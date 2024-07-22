Подконтрольные Трампу СМИ распространяют информацию о тяжелой болезни Байдена
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Политика
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Подконтрольные Трампу СМИ распространяют информацию о тяжелой болезни Байдена

Джо Байден
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Источник:  online.ua

Подконтрольные кандидату в президенты США, республиканцу Дональду Трампу СМИ проводят мощную информационную кампанию о действующем президенте Джо Байдене, заявляя о якобы резком ухудшении состояния его здоровья.

Главные тезисы

  • Подконтрольные Трампу СМИ запустили информационную кампанию о якобы тяжелой болезни Джо Байдена.
  • Сомнения в здоровье Байдена стали предметом споров между президентскими представителями и ультраправой активисткой Лорой Лумер.
  • Официальная позиция Байдена заключается в намерениях противостоять слухам и негативным кампаниям со стороны оппонентов.
  • Недавние события подчеркивают отсутствие  публичных появлений Байдена в течение нескольких дней, что вызывает обсуждения и волнует общественность.
  • Представители Байдена опровергают возможность его досрочной отставки, подчеркивая решимость продолжить свое президентство и работу для страны.

Что известно о распространении протрамповских СМИ информации о якобы тяжелой болезни у Байдена.

В частности, подконтрольный Трампу канал Fox News обратил внимание, что Байден уже несколько дней не появлялся на публике.

При этом заявление действующего президента США по поводу отказа от дальнейшего участия в выборах было обнародовано в форме письма, а не видеообращения.

На прошлой неделе Байден пошел на самоизоляцию из-за положительного результата теста на COVID-19. В последний раз он появился на публике 17 июля, когда его самолет сел в Делавере.

Трамповские СМИ распространяют информацию о тяжелой болезни Байдена
Джо Байден и представители Белого дома

По словам врача Байдена Кевина О'Коннора, опубликовавшего официальный бюллетень о состоянии здоровья президента, глава Белого дома принял свою шестую дозу PAXLOVID, однако продолжает ощущать слабый, непродуктивный кашель и хрипоту, при этом состояние его здоровья продолжает улучшаться.

Однако телеведущие канала Fox News отмечают, что за последние дни от Белого дома не было даже одной фотографии с Байденом.

Они даже не обнародовали его фото из Белого дома. Ничего! Я надеюсь, что с ним все хорошо. Простите людям их любопытство, но у нас здесь был безумный уик-энд. Можно ли доказательство жизни, пожалуйста? – заявила в прямом эфире телеведущая Дана Перино.

Сомнения в сознании Байдена распространяет и ультраправая активистка Лора Лумер.

Сегодня в 10 утра по восточному времени глава аппарата Белого дома Джефф Зиентс совершает ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ звонок со всеми сотрудниками Белого дома, после чего в 11 утра состоится звонок для всех политических назначенцев в администрации Байдена. Возможно, мы приближаемся к полной отставке Джо Байдена, – написала Лумер на своей странице в Twitter.

Также со ссылкой на собственные источники она утверждает, что состояние здоровья президента "неизлечимо".

Сейчас Джо Байден находится в терминальной стадии болезни. Это то, что мне подтвердил мой медицинский источник в округе Колумбия. Я говорила вам несколько недель, потому что ему оказали неотложную медицинскую помощь на Air Force One и что вы увидите отставку. Большинство людей не знают, что у авиакомпании Air Force One есть полный медицинский центр в самолете. На Air Force One даже есть операционная, – заявляет активистка.

Что говорят представители Байдена

На фоне этой волны слухов официальный президентский твиттер-аккаунт Байдена выпустил текстовое заявление, в котором опроверг возможность досрочной отставки с поста президента.

Мы в Соединенных Штатах Америки – нет ничего, что мы не сможем сделать, если сделаем это вместе. Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и я буду продолжать это делать сегодня, завтра и каждый день, пока имею честь быть вашим президентом, - говорится в заявлении.

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