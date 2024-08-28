Ждать ли украинцам прохлады до конца недели — прогнозы синоптиков

В ближайшие дни в Украине будут жаркими. Однако синоптики прогнозируют на юге страны местами грозы.
Главные тезисы
- Жаркие дни ожидаются в Украине, особенно на юге страны.
- Синоптики предсказывают кратковременные дожди и грозы на юге Украины.
- Температуры будут подниматься до 37°, особенно в юго-западных и южных областях.
- На западе возможны осадки из-за пониженного давления, а на юго-востоке высокий уровень пожарной опасности.
- Украинцам рекомендуется быть готовыми к сильной жаре и возможным непогодам в ближайшие дни.
Какая будет погода в Украине
Как прогнозируют синоптики, кратковременные дожди, местами грозы ожидаются на юге Украины 29 августа. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°; днем 28-33°, в Прикарпатье и в большинстве южных областей 24-29°.
В Киеве 29 августа без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20 °, днем 30-32 °.
30 августа в большинстве областей Украины без осадков, лишь в южной части местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20 °, в южной части до 23 °; днем 28-33°.
В Киеве без осадков. Ветер восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 18-20 °, днем 31-33 °.
Температура в Украине снова пойдет вверх
По словам эксперта, теплый воздух, который будет поступать на территорию нашей страны с юго-запада, спровоцирует более высокие температурные показатели.
Первыми изменения почувствуют жители юго-западных и южных регионов.
На подавляющей части Украины температура будет колебаться в пределах 29-34 °, в юго-западных и южных областях она может достичь 35-37 °.
Что важно понимать, сильная жара начинается уже после 35°.
Наталья Птуха также предупреждает, что на западе могут даже начаться осадки из-за области пониженного давления.
Что касается юго-востока, то там преимущественно без дождей, а это значит, что с высоким уровнем пожарной опасности.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-