Когда в Украину возвращается аномальная жара. Синоптикиня назвала даты

Буквально через неделю Украину накроет новая волна жары. К середине августа температура может подняться до +40 градусов.
Главные тезисы
- Аномальная жара связана с изменениями климата, оценка которых проводится с помощью Climate Shift Index.
- Период с 12 по 16 июля характеризовался рекордными температурами, обусловленными климатическими изменениями.
- Жара отразилась на энергосистеме, что привело к введению графиков отключений в Украине.
- Следует ожидать возможных ограничений энергосистемы в случае возвращения новой волны жары.
Какую погоду ждать украинцам в скором времени
Как сообщила синоптикиня Наталья Диденко, в Украину через неделю, ориентировочно с 13-14 августа, вернется сильная жара.
Температура воздуха может достигать +32...+37 градусов, кое-где выше.
По данным Диденко, на 15 августа прогнозируется до +40 градусов (см. карту — ред).
Почему в Украине наступила аномальная жара
По наблюдениям в глобальном измерении и на территории Украины можно сделать предварительные выводы, указывающие на причины сверхвысоких температур.
В период с 12 по 16 июля по территории преобладало значение 4-5 уровня этого индекса. И именно в это время фиксировали новые рекордные значения температуры, близкие к абсолютным максимумам, зафиксированным по территории Украины. И согласно значениям индекса, то с высокой вероятностью, такие показатели температуры в нашей местности в настоящее время обусловлены именно изменениями климата.
Жара сказывалась негативно на ситуации в энергосистеме. Пришлось вводить графики отключений. Как только жара спала, энергетики отменили ограничения. Сейчас энергетики не дают прогнозы, придется ли вернуться к графикам отключений света в Украине, если новая волна жары снова накроет страну.
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