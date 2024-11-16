Лидеры стран G7 сделали важное заявление о поддержке Украины

Страны «Группы семи» (G7) едины с Украиной и будут продолжать оказывать Украине необходимую помощь и поддержку для защиты от российской агрессии столько, сколько потребуется.

У G7 сделали важное заявление по Украине

Это заявление принято по инициативе премьер-министра председательствующей в группе Италии Джорджии Мэлони.

Мы, лидеры «Группы семи», подтверждаем готовность продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется. Мы солидарны в наших общих усилиях вносить вклад в борьбу за ее суверенитет, свободу, независимость, территориальную целостность и восстановление.

После 1000 дней войны мы признаем огромные страдания, которые терпит народ Украины, и, несмотря на эти трудности, украинцы продемонстрировали непревзойденную устойчивость и решительность в защите своей земли, культуры и своего народа.

Лидеры G7 заявили, что Россия остается единственным препятствием для восстановления справедливого и длительного мира и подтвердили готовность продолжать давление на РФ с помощью санкций, экспортного контроля и других мер, наносящих ей значительные экономические потери.

Мы едины с Украиной, — говорится в заявлении. Поделиться

В G7 входят Великобритания, Канада, Германия, Франция, Соединенные Штаты и Япония и Европейский Союз.

Что известно о санкциях G7 против российского палладия и титана

Представители Белого дома обсуждали введение этих санкций в рамках встречи заместителей министров финансов стран G7 22 октября в Вашингтоне.

Финансовые чиновники со всего мира приехали в Вашингтон на ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка.

В частности, собеседник отметил, что США выступили с инициативой по обсуждению дальнейших санкций против России для ослабления экономики страны-агрессорки.