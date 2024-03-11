Чи продовжить ЄС транспортний безвіз з Україною — прогноз міністра Кубракова
Категорія
Економіка
Дата публікації

Чи продовжить ЄС транспортний безвіз з Україною — прогноз міністра Кубракова

Євросоюз
Джерело:  РБК Україна

Як наголошує віцепрем'єр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, нашій країні буде вкрай важко вижити без продовження угоди про транспортний безвіз з Євросоюзом.

ЄС має ухвалити позитивне рішення щодо України

На переконання Олександра Кубракова, транспортний безвіз з ЄС буде продовжено, як це було у червні 2023 року.

Міністр звертає увагу на те, що саме транспортний безвіз дозволить зберегти скасування необхідності отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС.

Без цього нам буде складно вижити. Я думаю, всі це прекрасно розуміють. Нагадаю, що в України підписана угода про лібералізацію саме з ЄС, а не з окремими країнами. І хоча ми чуємо інколи дискусії про повернення до дозвільної системи, але на це ніхто не піде — ані Україна, ані Європейський Союз.

Олександр Кубраков

Олександр Кубраков

Віцепрем'єр із відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури

Які зміни Єврокомісія пропонує до угоди про транспортний безвіз:

  1. зробити обов'язковою наявність документів про те, що транспортний оператор належним чином уповноважений на здійснення міжнародних перевезень, і що ці перевезення здійснюється відповідно до Угоди;

  2. зробити обов'язковим наявність конкретних документів, що засвідчують, що перевезення безпосередньо пов'язане з транзитною або двосторонньою операцією, як це вимагається згідно з Угодою;

  3. посилити дотримання операторами автомобільних перевезень зобов'язань, пов'язаних із боротьбою з шахрайством або підробкою документів водія та правопорушень, пов'язаних із безпекою дорожнього руху (такі правопорушення можуть призвести до відкликання ліцензії);

  4. додати новий запобіжний пункт: якщо національний ринок автомобільних перевезень в певній географічній зоні бачить серйозні порушення, які можуть бути пов'язані з Угодою, її дія може бути призупинена в цій географічній зоні.

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