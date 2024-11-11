Ученые определили лучшее время для употребления кофе
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые определили лучшее время для употребления кофе

Чашка кофе
Читати українською
Источник:  online.ua

Ученые предупреждают, что влияние кафе на организм может отличаться в зависимости от времени суток.

Главные тезисы

  • Употребление кофе утром может негативно влиять на уровень сахара и кортизола в организме.
  • Потребление кофе во второй половине дня помогает улучшить умственные и физические способности.
  • Дефицит сна усиливает влияние кофеина на уровень сахара в крови, поэтому важно внимательно регулировать употребление кофе.
  • Наличие генетических особенностей может влиять на чувствительность организмак к кофеину и его влияние на качество сна.
  • Ученые рекомендуют ограничивать употребление кофе вечером и употреблять не менее 8,8 часов до сна для минимизации негативного влияния.

Когда лучше всего в течение дня употреблять кофе

В частности, большинство людей пьют кофе утром за завтраком или после него, однако, по словам ученых, у ряда людей это может оказать негативное влияние на уровень сахара в крови и показатели определенных гормонов.

Кортизол в организме человека играет важную роль в регулировании и активации иммунной системы, метаболизма, воспаления и стресса.

В то же время, слишком высокий уровень кортизола может негативно влиять на сердце и сердечно-сосудистую систему.

Ученые определили лучшее время в течение дня для употребления кофе
Кофе

Излишки кортизола провоцируют высокий уровень холестерина, сахара в крови, высокое АД и излишки жира в области живота.

Кофе обычно повышает уровень кортизола, но временно.

Однако в условиях стресса уровень кортизола может повышаться вследствие употребления кафе более ощутимо.

В этом случае ученые советуют ограничить употребление кофе в случае нахождения под влиянием сильного стресса, во время болезни, напряженного дня или недостатка сна.

При дефиците сна употребление кафе влияет на способность организма использовать и регулировать уровень сахара в крови.

В одном из недавних исследований участники с дефицитом сна выпивали чашку кофе, содержащую 300 мг кофеина, в течение следующих 30 минут уровень сахара в их крови увеличивался на 50%.

Поэтому в случае нехватки сна в течение ночи ученые советуют лучше съесть белковую пищу, которая поможет сбалансировать уровень сахара в крови и кортизола, а затем пить раневую чашку кофе.

При этом употребление кофе во второй половине дня способствует улучшению умственных способностей и более продуктивному физическому состоянию.

В частности, представители Международного общества спортивного питания советуют за час до физических тренировок потреблять продукты с содержанием кофеина.

По результатам исследований также доказано, что кофеин способен повышать работоспособность, выработку энергии и помогает сжигать лишний жир во время физических упражнений.

Кофе также ускоряет метаболизм и расщепление жиров в крови.

Кроме того, не следует забывать о потенциальном негативном влиянии избытка кофе на сердечно-сосудистую систему.

Также следует помнить, что даже чашка кофе за обедом может нарушить сон, особенно у чувствительных кофеина людей.

Научно доказано, что употребление кофе с кофеином за 6-8,8 часов перед ночным отдыхом способно ухудшить качество сна.

Этот эффект может проявляться в увеличении времени, необходимого для засыпания. Также кофе способен сократить общее время сна, что ухудшает сон на следующую ночь и может способствовать зависимости от кофеина.

Поэтому для большинства людей безопаснее ограничить потребление кофе в середине дня.

Как влияет на организм употребление кофе вечером

Ученые отмечают, что чувствительность к кофеину у разных людей по-разному обусловлена генетически. Например, некоторые люди не испытывают проблем со сном, даже если пьют кофе незадолго до того, как уйти спать.

Результаты обзора научных работ показали, что лучше кофе с кофеином употреблять не менее 8,8 часов до сна, что минимизировать негативное влияние.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые обнаружили неожиданное влияние кофе на мозг
кофе
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Цены на кофе в скором времени могут резко возрасти
Кофе
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Врачи назвали безопасное для человека количество чашек кофе в день
кофе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?