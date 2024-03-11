Продолжит ли ЕС транспортный безвиз с Украиной — прогноз министра Кубракова

Как отмечает вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, нашей стране будет крайне тяжело выжить без продления соглашения о транспортном безвизе с Евросоюзом.
ЕС должен принять положительное решение касательно Украины
По убеждению Александра Кубракова, транспортный безвиз с ЕС будет продлен, как это было в июне 2023 года.
Министр обращает внимание на то, что именно транспортный безвиз позволит сохранить отмену необходимости получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС.
Какие изменения Еврокомиссия предлагает в соглашение о транспортном безвизе:
сделать обязательным наличие документов о том, что транспортный оператор должным образом уполномочен на осуществление международных перевозок, и что эти перевозки производятся в соответствии с Соглашением;
сделать обязательным наличие конкретных документов, удостоверяющих, что перевозка напрямую связана с транзитной или двусторонней операцией, как это требуется согласно Соглашению;
усилить соблюдение операторами автомобильных перевозок обязательств, связанных с борьбой с мошенничеством или подделкой документов водителя и правонарушений, связанных с безопасностью дорожного движения (такие правонарушения могут привести к отзыву лицензии);
добавить новый предупредительный пункт: если национальный рынок автомобильных перевозок в определенной географической зоне видит серьезные нарушения, которые могут быть связаны с Соглашением, его действие может быть приостановлено в этой географической зоне.
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