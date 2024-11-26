Цены на кофе в мире подскочили до рекордных показателей с 1997 года из-за опасений урожая в ключевых странах-поставщиках.
Главные тезисы
- Проблемы с поставками и нестабильные погодные условия в Бразилии и Вьетнаме являются основными причинами роста цен на кофе.
- Прогнозируется сокращение производства кофе из-за повреждений кофейных деревьев, вызванных длительной засухой.
- Рост цен на кофе свидетельствует о способности потребительских товаров ограничивать бюджеты потребителей даже при падении оптовых цен.
- Эксперты говорят о вероятности низких запасов кофе до конца текущего сезона из-за высоких темпов экспорта и повреждений урожая.
- Цены на фьючерсы арабики выросли на 64%, свидетельствуя об обострении ситуации на рынке кофе и колебаниях цен.
Что известно о стремительном росте цен на кофе в мире
Отмечается, что 25 ноября цены на арабику выросли на 3%. Из-за проблем со снабжением и нестабильных погодных условий в таких странах как Бразилия и Вьетнам, цены на кофе растут рекордными темпами.
Рекордные уровни с 1970 года также достигли цены и на сорт робуста.
Что говорят аналитики
В отчете аналитика Rabobank Гильерме Мориа отмечается, что на урожай кофе в следующем году будет влиять длительный сухой и жаркий период, который задел посевы арабики, сделанные до сентября.
По словам аналитиков, рост цен на кофе демонстрирует, что некоторые потребительские товары до сих пор способны ограничивать бюджеты потребителей, несмотря на то, что оптовые цены на продукты снизились с рекордно высокого уровня, который наблюдался в начале 2022 года.
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