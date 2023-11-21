Действительно ли Тарнавского и Наева могут уволить — объяснение Умерова

По словам главы Минобороны Рустема Умерова, ведомство обсуждает вопрос смены отдельных командующих, однако пока еще не было принято никаких решений.

Что известно о вероятном увольнении Тарнавского и Наева

Есть вопросы, которые были переходными, прежде чем я был назначен министром. Все мы в постоянном контакте с генеральным штабом и я общаюсь со всеми командующими, если такие вещи происходят, то они происходят по вопросам, которые либо поднимались раньше, либо обсуждаются для того, чтобы мы достигли большей эффективности, - пояснил Умеров, отвечая на вопрос о возможного освобождения Сергея Наева от должности Командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины и Александра Тарнавского с должности Командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия". Поделиться

Глава Минобороны подчеркнул, что в настоящее время считает для себя вызовом полное приведение Вооруженных сил в соответствие со стандартами НАТО.

А для партнеров Украины важно, чтобы мы общались на одном языке, потому что мы хотим "прийти в НАТО и эти стандарты очень важны", - отметил Умеров. Поделиться

Он отметил, что обсуждение замены командующих проходит по всем параметрам.

А тема, которая касается смены командующих, проходит по всем параметрам, которые мы внутренне в своем периметре обсуждаем. То есть в этом плане должен сказать, что решение пока не принято, но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность. Если это случится, мы очень открыто будем всегда коммуникировать об этом, - подчеркнул Умеров. Поделиться

Готовит ли Умеров увольнение Наева и Тарнавского

По информации журналистов "Украинской правды", министр обороны Рустем Умеров готовит представление на увольнение командующей Медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

На увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтеры, занимающиеся медицинским обеспечением Сил обороны.

Об основаниях вероятного увольнения Тарнавского и Наева источники не сообщили.

В то же время, Наев может стать одним из главных фигурантов дела, касающегося обороны Херсонской области в 2022 году.