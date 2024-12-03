У Верховній Раді підтримали законопроєкт №12232 щодо безповоротньої фінансової допомоги у розмірі 50 млрд доларів від країн Великої сімки.

Чи доведеться Україні повертати кредит G7 на 50 млрд доларів

‎Якщо простіше — то це про 50 млрд доларів від G7, що Україна не повертатиме цей кредит якщо не отримає репарації від росії. І гроші не будуть обліковуватись як державний борг, — пояснив нардеп Ярослав Железняк. Поширити

Законопроєкт був підтриманий 271 депутатом. Це також створило новий термін у бюджетній сфері — "‎умовні боргові зобов’язання"‎, якими і є ці 50 млрд доларів.

Умови передбачають, що Україна не повертатиме цей кредит доти і у разі, якщо Росія відмовиться у повному обсязі виплатити репарації за злочинну збройну агресію, злочини і руйнування на українських територіях.

Якщо б ці зміни не були внесені до Бюджетного кодексу, міністр фінансів Сергій Марченко не зміг би підписати угоду, яка б дозволила отримати 50 млрд безповоротної фінансової допомоги. Останнє могло призвести до катастрофічних наслідків для виконання бюджету у 2025 році.

Що відомо про кредит Україні від G7

Країни-партнери по G7 остаточно затвердили оформлення кредиту Україні у розмірі 50 млрд доларів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Угоду ухвалили після того, як США та партнери вирішили проблемні питання, пов’язані зі структурою такого кредиту та гарантіями щодо його погашення.

Відповідно до досягнутої домовленності, Україна отримає 20 млрд доларів кредитних коштів від США. Країни ЄС мають виділити Україні ще 35 млрд євро.

3 млрд доларів очікується від Великої Британії. Окрім цього частину коштів мають надати Канада та Японія.