Продолжит ли ЕС транспортный безвиз с Украиной — прогноз министра Кубракова
Категория
Экономика
Дата публикации

Продолжит ли ЕС транспортный безвиз с Украиной — прогноз министра Кубракова

ЕС
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Источник:  РБК Украина

Как отмечает вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, нашей стране будет крайне тяжело выжить без продления соглашения о транспортном безвизе с Евросоюзом.

ЕС должен принять положительное решение касательно Украины

По убеждению Александра Кубракова, транспортный безвиз с ЕС будет продлен, как это было в июне 2023 года.

Министр обращает внимание на то, что именно транспортный безвиз позволит сохранить отмену необходимости получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС.

Без этого нам будет трудно выжить. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Напомню, что у Украины подписано соглашение о либерализации именно с ЕС, а не с отдельными странами. И хотя мы иногда слышим дискуссии о возвращении к разрешительной системе, но на это никто не пойдет – ни Украина, ни Европейский Союз.

Александр Кубраков

Александр Кубраков

Вицепремьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры

Какие изменения Еврокомиссия предлагает в соглашение о транспортном безвизе:

  1. сделать обязательным наличие документов о том, что транспортный оператор должным образом уполномочен на осуществление международных перевозок, и что эти перевозки производятся в соответствии с Соглашением;

  2. сделать обязательным наличие конкретных документов, удостоверяющих, что перевозка напрямую связана с транзитной или двусторонней операцией, как это требуется согласно Соглашению;

  3. усилить соблюдение операторами автомобильных перевозок обязательств, связанных с борьбой с мошенничеством или подделкой документов водителя и правонарушений, связанных с безопасностью дорожного движения (такие правонарушения могут привести к отзыву лицензии);

  4. добавить новый предупредительный пункт: если национальный рынок автомобильных перевозок в определенной географической зоне видит серьезные нарушения, которые могут быть связаны с Соглашением, его действие может быть приостановлено в этой географической зоне.

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