Чи справді Тарнавського та Наєва можуть звільнити — пояснення Умєрова

Є питання, які були перехідними, до того як я був призначений міністром. Всі ми в постійному контакті з генеральним штабом і я спілкуюся зі всіма командувачами, якщо такі речі відбуваються, то вони відбуваються по питанням, які або порушувалися раніше, або обговорюються для того, щоб ми досягли більшої ефективності, - пояснив Умєров, відповідаючи на питання щодо можливого звільнення Сергія Наєва з посади Командувача Об'єднаних сил Збройних сил України та Олександра Тарнавського з посади Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".