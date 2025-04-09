Возможно ли противодействие популизму в Украине — аналитики разработали практические рекомендации

В Украине представили комплекс решений по противодействию популизму в консервативной среде. Аналитики в рамках проекта Консервативная Платформа разработали практические рекомендации для экономики, безопасности, информационной политики и местного самоуправления.

В рамках проекта "Консервативная Платформа" разработан комплекс рекомендаций по противодействию популизму.

Документы анализируют преимущества идеологии, основанной на европейских традициях как альтернативу радикальным популистским подходам.

Общественная организация "Фонд содействия демократии" при поддержке Фонда Ганнса Зайделя разработала серию аналитических записок, предлагающих взвешенный взгляд на современные вызовы, связанные с ростом популистских сил.

Наша цель — предложить альтернативу радикальному популизму, часто маскирующемуся под консервативными лозунгами. Христианская демократия обладает мощной интеллектуальной и практической традицией в Европе и может стать важным ориентиром для Украины на пути евроинтеграции. Юрий Гончаренко Руководитель проекта

Документы могут использоваться любыми политическими силами, общественными организациями и экспертными группами, разделяющими базовые демократические ценности. Они обнародованы на официальном сайте "Консервативной Платформы".