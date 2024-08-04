Когда в Украину возвращается аномальная жара. Синоптикиня назвала даты

Буквально через неделю Украину накроет новая волна жары. К середине августа температура может подняться до +40 градусов.

Какую погоду ждать украинцам в скором времени

Как сообщила синоптикиня Наталья Диденко, в Украину через неделю, ориентировочно с 13-14 августа, вернется сильная жара.

Температура воздуха может достигать +32...+37 градусов, кое-где выше.

По данным Диденко, на 15 августа прогнозируется до +40 градусов (см. карту — ред).

Ослабление жары, по предварительным опять же прогнозам, с 19 августа, — констатировала Диденко. Поделиться

Почему в Украине наступила аномальная жара

Индекс изменения климата (Climate Shift Index (CSI) — англ.), являющийся системой, определяющей влияние изменения климата на местные суточные температуры по всему миру, в том числе и на территории нашей страны. Данный индекс разработан американским Climate Central и может рассчитываться на минимальную, среднюю и максимальную температуру воздуха в приземном слое атмосферы, — уточняют синоптики. Поделиться

По наблюдениям в глобальном измерении и на территории Украины можно сделать предварительные выводы, указывающие на причины сверхвысоких температур.

В период с 12 по 16 июля по территории преобладало значение 4-5 уровня этого индекса. И именно в это время фиксировали новые рекордные значения температуры, близкие к абсолютным максимумам, зафиксированным по территории Украины. И согласно значениям индекса, то с высокой вероятностью, такие показатели температуры в нашей местности в настоящее время обусловлены именно изменениями климата.