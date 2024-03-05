Как Россия смогла проникнуть в органы Евросоюза — данные Politico

Как удалось узнать Politico, разведка РФ использовала сербского агента для проникновения в институт ЕС.

Агент России проник в Евросоюз. Что известно

Журналисты ознакомились с данными западных разведок. Речь идет о том, что в октябре 2023 г. гражданин Сербии Новица Антич сознательно тесно сотрудничал с российскими спецслужбами, а также проводил встречи с влиятельными европейскими политиками в Брюсселе.

Среди этих депутатов были немецкий депутат от "зеленых" Виола фон Крамон-Таубадель, депутат от итальянских социалистов и демократов Алессандра Моретти и словацкий член консервативной группы Европейской народной партии Владимир Бильчик. Поделиться

Согласно последним данным, европейские политики не догадывались о связях Антича с ФСБ.

Что известно о влиянии ФСБ на Антича

Западные разведчики пришли к выводу, что Антич является активным "агентом влияния" ФСБ.

Подтверждены его связи с сотрудником ФСБ по имени Вячеслав Калинин, гражданином России и главным редактором Veteran News — сайта, специализирующимся на новостях для ветеранов вооруженных сил.

Кроме того, сообщается, что Калинин пытался вербовать других людей, не уточняя, сколько и в каких странах.