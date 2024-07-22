Підконтрольні кандидату у президенти США, республіканцю Дональду Трампу ЗМІ проводять потужну інформаційну кампанію про чинного президента Джо Байдена, заявляючи про нібито різке погіршення стану його здоров'я.
Головні тези:
- Підконтрольні Трампу ЗМІ проводять інформаційну кампанію щодо нібито важкої хвороби Джо Байдена.
- Суперечки та сумніви у відношенні до здоров'я Байдена між президентськими представниками та ультраправою активісткою Лорою Лумер.
- Намагання спотворити образ Байдена та створити негативне уявлення про нього через хвилю чуток та непідтверджені дані.
- Байден наполягає на продовженні свого президентства та заперечує можливість відставки через збільшення суперечок та недовіри.
- Офіційна позиція Байдена щодо його здоров'я полягає у намірах протистояти чуткам та негативним кампаніям з боку опонентів.
Що відомо про поширення протрампівськими ЗМІ інформації про нібито важку хворобу в Байдена
Зокрема, підконтрольний Трампу канал Fox News звернув увагу на те, що Байден вже кілька днів не з’являвся на публіці.
При цьому заява чинного президента США щодо відмови від подальшої участі у виборах була оприлюднена у формі листа, а не відеозвернення.
Минулого тижня Байден пішов на самоізоляцію через позитивний результат тесту на COVID-19. Востаннє він з'явився на публіці 17 липня, коли його літак сів у Делавері.
За словами лікаря Байдена Кевіна О’Коннора, який опублікував офіційний бюлетень про стан здоров’я президента, очільник Білого дому прийняв свою шосту дозу PAXLOVID, однак продовжує відчувати слабкий, непродуктивний кашель і хрипоту, при цьому стан його здоров’я продовжує покращуватись.
Однак телеведучі каналу Fox News наголошують, що за останні дні від Білого дому не було навіть однісінького фото із Байденом.
Сумніви у у притомності Байдена розповсюджує і ультраправа активістка Лора Лумер.
Також із посиланням на власні джерела вона стверджує, що стан здоров’я президента "невиліковний".
Що кажуть представники Байдена
На тлі цієї хвилі чуток офіційний президентський твітер-акаунт Байдена випустив текстову заяву, в якій спростував можливість дострокової відставки з посади президента.
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