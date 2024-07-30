Чи наважиться Захід ліквідувати Путіна — прогноз експерта

Ймовірність того, що Захід на чолі з США спробує скоїти замах на нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, вкрай низька. Таку думку висловив професор вивчення розвідки в Школі дипломатичної служби Джорджтаунського університету (США) Дуглас Лондон.
Головні тези:
- Замах на Путіна може бути організований внутрішньою опозицією РФ, а не Заходом.
- США уникають ризику ліквідації Путіна через наявність ядерної зброї у РФ.
- Експерт зазначає, що розвиток подій буде залежати від балансу ризиків та вигоди для США та їхніх союзників.
Путін наразі не є ціллю для союзників України
Як зазначає експерт, розвиток подій у вказаному питання буде залежати від балансу потенційних ризиків та вигоди.
США та партнери буду ухвалювати рішення, намагаючись знайти відповіді на такі важливі запитання:
чи зменшиться загроза від Росії для Сполучених Штатів та їхніх союзників;
чи виведе Росія війська з України;
чи стане РФ більш ворожою і менш прогнозованою.
Професор звертає увагу на те, що російський диктатор, хоча й схильний до провокацій, погроз та залякувань, насправді є вкрай передбачуваним політиком.
Замах на Путіна може організувати російська опозиція
Що також важливо розуміти, Штати мають досвід вдалих і невдалих замахів на перших осіб іноземних держав — в Ірані, Чилі та на Кубі.
Не можна також ігнорувати той факт, що операції з метою ліквідації Мохаммада Мосаддика в Ірані, Сальвадора Альєнде в Чилі та Кастро на Кубі були реалізовані саме внутрішньою опозицією цих країн, а Штати тоді лише частково допомогли їм.
На переконання Дугласа Лондона, наразі американська влада буде робити все можливе задля збереження поточного статус-кво із передбачуваним супротивником.
США також не забувають, що у РФ є ядерна зброя, тому сценарій з ліквідацією Путіна для них є вкрай ризикованим.
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