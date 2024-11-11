Ученые предупреждают, что влияние кафе на организм может отличаться в зависимости от времени суток.

Когда лучше всего в течение дня употреблять кофе

В частности, большинство людей пьют кофе утром за завтраком или после него, однако, по словам ученых, у ряда людей это может оказать негативное влияние на уровень сахара в крови и показатели определенных гормонов.

Кортизол в организме человека играет важную роль в регулировании и активации иммунной системы, метаболизма, воспаления и стресса.

В то же время, слишком высокий уровень кортизола может негативно влиять на сердце и сердечно-сосудистую систему.

Кофе

Излишки кортизола провоцируют высокий уровень холестерина, сахара в крови, высокое АД и излишки жира в области живота.

Кофе обычно повышает уровень кортизола, но временно.

Однако в условиях стресса уровень кортизола может повышаться вследствие употребления кафе более ощутимо.

В этом случае ученые советуют ограничить употребление кофе в случае нахождения под влиянием сильного стресса, во время болезни, напряженного дня или недостатка сна.

При дефиците сна употребление кафе влияет на способность организма использовать и регулировать уровень сахара в крови.

В одном из недавних исследований участники с дефицитом сна выпивали чашку кофе, содержащую 300 мг кофеина, в течение следующих 30 минут уровень сахара в их крови увеличивался на 50%.

Поэтому в случае нехватки сна в течение ночи ученые советуют лучше съесть белковую пищу, которая поможет сбалансировать уровень сахара в крови и кортизола, а затем пить раневую чашку кофе.

При этом употребление кофе во второй половине дня способствует улучшению умственных способностей и более продуктивному физическому состоянию.

В частности, представители Международного общества спортивного питания советуют за час до физических тренировок потреблять продукты с содержанием кофеина.

По результатам исследований также доказано, что кофеин способен повышать работоспособность, выработку энергии и помогает сжигать лишний жир во время физических упражнений.

Кофе также ускоряет метаболизм и расщепление жиров в крови.

Кроме того, не следует забывать о потенциальном негативном влиянии избытка кофе на сердечно-сосудистую систему.

Также следует помнить, что даже чашка кофе за обедом может нарушить сон, особенно у чувствительных кофеина людей.

Научно доказано, что употребление кофе с кофеином за 6-8,8 часов перед ночным отдыхом способно ухудшить качество сна.

Этот эффект может проявляться в увеличении времени, необходимого для засыпания. Также кофе способен сократить общее время сна, что ухудшает сон на следующую ночь и может способствовать зависимости от кофеина.

Поэтому для большинства людей безопаснее ограничить потребление кофе в середине дня.

Как влияет на организм употребление кофе вечером

Ученые отмечают, что чувствительность к кофеину у разных людей по-разному обусловлена генетически. Например, некоторые люди не испытывают проблем со сном, даже если пьют кофе незадолго до того, как уйти спать.

Результаты обзора научных работ показали, что лучше кофе с кофеином употреблять не менее 8,8 часов до сна, что минимизировать негативное влияние.