Чи наважиться Захід ліквідувати Путіна — прогноз експерта

Ймовірність того, що Захід на чолі з США спробує скоїти замах на нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, вкрай низька. Таку думку висловив професор вивчення розвідки в Школі дипломатичної служби Джорджтаунського університету (США) Дуглас Лондон.

Путін наразі не є ціллю для союзників України

Як зазначає експерт, розвиток подій у вказаному питання буде залежати від балансу потенційних ризиків та вигоди.

США та партнери буду ухвалювати рішення, намагаючись знайти відповіді на такі важливі запитання:

чи зменшиться загроза від Росії для Сполучених Штатів та їхніх союзників;

чи виведе Росія війська з України;

чи стане РФ більш ворожою і менш прогнозованою.

Професор звертає увагу на те, що російський диктатор, хоча й схильний до провокацій, погроз та залякувань, насправді є вкрай передбачуваним політиком.

Замах на Путіна може організувати російська опозиція

Що також важливо розуміти, Штати мають досвід вдалих і невдалих замахів на перших осіб іноземних держав — в Ірані, Чилі та на Кубі.

Не можна також ігнорувати той факт, що операції з метою ліквідації Мохаммада Мосаддика в Ірані, Сальвадора Альєнде в Чилі та Кастро на Кубі були реалізовані саме внутрішньою опозицією цих країн, а Штати тоді лише частково допомогли їм.

На переконання Дугласа Лондона, наразі американська влада буде робити все можливе задля збереження поточного статус-кво із передбачуваним супротивником.

Логіку такого підходу ілюструє повалення Саддама Хусейна в Іраку, яке спровокувало хаотизацію Близького Сходу, появу нових потужних терористичних рухів, як от "Ісламська держава". Навіть "арабську весну" вважають прямим наслідком американського вторгнення в Ірак. Поширити

США також не забувають, що у РФ є ядерна зброя, тому сценарій з ліквідацією Путіна для них є вкрай ризикованим.