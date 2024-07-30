Решится ли Запад ликвидировать Путина — прогноз эксперта

Вероятность того, что Запад во главе с США попытается устранить нелегитимного президента РФ Владимира Путина, крайне низкая. Такое мнение высказал профессор изучения разведки в Школе дипломатической службы Джорджтаунского университета (США) Дуглас Лондон.
Главные тезисы
- Покушение на Путина может быть организовано внутренней оппозицией РФ, а не Западом.
- США избегают риска ликвидации Путина из-за наличия ядерного оружия в РФ.
- Эксперт отмечает, что развитие событий будет зависеть от баланса рисков и выгод для США и их союзников.
Путин пока не является целью для союзников Украины
Как отмечает эксперт, развитие событий в данном вопросе будет зависеть от баланса потенциальных рисков и выгод для Вашингтона.
США и партнеры будут принимать решения, пытаясь найти ответы на следующие важные вопросы:
уменьшится ли угроза России для Соединенных Штатов и их союзников;
выведет ли Россия войска из Украины;
станет ли РФ более враждебной и менее прогнозируемой.
Профессор обращает внимание на то, что российский диктатор, хотя и склонен к провокациям, угрозам и запугиваниям, на самом деле остается крайне предсказуемым политиком для Запада.
Покушение на Путина может организовать российская оппозиция
Что также важно понимать, у Штатов есть опыт удачных и неудачных покушений на первых лиц иностранных государств — в Иране, Чили и на Кубе.
Нельзя также игнорировать тот факт, что операции по ликвидации Мохаммада Мосаддика в Иране, Сальвадора Альенде в Чили и Кастро на Кубе были реализованы именно внутренней оппозицией этих стран, а Штаты тогда лишь частично помогли им. По убеждению Дугласа Лондона, американские власти пока будут делать все возможное для сохранения текущего статус-кво с предполагаемым противником.
США также не забывают, что у РФ есть ядерное оружие, поэтому сценарий с ликвидацией Путина для них крайне рискован.
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