Синоптик попереджає українців про повернення аномальної спеки

Згідно з даними синоптика Ігоря Кібальчича, протягом вихідних, 27-28 липня, окремі регіони України знову будуть вимушені стикнутися з шаленою спекою, однак цього разу — короткочасною.
Головні тези:
- Прогнозується повернення аномальної спеки в південні та центральні області України.
- Також очікуються опади й грози в різних регіонах країни.
- Зверніть увагу про попередження про пожежну небезпеку на півдні, заході та центрі України 26-28 липня.
За словами експерта, під “удар” спеки вкотре потраплять мешканці південних та центральних областей.
Що стосується опадів, то вони випадатимуть локально у південних та західних регіонах країни.
Переважна частина населення України протягом вихідних буде насолоджуватися сухою та переважно малохмарною погодою.
Погода в Україні 27 липня — перші подробиці
Мешканцям заходу слід підготуватися до короткочасного дощу й гроза. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі +11...+16 °С, вдень +25...+30 °С.
Окрім того, наголошується, що в Криму протягом дня буде мінлива погода з дощами та грозами.
За словами синоптика, вітер північний та північно-східний, 7-12 м/с, при грозах можливі окремі пориви до 1520 м/с. Вночі буде +17...+22 °С, вдень +30...+35 °С, а у Криму +25...+30 °С.
На сході буде спекотно й сухо.Очікується близько +16...+21 °С, а вдень розігріє до +29...+34 °С.
26-28 липня у східних, південних, центральних (крім Вінницької), Житомирській, Чернігівській, Сумській, 28 липня і Київській та Тернопільській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в Україні 28 липня. Чого очікувати
Що стосується західних регіонів, то там буде переважно сухо, лише ввечері на крайньому заході регіону можливі грозові дощі.
Температура повітря вночі +12...+17°С, вдень +28...+33°С.
На півночі також без опадів. Вночі +15…+20 °С, а вдень повітря прогріється до +29…+34 °С.
У східних регіонах 28 липня мине без дощів. Температура повітря вночі +16...+21 °С, вдень +30...+35 °С.
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