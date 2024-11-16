Лідери країн G7 зробили важливу заяву щодо підтримки України

Країни «Групи семи» (G7) єдині з Україною і продовжуватимуть надавати Україні необхідну допомогу і підтримку для захисту від російської агресії стільки, скільки буде потрібно.
Головні тези:
- Лідери країн G7 висловили підтримку України та обіцяють надалі захищати її суверенітет і територіальну цілісність.
- Група семи країн підтвердила готовність продовжувати тиск на Росію через санкції та інші заходи з метою відновлення миру.
- Україна продемонструвала стійкість та рішучість у захисті своїх інтересів попри великі втрати внаслідок російської агресії.
- Санкції G7 проти Росії, запропоновані США, спрямовані на зниження економічної потужності країни-агресорки.
- Заява G7 є підтвердженням єдності та солідарності країн у підтримці України та боротьбі за мир та безпеку в регіоні.
У G7 зробили важливу заяву щодо України
Ця заява ухвалена за ініціативи прем’єр-міністра головуючої у групі Італії Джорджії Мелоні.
Ми, лідери «Групи семи», підтверджуємо готовність продовжувати підтримку України стільки, скільки буде потрібно. Ми солідарні в наших спільних зусиллях робити внесок у боротьбу за її суверенітет, свободу, незалежність, територіальну цілісність та відбудову.
Після 1000 днів війни ми визнаємо величезні страждання, які терпить народ України, та попри ці труднощі українці продемонстрували неперевершену стійкість і рішучість у захисті своєї землі, культури і свого народу.
Лідери G7 заявили, що Росія залишається єдиною перешкодою для відновлення справедливого і тривалого миру та підтвердили готовність продовжувати тиск на РФ за допомогою санкцій, експортного контролю та інших заходів, які завдають їй значних економічних втрат.
До G7 входять Велика Британія, Канада, Німеччина, Франція, Сполучені Штати і Японія та Європейський Союз.
Що відомо про санкції G7 проти російського паладію і титану
Представники Білого дому обговорювали запровадження цих санкцій у рамках зустрічі заступників міністрів фінансів країн G7 22 жовтня у Вашингтоні.
Фінансові високопосадовці з усього світу приїхали до Вашингтона на щорічні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку.
Зокрема співрозмовник зазначив, що США виступили з ініціативою щодо обговорення подальших санкцій проти Росії для ослаблення економіки країни-агресорки.
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