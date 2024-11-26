Ціни на каву у світі підскочили до рекордних показників з 1997 року через побоювання щодо врожаю у ключових країнах-поставниках.
Головні тези:
- Причиною рекордного зростання цін на каву є проблеми із постачанням та нестабільні погодні умови у країнах-постачальниках, зокрема у Бразилії та В’єтнамі.
- Прогнозується зменшення виробництва кави в наступному сезоні через пошкодження кавових дерев під впливом тривалої посухи.
- Також вплив на зростання цін має високий темп експорту кави та невеликі запаси в країнах-постачальниках кави.
- Ростуть ціни на каву свідчать про здатність деяких споживчих товарів обмежувати бюджети споживачів навіть при падінні гуртових цін.
- Ф'ючерси на арабіку піднялись на 64%, що свідчить про загострення ситуації на ринку кави та несталість її цін.
Що відомо про стрімке зростання цін на каву у світі
Зазначається, що 25 листопада ціни на арабіку зросли на 3%. Через проблеми із постачанням і нестабільні погодні умови у таких країнах як Бразилія і В’єтнам, ціни на каву зростають рекордними темпами.
Рекордного рівня з 1970 року також досягли ціни і на сорт робуста.
Що кажуть аналітики
У звіті аналітика Rabobank Гільєрме Моріа зазначається, що на врожай кави у наступному році впливатиме тривалий сухий і спекотний період, який зачіпив посіви арабіки, зроблені до вересня.
За словами аналітиків, зростання цін на каву демонструє, що деякі споживчі товари досі здатні обмежувати бюджети споживачів, попри те, що гуртові ціни на продукти знизилися з рекордно високого рівня, який спостерігався на початку 2022 року.
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