.
- Аналіз ідеології, що базується на європейських традиціях, пропонує альтернативу радикальним популістським підходам.
- Християнська демократія може стати орієнтиром для України на шляху євроінтеграції, пропонуючи виважений погляд на сучасні виклики.
У межах проєкту “Консервативна Платформа” розроблено комплекс рекомендацій для протидії популізму
Документи аналізують переваги ідеології, що базується на європейських традиціях як альтернативу радикальним популістським підходам.
Громадська організація “Фонд сприяння демократії” за підтримки Фонду Ганнса Зайделя розробила серію аналітичних записок, які пропонують виважений погляд на сучасні виклики, пов’язані зі зростанням популістичних сил.
Документи можуть використовуватися будь-якими політичними силами, громадськими організаціями та експертними групами, що поділяють базові демократичні цінності. Їх оприлюднено на офіційному сайті “Консервативної Платформи”.
9 квітня зміст аналітичних записок обговорили під час онлайн-засідання Українського безпекового клубу. За результатами дискусії документи передали на розгляд експертним групам УБК для подальшого опрацювання.
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