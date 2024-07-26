Синоптик предупреждает украинцев о возвращении аномальной жары
Категория
Украина
Дата публикации

Синоптик предупреждает украинцев о возвращении аномальной жары

жара
Читати українською
Источник:  Meteoprog

Согласно данным синоптика Игоря Кибальчича, в течение выходных, 27-28 июля, отдельные регионы Украины снова будут вынуждены столкнуться с жарой, однако в этот раз — кратковременной.

Главные тезисы

  • Прогнозируется возврат аномальной жары в южные и центральные области Украины.
  • Также ожидаются осадки и грозы в разных регионах страны.
  • Обратите внимание на предупреждение о пожарной опасности на юге, западе и центре Украины 26-28 июля.

  • По словам эксперта, под "удар" жары в очередной раз попадут жители южных и центральных областей.

  • Что касается осадков, они будут выпадать локально в южных и западных регионах страны.

  • Большинство населения Украины в течение выходных будет наслаждаться сухой и преимущественно малооблачной погодой.

Погода в Украине 27 июля — первые подробности

Жителям запада следует подготовиться к кратковременным дождям и грозам. Ночью и утром — местами туман. Температура воздуха ночью +11...+16°С, днем +25...+30°С.

На севере ночью местами возможны кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью +14...+19°С, днем +27...+32°С. В центральных областях сухо. Ночью +16...+21°С, днем воздух прогреется до +30...+35°С, — рассказывает Игорь Кибальчич.

Кроме того, указано, что в Крыму в течение дня переменная погода с дождями и грозами.

По словам синоптика, ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с, при грозах возможны порывы до 1520 м/с. Ночью будет +17...+22°С, днем +30...+35°С, а в Крыму +25...+30°С.

На востоке будет жарко и сухо. Ожидается около +16...+21°С, а днем разогреет до +29...+34°С.

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

26-28 июля в восточных, южных, центральных (кроме Винницкой), Житомирской, Черниговской, Сумской, 28 июля и в Киевской и Тернопольской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине 28 июля. Чего ждать

Что касается западных регионов, то там будет преимущественно сухо, лишь к вечеру на крайнем западе региона возможны грозовые дожди.

Температура воздуха ночью +12...+17°С, днем +28...+33°С.

На севере без осадков. Ночью +15…+20 °С, а днем воздух прогреется до +29…+34 °С.

В центральных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+21°С, днем +31...+36°С. В южных областях и Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22°С, днем +32...+37°С. — отмечает Игорь Кибальчич.

В восточных регионах 28 июля пройдет без дождей. Температура воздуха ночью +16...+21°С, днем +30...+35°С.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
2024 год может оказаться жарче предыдущего — климатологи
Жара
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В ООН бьют тревогу из-за стремительного приближения климатической катастрофы
ООН
Глобальное потепление
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые описали влияние изменения климата на здоровье людей
головная боль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?