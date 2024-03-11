Чи продовжить ЄС транспортний безвіз з Україною — прогноз міністра Кубракова

Як наголошує віцепрем'єр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, нашій країні буде вкрай важко вижити без продовження угоди про транспортний безвіз з Євросоюзом.
ЄС має ухвалити позитивне рішення щодо України
На переконання Олександра Кубракова, транспортний безвіз з ЄС буде продовжено, як це було у червні 2023 року.
Міністр звертає увагу на те, що саме транспортний безвіз дозволить зберегти скасування необхідності отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС.
Які зміни Єврокомісія пропонує до угоди про транспортний безвіз:
зробити обов'язковою наявність документів про те, що транспортний оператор належним чином уповноважений на здійснення міжнародних перевезень, і що ці перевезення здійснюється відповідно до Угоди;
зробити обов'язковим наявність конкретних документів, що засвідчують, що перевезення безпосередньо пов'язане з транзитною або двосторонньою операцією, як це вимагається згідно з Угодою;
посилити дотримання операторами автомобільних перевезень зобов'язань, пов'язаних із боротьбою з шахрайством або підробкою документів водія та правопорушень, пов'язаних із безпекою дорожнього руху (такі правопорушення можуть призвести до відкликання ліцензії);
додати новий запобіжний пункт: якщо національний ринок автомобільних перевезень в певній географічній зоні бачить серйозні порушення, які можуть бути пов'язані з Угодою, її дія може бути призупинена в цій географічній зоні.
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