Чи очікувати українцям прохолоди до кінця тижня — прогнози синоптиків

Найближчі дні в Україні будуть спекотними. Проте синоптики прогнозують на півдні країни місцями грози.

Якою буде погода в України

Як прогнозують синоптики, короткочасні дощі, місцями грози очікуються на півдні України 29 серпня. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°; вдень 28-33°, на Прикарпатті та в більшості південних областей 24-29°.

У Києві 29 серпня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

30 серпня у більшості областей України також без опадів, лише в південній частині місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°; вдень 28-33°.

У Києві в п'ятницю без опадів. Вітер східний, 5-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.

Температура в Україні знову піде вгору

За словами експертки, тепле повітря, яке буде надходити на територію нашої країни з південного заходу, спровокує більш високі температурні показники.

Першими зміни відчують мешканці південно-західних і південних регіонів.

На переважній частині України температура коливатиметься у межах 29-34°, у південно-західних і південних областях вона може сягнути 35-37°.

Що важливо розуміти, сильна спека починається уже після 35°.

Наталія Птуха також попереджає, що на заході можуть навіть початися опади через область зниженого тиску.

Що стосується південного сходу, то там переважно без дощів, а це значить, що з високим рівнем пожежної небезпеки.