Как отмечают аналитики из Института изучения войны (ISW), комитет Госдумы страны-агрессорки разрешил кремлевскому диктатору Владимиру Путину вводить ограничения на доступ россиян к информации.

Что известно о получении Путиным полного контроля над российским информационным пространством

Аналитики отмечают, что кремлевский диктатор получил полный контроль над российским информационным пространством за счет внесенных поправок в закон "О связи.

Окончательное принятие этих правок позволит Путину вводить ограничения на доступ россиян к информации с целью якобы "защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Владимир Путин

Принятые поправки также предоставят российскому федеральному цензору Роскомнадзора право управлять сетями связи и удалять "запретную" информацию по представлению генпрокурора России и его заместителей.

Если эти поправки будут введены в действие, Путин станет прямым арбитром того, какое поведение и идеалы разрешены или запрещены в российском информационном пространстве, - объясняют аналитики ISW. Поделиться

С чем связаны ограничения на доступ к информации в России

Отмечается, что преступные российские власти связывают подавление информационного пространства с попытками контроля над поведением мигрантов.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий 29 июля предложил ввести Кодекс мигрантов, обязывающий мигрантов интегрироваться в российские культурные, языковые, правовые и поведенческие нормы.

Одобренный комитетом ранее законопроект, требующий деанонимизации каналов социальных медиа из более 10 тыс. подписчиков, также содержит отдельное положение, ограничивающее возможность для мигрантов покупать более 10 SIM-карт на человека.

Аналитики ISW подчеркивают, что Кремль делает подобное успокоение ультранационалистического сообщества, которое в значительной степени поддержало восстание бывшего главаря Группы Вагнера Евгения Пригожина.

Кроме того, создаваемые механизмы будут способствовать Министерству обороны РФ в принуждении мигрантов к военной службе.

Между тем цель остановить рост угрозы исламского экстремизма в России перед инициаторами указанных изменений не стоит.