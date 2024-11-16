Лидеры стран G7 сделали важное заявление о поддержке Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Лидеры стран G7 сделали важное заявление о поддержке Украины

G7
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Страны «Группы семи» (G7) едины с Украиной и будут продолжать оказывать Украине необходимую помощь и поддержку для защиты от российской агрессии столько, сколько потребуется.

Главные тезисы

  • Лидеры G7 выступили с важным заявлением о поддержке Украины и готовности продолжать оказывать помощь и поддержку.
  • Украина продемонстрировала устойчивость и решительность в защите своих интересов в условиях российской агрессии.
  • Санкции G7 против России направлены на ослабление ее экономической мощи как страны-агрессора.
  • Заявление подтверждает единство и солидарность стран в борьбе за мир и безопасность в регионе.
  • Рассмотрены возможные санкции против России по палладию и титану, обсуждение которых прошло на встрече финансовых чиновников G7 в Вашингтоне.

У G7 сделали важное заявление по Украине

Это заявление принято по инициативе премьер-министра председательствующей в группе Италии Джорджии Мэлони.

Мы, лидеры «Группы семи», подтверждаем готовность продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется. Мы солидарны в наших общих усилиях вносить вклад в борьбу за ее суверенитет, свободу, независимость, территориальную целостность и восстановление.

После 1000 дней войны мы признаем огромные страдания, которые терпит народ Украины, и, несмотря на эти трудности, украинцы продемонстрировали непревзойденную устойчивость и решительность в защите своей земли, культуры и своего народа.

Лидеры G7 заявили, что Россия остается единственным препятствием для восстановления справедливого и длительного мира и подтвердили готовность продолжать давление на РФ с помощью санкций, экспортного контроля и других мер, наносящих ей значительные экономические потери.

Мы едины с Украиной, — говорится в заявлении.

В G7 входят Великобритания, Канада, Германия, Франция, Соединенные Штаты и Япония и Европейский Союз.

Что известно о санкциях G7 против российского палладия и титана

Представители Белого дома обсуждали введение этих санкций в рамках встречи заместителей министров финансов стран G7 22 октября в Вашингтоне.

Финансовые чиновники со всего мира приехали в Вашингтон на ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка.

В частности, собеседник отметил, что США выступили с инициативой по обсуждению дальнейших санкций против России для ослабления экономики страны-агрессорки.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Лидеры G7 планируют сохранить активы РФ замороженными после войны
Лидеры G7 планируют сохранить активы РФ замороженными после войны
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США призывают G7 ввести санкции против российского палладия и титана
Флаги стран G7
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
G7 согласовала условия 50 млрд долларов кредита Украине за счет замороженных активов РФ
Зеленский и лидеры G7

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?