Чи позбавлять Угорщину головування в Раді ЄС — відповідь віцепрезидентки ЄК

Європейський Союз бойкотуватиме політику премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, але юридично не зможе позбавити Угорщину головування в Раді ЄС.
Головні тези:
- Віцепрезидентка Європейської комісії стверджує, що Угорщині не загрожує позбавлення головування через його вчинки.
- Деякі посадовці ЄС обговорювали можливість позбавлення Угорщини головування після візитів Орбана до Росії та Китаю.
- Західні медіа та євродепутати висловлюють критику щодо політики Орбана та можливості ЄС покарати Угорщину у відповідь.
Угорщину не можна позбавити головування в Раді ЄС
Про це повідомила віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова.
Юрова зауважила, що, попри свої дії, Орбан не зможе завдати шкоди всередині ЄС.
За її словами, довіра ЄС до угорського премʼєра впала до нуля. ЄС уже поступово готується до польського головування, яке почнеться у 2025 році.
З 1 липня Угорщина почала піврічне головування в Раді Євросоюзу. Після візитів Орбана до Росії та Китаю деякі посадовці ЄС у приватних розмовах обговорювали можливість позбавити Угорщину головування на ротаційній основі.
Що цьому передувало
2 липня Орбан приїхав до Києва, де провів переговори з Володимиром Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.
Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви і зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». 8 липня Орбан у рамках своєї «мирної місії» приїхав до Китаю. Зеленський зауважив, що Орбан не може бути посередником у питанні закінчення війни.
Керівництво Євросоюзу критикує Віктора Орбана за те, що не узгоджував свої візити до Росії та Китаю, а тому не міг представляти там позицію ЄС. Сам Орбан називав ці поїздки «мирним турне».
Західні медіа пишуть, що ЄС вже хоче покарати Орбана і Угорщину — зокрема, проігнорувати саміт у Будапешті. А 63 євродепутати закликали позбавити Угорщину права голосу в Євросоюзі після «мирного турне» Орбана.
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