Науковці попереджають, що вплив вживання кафи на організм може відрізнятись в залежності від часу доби.

Коли краще за все протягом дня вживати каву

Зокрема, більшість людей п’ють каву зранку за сніданком, або після нього, однак, за словами науковців, у низки людей це може мати негативний вплив на рівень цукру у крові та показники певних гормонів.

Кортизол в організмі людини відіграє важливу роль у регулюванні та активації імунної системи, метаболізму, запалення та стресу.

У той же час занадто високий рівень кортизолу може негативно впливати на серце і серцево-судинну систему.

Кава

Надлишки кортизолу провокують високий рівень холестерину, цукру в крові, високий артеріальний тиск і надлишки жиру в області живота.

Кава зазвичай підвищує рівень кортизолу, однак тимчасово.

Однак в умовах стресу рівень кортизолу може підвищуватись внаслідок вживання кафи більш відчутно.

У цьому випадку науковці радять обмежити вживання кави у разі перебування під впливом сильного стресу, під час хвороби, напруженого дня чи за нестачі сну.

У разі дефіциту сну вживання кафи впливає на здатність організму використовувати та регулювати рівень цукру в крові.

В одному з нещодавніх досліджень учасники з дефіцитом сну випивали чашку кави, що містила 300 мг кофеїну, протягом наступних 30 хвилин рівень цукру в їхній крові збільшувався на 50%.

Тому у разі браку сну протягом ночі науковці радять краще спершу з’їсти білкову їжу, яка допоможе збалансувати рівень цукру в крові та кортизолу, а згодом пити ранову чашку кави.

При цьому вживання кави у другій половині дня сприяє покращенню розумових здібностей та більш продуктивному фізичному стану.

Зокрема, представники Міжнародного товариства спортивного харчування радять за годину до фізичних тренувань споживати продукти з вмістом кофеїну.

За результатами досліджень також доведено, що кофеїн здатний підвищувати працездатність, вироблення енергії, та допомагає спалювати зайвий жир під час фізичних вправ.

Кава також прискорює метаболізм та розщеплення жирів у крові.

Крім того, не слід забувати про потенційний негативний вплив надлишку кави на серцево-судинну систему.

Також слід пам’ятати, що навіть чашка кави за обідом може порушити сон, особливо в чутливих до кофеїну людей.

Науково доведено, що вживання кави з кофеїном за 6-8,8 годин перед нічним відпочинком здатне погіршити якість сну.

Цей ефект може проявлятися у збільшенні часу, необхідного для засинання. Також кава здатна скоротити загальний час сну, що погіршує сон наступної ночі і може сприяти залежності від кофеїну.

Тому для більшості людей безпечніше обмежити споживання кави до середини дня.

Як впливає на організм вживання кави ввечері

Науковці зазначають, що чутливість до кофеїну у різних людей по різному зумовлена генетично. Наприклад, деякі люди не мають проблем зі сном, навіть якщо п'ють каву незадовго до того, як піти спати.

Результати огляду наукових робіт показали, що найкраще каву з кофеїном вживати щонайменше за 8,8 годин до сну, що мінімізувати негативний вплив.