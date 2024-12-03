В Верховной Раде поддержали законопроект №12232 по безвозвратной финансовой помощи в размере 50 млрд долларов от стран Большой семерки.

Придется ли Украине возвращать кредит G7 на 50 млрд долларов

Если проще — то это о 50 млрд долларов от G7, что Украина не будет возвращать этот кредит если не получит репарации от России. И деньги не будут учитываться как государственный долг, — объяснил нардеп Ярослав Железняк. Поделиться

Законопроект был поддержан 271 депутатом. Это также создало новый термин в бюджетной сфере — "условные долговые обязательства", которыми и являются эти 50 млрд долларов.

Условия предусматривают, что Украина не будет возвращать этот кредит до тех пор, если Россия откажется в полном объеме выплатить репарации за преступную вооруженную агрессию, преступления и разрушения на украинских территориях.

Если бы эти изменения не были внесены в Бюджетный кодекс, министр финансов Сергей Марченко не смог бы подписать соглашение, которое позволило бы получить 50 млрд безвозвратной финансовой помощи. Последнее могло привести к катастрофическим последствиям для исполнения бюджета в 2025 году.

Что известно о кредите Украины от G7

Страны-партнеры по G7 окончательно утвердили оформление кредита Украине в размере 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных активов РФ.

Соглашение было принято после того, как США и партнеры решили проблемные вопросы, связанные со структурой такого кредита и гарантиями по его погашению.

Согласно достигнутой договоренности, Украина получит 20 млрд долларов кредитных средств от США. Страны ЕС должны выделить Украине еще 35 млрд. евро.

3 млрд долларов ожидается от Великобритании. Кроме этого, часть средств должны предоставить Канада и Япония.