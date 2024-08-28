Ждать ли украинцам прохлады до конца недели — прогнозы синоптиков

В ближайшие дни в Украине будут жаркими. Однако синоптики прогнозируют на юге страны местами грозы.

Какая будет погода в Украине

Как прогнозируют синоптики, кратковременные дожди, местами грозы ожидаются на юге Украины 29 августа. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°; днем 28-33°, в Прикарпатье и в большинстве южных областей 24-29°.

В Киеве 29 августа без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20 °, днем 30-32 °.

30 августа в большинстве областей Украины без осадков, лишь в южной части местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20 °, в южной части до 23 °; днем 28-33°.

В Киеве без осадков. Ветер восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 18-20 °, днем 31-33 °.

Температура в Украине снова пойдет вверх

По словам эксперта, теплый воздух, который будет поступать на территорию нашей страны с юго-запада, спровоцирует более высокие температурные показатели.

Первыми изменения почувствуют жители юго-западных и южных регионов.

На подавляющей части Украины температура будет колебаться в пределах 29-34 °, в юго-западных и южных областях она может достичь 35-37 °.

Что важно понимать, сильная жара начинается уже после 35°.

Наталья Птуха также предупреждает, что на западе могут даже начаться осадки из-за области пониженного давления.

Что касается юго-востока, то там преимущественно без дождей, а это значит, что с высоким уровнем пожарной опасности.