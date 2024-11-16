Лидеры стран G7 сделали важное заявление о поддержке Украины

Страны «Группы семи» (G7) едины с Украиной и будут продолжать оказывать Украине необходимую помощь и поддержку для защиты от российской агрессии столько, сколько потребуется.
Главные тезисы
- Лидеры G7 выступили с важным заявлением о поддержке Украины и готовности продолжать оказывать помощь и поддержку.
- Украина продемонстрировала устойчивость и решительность в защите своих интересов в условиях российской агрессии.
- Санкции G7 против России направлены на ослабление ее экономической мощи как страны-агрессора.
- Заявление подтверждает единство и солидарность стран в борьбе за мир и безопасность в регионе.
- Рассмотрены возможные санкции против России по палладию и титану, обсуждение которых прошло на встрече финансовых чиновников G7 в Вашингтоне.
У G7 сделали важное заявление по Украине
Это заявление принято по инициативе премьер-министра председательствующей в группе Италии Джорджии Мэлони.
Мы, лидеры «Группы семи», подтверждаем готовность продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется. Мы солидарны в наших общих усилиях вносить вклад в борьбу за ее суверенитет, свободу, независимость, территориальную целостность и восстановление.
После 1000 дней войны мы признаем огромные страдания, которые терпит народ Украины, и, несмотря на эти трудности, украинцы продемонстрировали непревзойденную устойчивость и решительность в защите своей земли, культуры и своего народа.
Лидеры G7 заявили, что Россия остается единственным препятствием для восстановления справедливого и длительного мира и подтвердили готовность продолжать давление на РФ с помощью санкций, экспортного контроля и других мер, наносящих ей значительные экономические потери.
В G7 входят Великобритания, Канада, Германия, Франция, Соединенные Штаты и Япония и Европейский Союз.
Что известно о санкциях G7 против российского палладия и титана
Представители Белого дома обсуждали введение этих санкций в рамках встречи заместителей министров финансов стран G7 22 октября в Вашингтоне.
Финансовые чиновники со всего мира приехали в Вашингтон на ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка.
В частности, собеседник отметил, что США выступили с инициативой по обсуждению дальнейших санкций против России для ослабления экономики страны-агрессорки.
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