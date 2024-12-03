В Верховной Раде поддержали законопроект №12232 по безвозвратной финансовой помощи в размере 50 млрд долларов от стран Большой семерки.
Главные тезисы
- Верховная Рада приняла законопроект о безвозвратной финансовой помощи Украине в размере 50 млрд долларов от стран G7.
- Украине предоставят кредит в размере 50 млрд долларов.
- Решение Верховной Рады обеспечивает получение Украиной 20 млрд долларов от США, 35 млрд евро от стран ЕС и 3 млрд долларов от Великобритании.
- Появление нового термина “условные долговые обязательства” открыла доступ Украине к финансовой помощи от G7 без обязательства возврата кредита.
- Решение о получении кредита от G7 важно для исполнения бюджета Украины и предотвращения катастрофических последствий в будущем.
Придется ли Украине возвращать кредит G7 на 50 млрд долларов
Законопроект был поддержан 271 депутатом. Это также создало новый термин в бюджетной сфере — "условные долговые обязательства", которыми и являются эти 50 млрд долларов.
Условия предусматривают, что Украина не будет возвращать этот кредит до тех пор, если Россия откажется в полном объеме выплатить репарации за преступную вооруженную агрессию, преступления и разрушения на украинских территориях.
Если бы эти изменения не были внесены в Бюджетный кодекс, министр финансов Сергей Марченко не смог бы подписать соглашение, которое позволило бы получить 50 млрд безвозвратной финансовой помощи. Последнее могло привести к катастрофическим последствиям для исполнения бюджета в 2025 году.
Что известно о кредите Украины от G7
Страны-партнеры по G7 окончательно утвердили оформление кредита Украине в размере 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных активов РФ.
Соглашение было принято после того, как США и партнеры решили проблемные вопросы, связанные со структурой такого кредита и гарантиями по его погашению.
Согласно достигнутой договоренности, Украина получит 20 млрд долларов кредитных средств от США. Страны ЕС должны выделить Украине еще 35 млрд. евро.
3 млрд долларов ожидается от Великобритании. Кроме этого, часть средств должны предоставить Канада и Япония.
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