Подконтрольные кандидату в президенты США, республиканцу Дональду Трампу СМИ проводят мощную информационную кампанию о действующем президенте Джо Байдене, заявляя о якобы резком ухудшении состояния его здоровья.
Главные тезисы
- Подконтрольные Трампу СМИ запустили информационную кампанию о якобы тяжелой болезни Джо Байдена.
- Сомнения в здоровье Байдена стали предметом споров между президентскими представителями и ультраправой активисткой Лорой Лумер.
- Официальная позиция Байдена заключается в намерениях противостоять слухам и негативным кампаниям со стороны оппонентов.
- Недавние события подчеркивают отсутствие публичных появлений Байдена в течение нескольких дней, что вызывает обсуждения и волнует общественность.
- Представители Байдена опровергают возможность его досрочной отставки, подчеркивая решимость продолжить свое президентство и работу для страны.
Что известно о распространении протрамповских СМИ информации о якобы тяжелой болезни у Байдена.
В частности, подконтрольный Трампу канал Fox News обратил внимание, что Байден уже несколько дней не появлялся на публике.
При этом заявление действующего президента США по поводу отказа от дальнейшего участия в выборах было обнародовано в форме письма, а не видеообращения.
На прошлой неделе Байден пошел на самоизоляцию из-за положительного результата теста на COVID-19. В последний раз он появился на публике 17 июля, когда его самолет сел в Делавере.
По словам врача Байдена Кевина О'Коннора, опубликовавшего официальный бюллетень о состоянии здоровья президента, глава Белого дома принял свою шестую дозу PAXLOVID, однако продолжает ощущать слабый, непродуктивный кашель и хрипоту, при этом состояние его здоровья продолжает улучшаться.
Однако телеведущие канала Fox News отмечают, что за последние дни от Белого дома не было даже одной фотографии с Байденом.
Сомнения в сознании Байдена распространяет и ультраправая активистка Лора Лумер.
Также со ссылкой на собственные источники она утверждает, что состояние здоровья президента "неизлечимо".
Что говорят представители Байдена
На фоне этой волны слухов официальный президентский твиттер-аккаунт Байдена выпустил текстовое заявление, в котором опроверг возможность досрочной отставки с поста президента.
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