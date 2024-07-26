Синоптик предупреждает украинцев о возвращении аномальной жары

Согласно данным синоптика Игоря Кибальчича, в течение выходных, 27-28 июля, отдельные регионы Украины снова будут вынуждены столкнуться с жарой, однако в этот раз — кратковременной.
Главные тезисы
- Прогнозируется возврат аномальной жары в южные и центральные области Украины.
- Также ожидаются осадки и грозы в разных регионах страны.
- Обратите внимание на предупреждение о пожарной опасности на юге, западе и центре Украины 26-28 июля.
По словам эксперта, под "удар" жары в очередной раз попадут жители южных и центральных областей.
Что касается осадков, они будут выпадать локально в южных и западных регионах страны.
Большинство населения Украины в течение выходных будет наслаждаться сухой и преимущественно малооблачной погодой.
Погода в Украине 27 июля — первые подробности
Жителям запада следует подготовиться к кратковременным дождям и грозам. Ночью и утром — местами туман. Температура воздуха ночью +11...+16°С, днем +25...+30°С.
Кроме того, указано, что в Крыму в течение дня переменная погода с дождями и грозами.
По словам синоптика, ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с, при грозах возможны порывы до 1520 м/с. Ночью будет +17...+22°С, днем +30...+35°С, а в Крыму +25...+30°С.
На востоке будет жарко и сухо. Ожидается около +16...+21°С, а днем разогреет до +29...+34°С.
26-28 июля в восточных, южных, центральных (кроме Винницкой), Житомирской, Черниговской, Сумской, 28 июля и в Киевской и Тернопольской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине 28 июля. Чего ждать
Что касается западных регионов, то там будет преимущественно сухо, лишь к вечеру на крайнем западе региона возможны грозовые дожди.
Температура воздуха ночью +12...+17°С, днем +28...+33°С.
На севере без осадков. Ночью +15…+20 °С, а днем воздух прогреется до +29…+34 °С.
В восточных регионах 28 июля пройдет без дождей. Температура воздуха ночью +16...+21°С, днем +30...+35°С.
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