У Верховній Раді підтримали законопроєкт №12232 щодо безповоротньої фінансової допомоги у розмірі 50 млрд доларів від країн Великої сімки.
Головні тези:
- Ухвалений законопроєкт дозволить Україні отримати безповоротну фінансову допомогу від G7 на 50 млрд доларів.
- Новий термін у бюджетній сфері - “умовні боргові зобов'язання” - передбачає, що цей кредит не потрібно буде повертати, якщо Росія не виплатить репарації за збройну агресію.
- Згідно угоди, Україні надійдуть 20 млрд доларів від США, 35 млрд євро від країн ЄС та 3 млрд доларів від Великої Британії.
- Вирішені питання щодо структури кредиту та його гарантій дали змогу партнерам по G7 ухвалити надання кредиту на користь України.
- Не внесення змін до Бюджетного кодексу могло призвести до серйозних проблем з виконанням бюджету у 2025 році.
Чи доведеться Україні повертати кредит G7 на 50 млрд доларів
Законопроєкт був підтриманий 271 депутатом. Це також створило новий термін у бюджетній сфері — "умовні боргові зобов’язання", якими і є ці 50 млрд доларів.
Умови передбачають, що Україна не повертатиме цей кредит доти і у разі, якщо Росія відмовиться у повному обсязі виплатити репарації за злочинну збройну агресію, злочини і руйнування на українських територіях.
Якщо б ці зміни не були внесені до Бюджетного кодексу, міністр фінансів Сергій Марченко не зміг би підписати угоду, яка б дозволила отримати 50 млрд безповоротної фінансової допомоги. Останнє могло призвести до катастрофічних наслідків для виконання бюджету у 2025 році.
Що відомо про кредит Україні від G7
Країни-партнери по G7 остаточно затвердили оформлення кредиту Україні у розмірі 50 млрд доларів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
Угоду ухвалили після того, як США та партнери вирішили проблемні питання, пов’язані зі структурою такого кредиту та гарантіями щодо його погашення.
Відповідно до досягнутої домовленності, Україна отримає 20 млрд доларів кредитних коштів від США. Країни ЄС мають виділити Україні ще 35 млрд євро.
3 млрд доларів очікується від Великої Британії. Окрім цього частину коштів мають надати Канада та Японія.
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