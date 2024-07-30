Как отмечают аналитики из Института изучения войны (ISW), комитет Госдумы страны-агрессорки разрешил кремлевскому диктатору Владимиру Путину вводить ограничения на доступ россиян к информации.
Главные тезисы
- Путин получил полный контроль над российским информационным пространством, что позволит ему вводить ограничения для россиян с целью контроля над поведением мигрантов и подавления ультранационалистического сообщества.
- Новые законодательные поправки предоставляют Путину возможность управлять сетями связи и удалять запретную информацию по представлению генпрокурора России.
- Кремль прибегает к ограничениям доступа к информации для успокоения ультранационалистического сообщества и принуждения мигрантов к военной службе, не борясь с исламским экстремизмом.
- Принятие поправок вызывает важные вопросы о контроле за свободой выражения и демократией в России, отмечают аналитики ISW.
- Ограничения доступа к информации в России связаны с контролем над поведением мигрантов, обусловленным страхом роста ультранационализма и несмотря на отсутствие борьбы с исламским экстремизмом.
Что известно о получении Путиным полного контроля над российским информационным пространством
Аналитики отмечают, что кремлевский диктатор получил полный контроль над российским информационным пространством за счет внесенных поправок в закон "О связи.
Окончательное принятие этих правок позволит Путину вводить ограничения на доступ россиян к информации с целью якобы "защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".
Принятые поправки также предоставят российскому федеральному цензору Роскомнадзора право управлять сетями связи и удалять "запретную" информацию по представлению генпрокурора России и его заместителей.
С чем связаны ограничения на доступ к информации в России
Отмечается, что преступные российские власти связывают подавление информационного пространства с попытками контроля над поведением мигрантов.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий 29 июля предложил ввести Кодекс мигрантов, обязывающий мигрантов интегрироваться в российские культурные, языковые, правовые и поведенческие нормы.
Одобренный комитетом ранее законопроект, требующий деанонимизации каналов социальных медиа из более 10 тыс. подписчиков, также содержит отдельное положение, ограничивающее возможность для мигрантов покупать более 10 SIM-карт на человека.
Аналитики ISW подчеркивают, что Кремль делает подобное успокоение ультранационалистического сообщества, которое в значительной степени поддержало восстание бывшего главаря Группы Вагнера Евгения Пригожина.
Кроме того, создаваемые механизмы будут способствовать Министерству обороны РФ в принуждении мигрантов к военной службе.
Между тем цель остановить рост угрозы исламского экстремизма в России перед инициаторами указанных изменений не стоит.
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