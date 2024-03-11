Продолжит ли ЕС транспортный безвиз с Украиной — прогноз министра Кубракова

Без этого нам будет трудно выжить. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Напомню, что у Украины подписано соглашение о либерализации именно с ЕС, а не с отдельными странами. И хотя мы иногда слышим дискуссии о возвращении к разрешительной системе, но на это никто не пойдет – ни Украина, ни Европейский Союз.