Як Росія змогла проникнути в органи Євросоюзу — дані Politico

Як вдалося дізнатися Politico, розвідка РФ використовувала сербського агента для проникнення в інституції ЄС.

Агент Росії проник у Євросоюз. Що відомо

Журналісти ознайомилися з даними західних розвідок. Йдеться про те, що в жовтні 2023 року громадянин Сербії Новіца Антич свідомо тісно співпрацював з російськими спецслужбами, а також проводив зустрічі з впливовими європейськими політиками в Брюсселі.

Серед цих депутатів були німецька депутатка від "зелених" Віола фон Крамон-Таубадель, депутатка від італійських соціалістів і демократів Алессандра Моретті та словацький член консервативної групи Європейської народної партії Володимир Більчик. Поширити

Згідно з останніми даними, європейські політики не здогадувалися про зв'язки Антича з ФСБ.

Що відомо про вплив ФСБ на Антича

Західні розвідники дійшли висновку, що Антич є активним "агентом впливу" ФСБ.

Наразі підтверджені його зв’язки зі співробітником ФСБ на ім'я В'ячеслав Калінін, громадянином Росії і головним редактором Veteran News — сайту, що спеціалізується на новинах для ветеранів збройних сил.

Окрім того, наголошується, що, Калінін намагався вербувати інших людей, не уточнюючи, скільки і в яких країнах.