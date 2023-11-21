Чи справді Тарнавського та Наєва можуть звільнити — пояснення Умєрова
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи справді Тарнавського та Наєва можуть звільнити — пояснення Умєрова

Рустем Умєров
Джерело:  online.ua

За словами глави Міноборони Рустема Умєрова, наразі відомство обговорює питання зміни окремих командувачів, однак наразі ще не було прийнято жодних рішень. 

Що відомо про ймовірне звільнення Тарнавського та Наєва

Є питання, які були перехідними, до того як я був призначений міністром. Всі ми в постійному контакті з генеральним штабом і я спілкуюся зі всіма командувачами, якщо такі речі відбуваються, то вони відбуваються по питанням, які або порушувалися раніше, або обговорюються для того, щоб ми досягли більшої ефективності, - пояснив Умєров, відповідаючи на питання щодо можливого звільнення Сергія Наєва з посади Командувача Об'єднаних сил Збройних сил України та Олександра Тарнавського з посади Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Глава Міноборони підкреслив, що наразі вважає для себе викликом повне приведення Збройних сил у відповідність до стандартів НАТО.

А для партнерів України важливо, щоб ми спілкувалися однією мовою, бо ми хочемо "прийти до НАТО і ці стандарти дуже важливі, - зазначив Умєров.

Він зазначив, що обговорення заміни командувачів проходить за всіма параметрами.

А тема, яка стосується зміни командувачів, вона проходить по всім параметрах, які ми внутрішньо в своєму периметрі обговорюємо. Тобто в цьому плані мушу сказати, що рішення доки не прийнято, але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. Якщо це трапиться, то ми дуже відкрито будемо завжди комунікувати про це, - підкреслив Умєров.

Чи готує Умєров звільнення Наєва та Тарнавського

За інформацією журналістів “Української правди”, міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувачки Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

На звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони.

Про підстави ймовірного звільнення Тарнавського та Наєва джерела не повідомили.

Водночас Наєв може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонської області у 2022 році.

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