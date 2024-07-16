Лишат ли Венгрию председательство в Совете ЕС — ответ вице-президента ЕК

Европейский Союз будет бойкотировать политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, но юридически не сможет лишить Венгрию председательство в Совете ЕС.
Главные тезисы
- ЕС подготавливается к переходу к польскому председательству в 2025 году, отмечая падение доверия к Орбану до нуля.
- Орбан встречался с лидерами России и Китая без согласования с ЕС, что вызвало критику со стороны западных стран и вызвало обсуждения о возможном наказании.
- Западные медиа утверждают, что ЕС может проигнорировать саммит в Будапеште и лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе после визитов Орбана.
Венгрию нельзя лишить председательство в Совете ЕС
Об этом сообщила вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова.
Юрова отметила, что, несмотря на свои действия, Орбан не сможет нанести вред внутри ЕС.
По ее словам, доверие ЕС к венгерскому премьеру упало до нуля. ЕС уже постепенно готовится к польскому председательству, которое начнется в 2025 году.
С 1 июля Венгрия начала полугодовое председательство в Совете Евросоюза. После визитов Орбана в Россию и Китай некоторые чиновники ЕС в частных разговорах обсуждали возможность лишить Венгрию председательство на ротационной основе.
Что этому предшествовало
2 июля Орбан приехал в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Это был его первый визит в Украину с начала полномасштабной войны. Орбан во время встречи хоть и назвал войну вторжением России, но просил Зеленского о прекращении огня .
Уже 5 июля Орбан приехал в Москву. и встретился с лидером РФ Владимиром Путиным. Одной из ключевых тем встречи была война РФ против Украины и ее «мирное урегулирование». 8 июля Орбан в рамках своей «мирной миссии» приехал в Китай. Зеленский заметил, что Орбан не может быть посредником по вопросу окончания войны.
Руководство Евросоюза критикует Виктора Орбана за то, что не согласовывал свои визиты в Россию и Китай, а потому не мог представлять там позицию ЕС. Сам Орбан называл эти поездки «мирным турне».
Западные медиа пишут, что ЕС уже хочет наказать Орбана и Венгрию — в частности проигнорировать саммит в Будапеште. А 63 евродепутата призвали лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе после «мирного турне» Орбана.
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