Чи продовжить ЄС транспортний безвіз з Україною — прогноз міністра Кубракова

Без цього нам буде складно вижити. Я думаю, всі це прекрасно розуміють. Нагадаю, що в України підписана угода про лібералізацію саме з ЄС, а не з окремими країнами. І хоча ми чуємо інколи дискусії про повернення до дозвільної системи, але на це ніхто не піде — ані Україна, ані Європейський Союз.