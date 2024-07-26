Синоптик попереджає українців про повернення аномальної спеки

Згідно з даними синоптика Ігоря Кібальчича, протягом вихідних, 27-28 липня, окремі регіони України знову будуть вимушені стикнутися з шаленою спекою, однак цього разу — короткочасною.

За словами експерта, під “удар” спеки вкотре потраплять мешканці південних та центральних областей.

Що стосується опадів, то вони випадатимуть локально у південних та західних регіонах країни.

Переважна частина населення України протягом вихідних буде насолоджуватися сухою та переважно малохмарною погодою.

Погода в Україні 27 липня — перші подробиці

Мешканцям заходу слід підготуватися до короткочасного дощу й гроза. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі +11...+16 °С, вдень +25...+30 °С.

На півночі вночі місцями можливі короткочасні грозові дощі, вдень без істотних опадів. Вночі +14...+19 °С, вдень +27...+32 °С. У центральних областях буде сухо. Вночі +16...+21 °С, вдень повітря прогріється до +30...+35 °С, — розповідає Ігор Кібальчич. Поширити

Окрім того, наголошується, що в Криму протягом дня буде мінлива погода з дощами та грозами.

За словами синоптика, вітер північний та північно-східний, 7-12 м/с, при грозах можливі окремі пориви до 1520 м/с. Вночі буде +17...+22 °С, вдень +30...+35 °С, а у Криму +25...+30 °С.

На сході буде спекотно й сухо.Очікується близько +16...+21 °С, а вдень розігріє до +29...+34 °С.

Попередження про пожежну небезпеку по Україні

26-28 липня у східних, південних, центральних (крім Вінницької), Житомирській, Чернігівській, Сумській, 28 липня і Київській та Тернопільській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні 28 липня. Чого очікувати

Що стосується західних регіонів, то там буде переважно сухо, лише ввечері на крайньому заході регіону можливі грозові дощі.

Температура повітря вночі +12...+17°С, вдень +28...+33°С.

На півночі також без опадів. Вночі +15…+20 °С, а вдень повітря прогріється до +29…+34 °С.

У центральних регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північної чверті, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 °С, вдень +31...+36 °С. У південних областях та у Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 °С, вдень +32...+37 °С., — зазначає Ігор Кібальчич. Поширити

У східних регіонах 28 липня мине без дощів. Температура повітря вночі +16...+21 °С, вдень +30...+35 °С.