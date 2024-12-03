Чи повертатиме Україна 50 млрд доларів кредиту від G7 — у Раді ухвалили рішення
Категорія
Економіка
Дата публікації

Чи повертатиме Україна 50 млрд доларів кредиту від G7 — у Раді ухвалили рішення

Верховна Рада
Джерело:  Ярослав Железняк

У Верховній Раді підтримали законопроєкт №12232 щодо безповоротньої фінансової допомоги у розмірі 50 млрд доларів від країн Великої сімки.

Головні тези:

  • Ухвалений законопроєкт дозволить Україні отримати безповоротну фінансову допомогу від G7 на 50 млрд доларів.
  • Новий термін у бюджетній сфері - “умовні боргові зобов'язання” - передбачає, що цей кредит не потрібно буде повертати, якщо Росія не виплатить репарації за збройну агресію.
  • Згідно угоди, Україні надійдуть 20 млрд доларів від США, 35 млрд євро від країн ЄС та 3 млрд доларів від Великої Британії.
  • Вирішені питання щодо структури кредиту та його гарантій дали змогу партнерам по G7 ухвалити надання кредиту на користь України.
  • Не внесення змін до Бюджетного кодексу могло призвести до серйозних проблем з виконанням бюджету у 2025 році.

Чи доведеться Україні повертати кредит G7 на 50 млрд доларів

‎Якщо простіше — то це про 50 млрд доларів від G7, що Україна не повертатиме цей кредит якщо не отримає репарації від росії. І гроші  не будуть обліковуватись як державний борг, — пояснив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт був підтриманий 271 депутатом. Це також створило новий термін у бюджетній сфері — "‎умовні боргові зобов’язання"‎, якими і є ці 50 млрд доларів.

Умови передбачають, що Україна не повертатиме цей кредит доти і у разі, якщо Росія відмовиться у повному обсязі виплатити репарації за злочинну збройну агресію, злочини і руйнування на українських територіях.

Якщо б ці зміни не були внесені до Бюджетного кодексу, міністр фінансів Сергій Марченко не зміг би підписати угоду, яка б дозволила отримати 50 млрд безповоротної фінансової допомоги. Останнє могло призвести до катастрофічних наслідків для виконання бюджету у 2025 році.

Що відомо про кредит Україні від G7

Країни-партнери по G7 остаточно затвердили оформлення кредиту Україні у розмірі 50 млрд доларів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ. 

Угоду ухвалили після того, як США та партнери вирішили проблемні питання, пов’язані зі структурою такого кредиту та гарантіями щодо його погашення.

Відповідно до досягнутої домовленності, Україна отримає 20 млрд доларів кредитних коштів від США. Країни ЄС мають виділити Україні ще 35 млрд євро.

3 млрд доларів очікується від Великої Британії. Окрім цього частину коштів мають надати Канада та Японія.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
G7 узгодила умови 50 млрд доларів кредиту Україні з заморожених активів РФ
Зеленський з лідерами G7
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Японія надасть Україні понад 3 млрд дол у межах кредиту G7
Японія
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лідери країн G7 зробили важливу заяву щодо підтримки України
G7

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?