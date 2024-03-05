Як Росія змогла проникнути в органи Євросоюзу — дані Politico

Як вдалося дізнатися Politico, розвідка РФ використовувала сербського агента для проникнення в інституції ЄС.
Агент Росії проник у Євросоюз. Що відомо
Журналісти ознайомилися з даними західних розвідок. Йдеться про те, що в жовтні 2023 року громадянин Сербії Новіца Антич свідомо тісно співпрацював з російськими спецслужбами, а також проводив зустрічі з впливовими європейськими політиками в Брюсселі.
Згідно з останніми даними, європейські політики не здогадувалися про зв'язки Антича з ФСБ.
Що відомо про вплив ФСБ на Антича
Західні розвідники дійшли висновку, що Антич є активним "агентом впливу" ФСБ.
Наразі підтверджені його зв’язки зі співробітником ФСБ на ім'я В'ячеслав Калінін, громадянином Росії і головним редактором Veteran News — сайту, що спеціалізується на новинах для ветеранів збройних сил.
Окрім того, наголошується, що, Калінін намагався вербувати інших людей, не уточнюючи, скільки і в яких країнах.
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