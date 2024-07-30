Як зазначають аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), комітет Держдуми країни-агресорки дозволив кремлівському диктатору Володимиру Путіну вводити обмеження на доступ росіян до інформації.

Що відомо про отримання Путіним повного контролю над російським інформаційним простором

Аналітики зазначають, що кремлівський диктатор отримав повний контроль над російським інформаційним простором за рахунок внесених правок до закону "Про зв'язок.

Остаточне ухвалення цих правок дозволить Путіну вводити обмеження на доступ росіян до інформації з метою нібито “захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав та законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни та безпеки держави”.

Володимир Путін

Ухвалені поправки також нададуть російському федеральному цензору Роскомнагляду право управляти мережами зв'язку та видаляти "заборонену" інформацію за поданням генпрокурора Росії та його заступників.

Якщо ці поправки будуть введені в дію, Путін "стане прямим арбітром того, яка поведінка та ідеали дозволені чи заборонені в російському інформаційному просторі, - пояснюють аналітики ISW. Поширити

Із чим пов’язані обмеження на доступ до інформації в Росії

Зазначається, що злочинна російська влада пов’язує придушення інформаційного простору зі спробами контролю над поведінкою мігрантів.

Голова ЛДПР Леонід Слуцький 29 липня запропонував запровадити "Кодекс мігрантів", який зобов’язує мігрантів інтегруватися в російські культурні, мовні, правові та поведінкові норми.

Схвалений комітетом раніше законопроект, який вимагає деанонімізації каналів соціальних медіа з понад 10 тис підписників, також містить окреме положення, що обмежує можливість для мігрантів купувати більше 10 SIM-карт на особу.

Аналітики ISW підкреслюють, що Кремль чинить подібне для заспокоєння ультранаціоналістичної спільноти, яка значною мірою підтримала повстання колишнього ватажка Групи Вагнера Євгена Пригожина.

Крім того, створювані механізми сприятимуть Міністерству оборони РФ у примусі мігрантів до військової служби.

Натомість мета зупинити зростання загрози ісламського екстремізму в Росії перед ініціаторами вказаних змін не стоїть.