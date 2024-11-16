Лідери країн G7 зробили важливу заяву щодо підтримки України

Країни «Групи семи» (G7) єдині з Україною і продовжуватимуть надавати Україні необхідну допомогу і підтримку для захисту від російської агресії стільки, скільки буде потрібно.

У G7 зробили важливу заяву щодо України

Ця заява ухвалена за ініціативи прем’єр-міністра головуючої у групі Італії Джорджії Мелоні.

Ми, лідери «Групи семи», підтверджуємо готовність продовжувати підтримку України стільки, скільки буде потрібно. Ми солідарні в наших спільних зусиллях робити внесок у боротьбу за її суверенітет, свободу, незалежність, територіальну цілісність та відбудову.

Після 1000 днів війни ми визнаємо величезні страждання, які терпить народ України, та попри ці труднощі українці продемонстрували неперевершену стійкість і рішучість у захисті своєї землі, культури і свого народу.

Лідери G7 заявили, що Росія залишається єдиною перешкодою для відновлення справедливого і тривалого миру та підтвердили готовність продовжувати тиск на РФ за допомогою санкцій, експортного контролю та інших заходів, які завдають їй значних економічних втрат.

Ми єдині з Україною, — зазначається в заяві. Поширити

До G7 входять Велика Британія, Канада, Німеччина, Франція, Сполучені Штати і Японія та Європейський Союз.

Що відомо про санкції G7 проти російського паладію і титану

Представники Білого дому обговорювали запровадження цих санкцій у рамках зустрічі заступників міністрів фінансів країн G7 22 жовтня у Вашингтоні.

Фінансові високопосадовці з усього світу приїхали до Вашингтона на щорічні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

Зокрема співрозмовник зазначив, що США виступили з ініціативою щодо обговорення подальших санкцій проти Росії для ослаблення економіки країни-агресорки.