Как Россия смогла проникнуть в органы Евросоюза — данные Politico

Как удалось узнать Politico, разведка РФ использовала сербского агента для проникновения в институт ЕС.
Агент России проник в Евросоюз. Что известно
Журналисты ознакомились с данными западных разведок. Речь идет о том, что в октябре 2023 г. гражданин Сербии Новица Антич сознательно тесно сотрудничал с российскими спецслужбами, а также проводил встречи с влиятельными европейскими политиками в Брюсселе.
Согласно последним данным, европейские политики не догадывались о связях Антича с ФСБ.
Что известно о влиянии ФСБ на Антича
Западные разведчики пришли к выводу, что Антич является активным "агентом влияния" ФСБ.
Подтверждены его связи с сотрудником ФСБ по имени Вячеслав Калинин, гражданином России и главным редактором Veteran News — сайта, специализирующимся на новостях для ветеранов вооруженных сил.
Кроме того, сообщается, что Калинин пытался вербовать других людей, не уточняя, сколько и в каких странах.
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