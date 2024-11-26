Аналітики назвали причину рекордного зростання цін на каву
Категорія
Економіка
Дата публікації

Аналітики назвали причину рекордного зростання цін на каву

Кава
Джерело:  Bloomberg

Ціни на каву у світі підскочили до рекордних показників з 1997 року через побоювання щодо врожаю у ключових країнах-поставниках. 

Головні тези:

  • Причиною рекордного зростання цін на каву є проблеми із постачанням та нестабільні погодні умови у країнах-постачальниках, зокрема у Бразилії та В’єтнамі.
  • Прогнозується зменшення виробництва кави в наступному сезоні через пошкодження кавових дерев під впливом тривалої посухи.
  • Також вплив на зростання цін має високий темп експорту кави та невеликі запаси в країнах-постачальниках кави.
  • Ростуть ціни на каву свідчать про здатність деяких споживчих товарів обмежувати бюджети споживачів навіть при падінні гуртових цін.
  • Ф'ючерси на арабіку піднялись на 64%, що свідчить про загострення ситуації на ринку кави та несталість її цін.

Що відомо про стрімке зростання цін на каву у світі

Зазначається, що 25 листопада ціни на арабіку зросли на 3%. Через проблеми із постачанням і нестабільні погодні умови у таких країнах як Бразилія і В’єтнам, ціни на каву зростають рекордними темпами.

Рекордного рівня з 1970 року також досягли ціни і на сорт робуста.

Зростає занепокоєння, що постачання з Бразилії сповільняться після тривалої посухи, яка пошкодила кавові дерева, що може призвести до скорочення виробництва в наступному сезоні, — підкреслюють аналітики видання.

У світі стрімко зростають ціни на каву
Кава

Що кажуть аналітики

У звіті аналітика Rabobank Гільєрме Моріа зазначається, що на врожай кави у наступному році впливатиме тривалий сухий і спекотний період, який зачіпив посіви арабіки, зроблені до вересня.

Додатковим фактором тиску є ймовірність того, що високі темпи експорту арабіки в цьому році можуть призвести до низьких запасів до кінця поточного сезону. За оцінками Служби іноземного сільського господарства Міністерства сільського господарства США, запаси кави в Бразилії досягнуть лише 1,2 млн мішків, коли поточний сезон закінчиться в червні, що на 26% менше порівняно з попереднім роком, — додають автори матеріалу.

За словами аналітиків, зростання цін на каву демонструє, що деякі споживчі товари досі здатні обмежувати бюджети споживачів, попри те, що гуртові ціни на продукти знизилися з рекордно високого рівня, який спостерігався на початку 2022 року.

Ф'ючерси на арабіку зросли на 2,4% до $3,0935 за фунт станом на 10:23 ранку в Нью-Йорку. Цього року ціни зросли на 64%.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Ціни на каву незабаром можуть різко зрости
Кава
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Лікарі назвали безпечну для людини кількість чашок кави на день
Кава
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Вчені визначили найкращий час для вживання кави
Чашка кави

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?