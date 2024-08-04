Коли в Україну повертається аномальна спека. Синоптикиня назвала дати

Буквально за тиждень Україну накриє нова хвиля спеки. До середини серпня температура може піднятися аж до +40 градусів.
Головні тези:
- Синоптики прогнозують нову хвилю спеки в Україні з середини серпня, температура сягатиме +40 градусів.
- Аномальна спека пов'язана зі змінами клімату, виявлені через Climate Shift Index.
- Сильна спека негативно впливає на енергосистему, що може призвести до введення графіків відключень світла.
- Спекотні дні стимулюють необхідність удосконалення заходів адаптації до змін клімату в Україні.
Яку погоду чекати українцям незабаром
Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, в Україну через тиждень, орієнтовно з 13-14 серпня, повернеться сильна спека.
Температура повітря може досягати +32...+37 градусів, подекуди вище.
За даними Діденко, на 15 серпня прогнозується до +40 градусів (див. карту, — ред).
Чому в Україні настала аномальна спека
За спостереженнями у глобальному вимірі та на території України можна зробити попередні висновки, які вказують на причини надвисоких температур.
В період з 12 по 16 липня по території переважало значення 4-5 рівня цього індексу. І саме в цей час фіксували нові рекордні значення температури, що були близькі до абсолютних максимумів, зафіксованих по території України. І згідно значень індексу, то з високою вірогідністю, такі показники температури в нашій місцевості в цей час обумовлені саме змінами клімату.
Спека позначалася негативно на ситуації в енергосистемі. Довелося вводити графіки відключень. Щойно спека спала, енергетики скасували обмеження. Зараз енергетики не дають прогнозів, чи доведеться повернутися до графіків відключень світла в Україні, якщо нова хвиля спеки знову накриє країну.
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