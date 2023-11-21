Действительно ли Тарнавского и Наева могут уволить — объяснение Умерова

По словам главы Минобороны Рустема Умерова, ведомство обсуждает вопрос смены отдельных командующих, однако пока еще не было принято никаких решений.
Что известно о вероятном увольнении Тарнавского и Наева
Глава Минобороны подчеркнул, что в настоящее время считает для себя вызовом полное приведение Вооруженных сил в соответствие со стандартами НАТО.
Он отметил, что обсуждение замены командующих проходит по всем параметрам.
Готовит ли Умеров увольнение Наева и Тарнавского
По информации журналистов "Украинской правды", министр обороны Рустем Умеров готовит представление на увольнение командующей Медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева.
На увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтеры, занимающиеся медицинским обеспечением Сил обороны.
Об основаниях вероятного увольнения Тарнавского и Наева источники не сообщили.
В то же время, Наев может стать одним из главных фигурантов дела, касающегося обороны Херсонской области в 2022 году.
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