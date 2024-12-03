Будет ли Украина возвращать 50 млрд долларов кредита от G7 — в Раде приняли решение
Категория
Экономика
Дата публикации

Будет ли Украина возвращать 50 млрд долларов кредита от G7 — в Раде приняли решение

Верховная Рада
Read in English
Читати українською
Источник:  Ярослав Железняк

В Верховной Раде поддержали законопроект №12232 по безвозвратной финансовой помощи в размере 50 млрд долларов от стран Большой семерки.

Главные тезисы

  • Верховная Рада приняла законопроект о безвозвратной финансовой помощи Украине в размере 50 млрд долларов от стран G7.
  • Украине предоставят кредит в размере 50 млрд долларов.
  • Решение Верховной Рады обеспечивает получение Украиной 20 млрд долларов от США, 35 млрд евро от стран ЕС и 3 млрд долларов от Великобритании.
  • Появление нового термина “условные долговые обязательства” открыла доступ Украине к финансовой помощи от G7 без обязательства возврата кредита.
  • Решение о получении кредита от G7 важно для исполнения бюджета Украины и предотвращения катастрофических последствий в будущем.

Придется ли Украине возвращать кредит G7 на 50 млрд долларов

Если проще — то это о 50 млрд долларов от G7, что Украина не будет возвращать этот кредит если не получит репарации от России. И деньги не будут учитываться как государственный долг, — объяснил нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект был поддержан 271 депутатом. Это также создало новый термин в бюджетной сфере — "условные долговые обязательства", которыми и являются эти 50 млрд долларов.

Условия предусматривают, что Украина не будет возвращать этот кредит до тех пор, если Россия откажется в полном объеме выплатить репарации за преступную вооруженную агрессию, преступления и разрушения на украинских территориях.

Если бы эти изменения не были внесены в Бюджетный кодекс, министр финансов Сергей Марченко не смог бы подписать соглашение, которое позволило бы получить 50 млрд безвозвратной финансовой помощи. Последнее могло привести к катастрофическим последствиям для исполнения бюджета в 2025 году.

Что известно о кредите Украины от G7

Страны-партнеры по G7 окончательно утвердили оформление кредита Украине в размере 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных активов РФ.

Соглашение было принято после того, как США и партнеры решили проблемные вопросы, связанные со структурой такого кредита и гарантиями по его погашению.

Согласно достигнутой договоренности, Украина получит 20 млрд долларов кредитных средств от США. Страны ЕС должны выделить Украине еще 35 млрд. евро.

3 млрд долларов ожидается от Великобритании. Кроме этого, часть средств должны предоставить Канада и Япония.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
G7 согласовала условия 50 млрд долларов кредита Украине за счет замороженных активов РФ
Зеленский и лидеры G7
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Япония предоставит Украине более 3 млрд долл в рамках кредита G7
Япония
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лидеры стран G7 сделали важное заявление о поддержке Украины
G7

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?