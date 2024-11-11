Ученые предупреждают, что влияние кафе на организм может отличаться в зависимости от времени суток.
Главные тезисы
- Употребление кофе утром может негативно влиять на уровень сахара и кортизола в организме.
- Потребление кофе во второй половине дня помогает улучшить умственные и физические способности.
- Дефицит сна усиливает влияние кофеина на уровень сахара в крови, поэтому важно внимательно регулировать употребление кофе.
- Наличие генетических особенностей может влиять на чувствительность организмак к кофеину и его влияние на качество сна.
- Ученые рекомендуют ограничивать употребление кофе вечером и употреблять не менее 8,8 часов до сна для минимизации негативного влияния.
Когда лучше всего в течение дня употреблять кофе
В частности, большинство людей пьют кофе утром за завтраком или после него, однако, по словам ученых, у ряда людей это может оказать негативное влияние на уровень сахара в крови и показатели определенных гормонов.
Кортизол в организме человека играет важную роль в регулировании и активации иммунной системы, метаболизма, воспаления и стресса.
В то же время, слишком высокий уровень кортизола может негативно влиять на сердце и сердечно-сосудистую систему.
Излишки кортизола провоцируют высокий уровень холестерина, сахара в крови, высокое АД и излишки жира в области живота.
Кофе обычно повышает уровень кортизола, но временно.
Однако в условиях стресса уровень кортизола может повышаться вследствие употребления кафе более ощутимо.
В этом случае ученые советуют ограничить употребление кофе в случае нахождения под влиянием сильного стресса, во время болезни, напряженного дня или недостатка сна.
При дефиците сна употребление кафе влияет на способность организма использовать и регулировать уровень сахара в крови.
В одном из недавних исследований участники с дефицитом сна выпивали чашку кофе, содержащую 300 мг кофеина, в течение следующих 30 минут уровень сахара в их крови увеличивался на 50%.
Поэтому в случае нехватки сна в течение ночи ученые советуют лучше съесть белковую пищу, которая поможет сбалансировать уровень сахара в крови и кортизола, а затем пить раневую чашку кофе.
При этом употребление кофе во второй половине дня способствует улучшению умственных способностей и более продуктивному физическому состоянию.
В частности, представители Международного общества спортивного питания советуют за час до физических тренировок потреблять продукты с содержанием кофеина.
По результатам исследований также доказано, что кофеин способен повышать работоспособность, выработку энергии и помогает сжигать лишний жир во время физических упражнений.
Кофе также ускоряет метаболизм и расщепление жиров в крови.
Кроме того, не следует забывать о потенциальном негативном влиянии избытка кофе на сердечно-сосудистую систему.
Также следует помнить, что даже чашка кофе за обедом может нарушить сон, особенно у чувствительных кофеина людей.
Научно доказано, что употребление кофе с кофеином за 6-8,8 часов перед ночным отдыхом способно ухудшить качество сна.
Этот эффект может проявляться в увеличении времени, необходимого для засыпания. Также кофе способен сократить общее время сна, что ухудшает сон на следующую ночь и может способствовать зависимости от кофеина.
Поэтому для большинства людей безопаснее ограничить потребление кофе в середине дня.
Как влияет на организм употребление кофе вечером
Ученые отмечают, что чувствительность к кофеину у разных людей по-разному обусловлена генетически. Например, некоторые люди не испытывают проблем со сном, даже если пьют кофе незадолго до того, как уйти спать.
Результаты обзора научных работ показали, что лучше кофе с кофеином употреблять не менее 8,8 часов до сна, что минимизировать негативное влияние.
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