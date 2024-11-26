Ціни на каву у світі підскочили до рекордних показників з 1997 року через побоювання щодо врожаю у ключових країнах-поставниках.

Що відомо про стрімке зростання цін на каву у світі

Зазначається, що 25 листопада ціни на арабіку зросли на 3%. Через проблеми із постачанням і нестабільні погодні умови у таких країнах як Бразилія і В’єтнам, ціни на каву зростають рекордними темпами.

Рекордного рівня з 1970 року також досягли ціни і на сорт робуста.

Зростає занепокоєння, що постачання з Бразилії сповільняться після тривалої посухи, яка пошкодила кавові дерева, що може призвести до скорочення виробництва в наступному сезоні, — підкреслюють аналітики видання. Поширити

Кава

Що кажуть аналітики

У звіті аналітика Rabobank Гільєрме Моріа зазначається, що на врожай кави у наступному році впливатиме тривалий сухий і спекотний період, який зачіпив посіви арабіки, зроблені до вересня.

Додатковим фактором тиску є ймовірність того, що високі темпи експорту арабіки в цьому році можуть призвести до низьких запасів до кінця поточного сезону. За оцінками Служби іноземного сільського господарства Міністерства сільського господарства США, запаси кави в Бразилії досягнуть лише 1,2 млн мішків, коли поточний сезон закінчиться в червні, що на 26% менше порівняно з попереднім роком, — додають автори матеріалу. Поширити

За словами аналітиків, зростання цін на каву демонструє, що деякі споживчі товари досі здатні обмежувати бюджети споживачів, попри те, що гуртові ціни на продукти знизилися з рекордно високого рівня, який спостерігався на початку 2022 року.