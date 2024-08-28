Чи очікувати українцям прохолоди до кінця тижня — прогнози синоптиків

Найближчі дні в Україні будуть спекотними. Проте синоптики прогнозують на півдні країни місцями грози.
Головні тези:
- Прогнозуються короткочасні дощі та місцями грози на півдні України до кінця тижня.
- Температура повітря вдень може сягати до +37°, спровокована теплим повітрям.
- Сильна спека може призвести до пожежної небезпеки в південному сході країни.
- На заході України можливі опади через область зниженого тиску.
- Мешканцям південно-західних і південних регіонів варто бути готовими до високих температур до +37°.
Якою буде погода в України
Як прогнозують синоптики, короткочасні дощі, місцями грози очікуються на півдні України 29 серпня. На решті території без опадів.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°; вдень 28-33°, на Прикарпатті та в більшості південних областей 24-29°.
У Києві 29 серпня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.
30 серпня у більшості областей України також без опадів, лише в південній частині місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°; вдень 28-33°.
У Києві в п'ятницю без опадів. Вітер східний, 5-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.
Температура в Україні знову піде вгору
За словами експертки, тепле повітря, яке буде надходити на територію нашої країни з південного заходу, спровокує більш високі температурні показники.
Першими зміни відчують мешканці південно-західних і південних регіонів.
На переважній частині України температура коливатиметься у межах 29-34°, у південно-західних і південних областях вона може сягнути 35-37°.
Що важливо розуміти, сильна спека починається уже після 35°.
Наталія Птуха також попереджає, що на заході можуть навіть початися опади через область зниженого тиску.
Що стосується південного сходу, то там переважно без дощів, а це значить, що з високим рівнем пожежної небезпеки.
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