Чи можлива протидія популізму в Україні — аналітики розробили практичні рекомендації

В Україні представили комплекс рішень для протидії популізму в консервативному середовищі. Аналітики в межах проєкту “Консервативна Платформа” розробили практичні рекомендації для економіки, безпеки, інформаційної політики та місцевого самоврядування.

У межах проєкту “Консервативна Платформа” розроблено комплекс рекомендацій для протидії популізму

Документи аналізують переваги ідеології, що базується на європейських традиціях як альтернативу радикальним популістським підходам.

Громадська організація “Фонд сприяння демократії” за підтримки Фонду Ганнса Зайделя розробила серію аналітичних записок, які пропонують виважений погляд на сучасні виклики, пов’язані зі зростанням популістичних сил.

Наша мета — запропонувати альтернативу радикальному популізму, який часто маскується під консервативними гаслами. Християнська демократія має потужну інтелектуальну та практичну традицію в Європі і може стати важливим орієнтиром для України на шляху євроінтеграції. Юрій Гончаренко Керівник проєкту

Документи можуть використовуватися будь-якими політичними силами, громадськими організаціями та експертними групами, що поділяють базові демократичні цінності. Їх оприлюднено на офіційному сайті “Консервативної Платформи”.