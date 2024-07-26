Синоптик предупреждает украинцев о возвращении аномальной жары

Согласно данным синоптика Игоря Кибальчича, в течение выходных, 27-28 июля, отдельные регионы Украины снова будут вынуждены столкнуться с жарой, однако в этот раз — кратковременной.

По словам эксперта, под "удар" жары в очередной раз попадут жители южных и центральных областей.

Что касается осадков, они будут выпадать локально в южных и западных регионах страны.

Большинство населения Украины в течение выходных будет наслаждаться сухой и преимущественно малооблачной погодой.

Погода в Украине 27 июля — первые подробности

Жителям запада следует подготовиться к кратковременным дождям и грозам. Ночью и утром — местами туман. Температура воздуха ночью +11...+16°С, днем +25...+30°С.

На севере ночью местами возможны кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью +14...+19°С, днем +27...+32°С. В центральных областях сухо. Ночью +16...+21°С, днем воздух прогреется до +30...+35°С, — рассказывает Игорь Кибальчич. Поделиться

Кроме того, указано, что в Крыму в течение дня переменная погода с дождями и грозами.

По словам синоптика, ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с, при грозах возможны порывы до 1520 м/с. Ночью будет +17...+22°С, днем +30...+35°С, а в Крыму +25...+30°С.

На востоке будет жарко и сухо. Ожидается около +16...+21°С, а днем разогреет до +29...+34°С.

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

26-28 июля в восточных, южных, центральных (кроме Винницкой), Житомирской, Черниговской, Сумской, 28 июля и в Киевской и Тернопольской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине 28 июля. Чего ждать

Что касается западных регионов, то там будет преимущественно сухо, лишь к вечеру на крайнем западе региона возможны грозовые дожди.

Температура воздуха ночью +12...+17°С, днем +28...+33°С.

На севере без осадков. Ночью +15…+20 °С, а днем воздух прогреется до +29…+34 °С.

В центральных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+21°С, днем +31...+36°С. В южных областях и Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22°С, днем +32...+37°С. — отмечает Игорь Кибальчич. Поделиться

В восточных регионах 28 июля пройдет без дождей. Температура воздуха ночью +16...+21°С, днем +30...+35°С.