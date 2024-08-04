Коли в Україну повертається аномальна спека. Синоптикиня назвала дати
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли в Україну повертається аномальна спека. Синоптикиня назвала дати

Коли в Україну повертається аномальна спека. Синоптикиня назвала дати
Джерело:  Наталка Діденко

Буквально за тиждень Україну накриє нова хвиля спеки. До середини серпня температура може піднятися аж до +40 градусів.

Головні тези:

  • Синоптики прогнозують нову хвилю спеки в Україні з середини серпня, температура сягатиме +40 градусів.
  • Аномальна спека пов'язана зі змінами клімату, виявлені через Climate Shift Index.
  • Сильна спека негативно впливає на енергосистему, що може призвести до введення графіків відключень світла.
  • Спекотні дні стимулюють необхідність удосконалення заходів адаптації до змін клімату в Україні.

Яку погоду чекати українцям незабаром

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, в Україну через тиждень, орієнтовно з 13-14 серпня, повернеться сильна спека.

Температура повітря може досягати +32...+37 градусів, подекуди вище.

За даними Діденко, на 15 серпня прогнозується до +40 градусів (див. карту, — ред).

Послаблення спеки, за попередніми знову ж прогнозами, з 19-го серпня, — констатувала Діденко.

Чому в Україні настала аномальна спека

Індекс зміни клімату (Climate Shift Index (CSI) — англ.), що є системою, яка визначає вплив зміни клімату на місцеві добові температури у всьому світі, зокрема і на території нашої країни. Даний індекс розроблений американським Climate Central та може розраховуватись для мінімальної, середньої та максимальної температури повітря у приземному шарі атмосфери, — уточнюють синоптики.

За спостереженнями у глобальному вимірі та на території України можна зробити попередні висновки, які вказують на причини надвисоких температур.

В період з 12 по 16 липня по території переважало значення 4-5 рівня цього індексу. І саме в цей час фіксували нові рекордні значення температури, що були близькі до абсолютних максимумів, зафіксованих по території України. І згідно значень індексу, то з високою вірогідністю, такі показники температури в нашій місцевості в цей час обумовлені саме змінами клімату.

Спека позначалася негативно на ситуації в енергосистемі. Довелося вводити графіки відключень. Щойно спека спала, енергетики скасували обмеження. Зараз енергетики не дають прогнозів, чи доведеться повернутися до графіків відключень світла в Україні, якщо нова хвиля спеки знову накриє країну.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи чекати українцям знову аномальної спеки — прогноз синоптиків
Чи чекати українцям знову аномальної спеки — прогноз синоптиків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Синоптик попереджає українців про повернення аномальної спеки
спека
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Яка погода очікує українців у серпні — прогноз синоптикині
Яка погода очікує українців у серпні — прогноз синоптикині

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?