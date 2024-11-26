Цены на кофе в мире подскочили до рекордных показателей с 1997 года из-за опасений урожая в ключевых странах-поставщиках.

Что известно о стремительном росте цен на кофе в мире

Отмечается, что 25 ноября цены на арабику выросли на 3%. Из-за проблем со снабжением и нестабильных погодных условий в таких странах как Бразилия и Вьетнам, цены на кофе растут рекордными темпами.

Рекордные уровни с 1970 года также достигли цены и на сорт робуста.

Растет беспокойство, что поставки из Бразилии замедлятся после длительной засухи, повредившей кофейные деревья, что может привести к сокращению производства в следующем сезоне, подчеркивают аналитики издания. Поделиться

Кофе

Что говорят аналитики

В отчете аналитика Rabobank Гильерме Мориа отмечается, что на урожай кофе в следующем году будет влиять длительный сухой и жаркий период, который задел посевы арабики, сделанные до сентября.

Дополнительным фактором давления является вероятность того, что высокие темпы экспорта арабики в этом году могут привести к низким запасам до конца текущего сезона. По оценкам Службы иностранного сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США, запасы кофе в Бразилии достигнут лишь 1,2 млн мешков, когда текущий сезон закончится в июне, что на 26% меньше по сравнению с предыдущим годом, добавляют авторы материала. Поделиться

По словам аналитиков, рост цен на кофе демонстрирует, что некоторые потребительские товары до сих пор способны ограничивать бюджеты потребителей, несмотря на то, что оптовые цены на продукты снизились с рекордно высокого уровня, который наблюдался в начале 2022 года.