Лишат ли Венгрию председательство в Совете ЕС — ответ вице-президента ЕК
Категория
Мир
Дата публикации

Лишат ли Венгрию председательство в Совете ЕС — ответ вице-президента ЕК

Лишат ли Венгрию председательство в Совете ЕС — ответ вице-президента ЕК
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Источник:  Суспільне

Европейский Союз будет бойкотировать политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, но юридически не сможет лишить Венгрию председательство в Совете ЕС.

Главные тезисы

 

  • ЕС подготавливается к переходу к польскому председательству в 2025 году, отмечая падение доверия к Орбану до нуля.
  • Орбан встречался с лидерами России и Китая без согласования с ЕС, что вызвало критику со стороны западных стран и вызвало обсуждения о возможном наказании.
  • Западные медиа утверждают, что ЕС может проигнорировать саммит в Будапеште и лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе после визитов Орбана.

Венгрию нельзя лишить председательство в Совете ЕС

Об этом сообщила вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова.

Я юрист, потому дам сухой ответ юриста: мы не можем лишить Венгрию председательства. Нет никакой возможности сделать это. Но мы можем бойкотировать и открыто показать, что не согласны с политикой Орбана, — сказала Юрова.

Юрова отметила, что, несмотря на свои действия, Орбан не сможет нанести вред внутри ЕС.

Венгерское председательство приходится на то время, когда Рада не будет принимать никаких ключевых решений, поскольку мы в начале законодательного периода, смены мандатов в институтах, — отметила Юрова.

По ее словам, доверие ЕС к венгерскому премьеру упало до нуля. ЕС уже постепенно готовится к польскому председательству, которое начнется в 2025 году.

С 1 июля Венгрия начала полугодовое председательство в Совете Евросоюза. После визитов Орбана в Россию и Китай некоторые чиновники ЕС в частных разговорах обсуждали возможность лишить Венгрию председательство на ротационной основе.

Что этому предшествовало

2 июля Орбан приехал в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Это был его первый визит в Украину с начала полномасштабной войны. Орбан во время встречи хоть и назвал войну вторжением России, но просил Зеленского о прекращении огня .

Уже 5 июля Орбан приехал в Москву. и встретился с лидером РФ Владимиром Путиным. Одной из ключевых тем встречи была война РФ против Украины и ее «мирное урегулирование». 8 июля Орбан в рамках своей «мирной миссии» приехал в Китай. Зеленский заметил, что Орбан не может быть посредником по вопросу окончания войны.

Руководство Евросоюза критикует Виктора Орбана за то, что не согласовывал свои визиты в Россию и Китай, а потому не мог представлять там позицию ЕС. Сам Орбан называл эти поездки «мирным турне».

Западные медиа пишут, что ЕС уже хочет наказать Орбана и Венгрию — в частности проигнорировать саммит в Будапеште. А 63 евродепутата призвали лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе после «мирного турне» Орбана.

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