Підконтрольні кандидату у президенти США, республіканцю Дональду Трампу ЗМІ проводять потужну інформаційну кампанію про чинного президента Джо Байдена, заявляючи про нібито різке погіршення стану його здоров'я.

Що відомо про поширення протрампівськими ЗМІ інформації про нібито важку хворобу в Байдена

Зокрема, підконтрольний Трампу канал Fox News звернув увагу на те, що Байден вже кілька днів не з’являвся на публіці.

При цьому заява чинного президента США щодо відмови від подальшої участі у виборах була оприлюднена у формі листа, а не відеозвернення.

Минулого тижня Байден пішов на самоізоляцію через позитивний результат тесту на COVID-19. Востаннє він з'явився на публіці 17 липня, коли його літак сів у Делавері.

Джо Байден і представники Білого дому

За словами лікаря Байдена Кевіна О’Коннора, який опублікував офіційний бюлетень про стан здоров’я президента, очільник Білого дому прийняв свою шосту дозу PAXLOVID, однак продовжує відчувати слабкий, непродуктивний кашель і хрипоту, при цьому стан його здоров’я продовжує покращуватись.

Однак телеведучі каналу Fox News наголошують, що за останні дні від Білого дому не було навіть однісінького фото із Байденом.

Вони навіть не оприлюднили його фото з Білого дому. Нічогісінько! Я сподіваюся, що з ним все гаразд. Пробачте людям їхню цікавість, але у нас тут був шалений вікенд. Можна доказ життя, будь ласка? - заявила в прямому ефірі телеведуча Дана Періно. Поширити

Сумніви у у притомності Байдена розповсюджує і ультраправа активістка Лора Лумер.

Сьогодні о 10 ранку за східним часом глава апарату Білого дому Джефф Зіентс проводить ОБОВ’ЯЗКОВИЙ дзвінок з усіма співробітниками Білого дому, після чого об 11 ранку відбудеться дзвінок для всіх політичних призначенців в адміністрації Байдена. Можливо, ми наближаємось до повної відставки Джо Байдена, - написала Лумер на своїй сторінці в Twitter. Поширити

Також із посиланням на власні джерела вона стверджує, що стан здоров’я президента "невиліковний".

Зараз Джо Байден перебуває на термінальній стадії хвороби. Це те, що мені підтвердило моє медичне джерело в округу Колумбія. Я казала вам кілька тижнів тому, що йому надали невідкладну медичну допомогу на Air Force One і що ви побачите відставку. Більшість людей не знають, що авіакомпанія Air Force One має повний медичний центр в літаку. На Air Force One навіть є операційна, - заявляє активістка. Поширити

Що кажуть представники Байдена

На тлі цієї хвилі чуток офіційний президентський твітер-акаунт Байдена випустив текстову заяву, в якій спростував можливість дострокової відставки з посади президента.