Чи справді Тарнавського та Наєва можуть звільнити — пояснення Умєрова

За словами глави Міноборони Рустема Умєрова, наразі відомство обговорює питання зміни окремих командувачів, однак наразі ще не було прийнято жодних рішень.
Що відомо про ймовірне звільнення Тарнавського та Наєва
Глава Міноборони підкреслив, що наразі вважає для себе викликом повне приведення Збройних сил у відповідність до стандартів НАТО.
Він зазначив, що обговорення заміни командувачів проходить за всіма параметрами.
Чи готує Умєров звільнення Наєва та Тарнавського
За інформацією журналістів “Української правди”, міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувачки Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.
На звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони.
Про підстави ймовірного звільнення Тарнавського та Наєва джерела не повідомили.
Водночас Наєв може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонської області у 2022 році.
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