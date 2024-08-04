Коли в Україну повертається аномальна спека. Синоптикиня назвала дати

Буквально за тиждень Україну накриє нова хвиля спеки. До середини серпня температура може піднятися аж до +40 градусів.

Яку погоду чекати українцям незабаром

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, в Україну через тиждень, орієнтовно з 13-14 серпня, повернеться сильна спека.

Температура повітря може досягати +32...+37 градусів, подекуди вище.

За даними Діденко, на 15 серпня прогнозується до +40 градусів (див. карту, — ред).

Послаблення спеки, за попередніми знову ж прогнозами, з 19-го серпня, — констатувала Діденко. Поширити

Чому в Україні настала аномальна спека

Індекс зміни клімату (Climate Shift Index (CSI) — англ.), що є системою, яка визначає вплив зміни клімату на місцеві добові температури у всьому світі, зокрема і на території нашої країни. Даний індекс розроблений американським Climate Central та може розраховуватись для мінімальної, середньої та максимальної температури повітря у приземному шарі атмосфери, — уточнюють синоптики. Поширити

За спостереженнями у глобальному вимірі та на території України можна зробити попередні висновки, які вказують на причини надвисоких температур.

В період з 12 по 16 липня по території переважало значення 4-5 рівня цього індексу. І саме в цей час фіксували нові рекордні значення температури, що були близькі до абсолютних максимумів, зафіксованих по території України. І згідно значень індексу, то з високою вірогідністю, такі показники температури в нашій місцевості в цей час обумовлені саме змінами клімату.