Серед багатьох людей широко поширена думка, що їжа, яка впала на підлогу і була піднята упродовж перших 5 секунд, не встигає зібрати на себе мікробів і залишається нібито придатною для споживання.
Головні тези:
- Дослідження показують, що їжа на підлозі миттєво збирає мікробів незалежно від того, скільки часу вона там лежить.
- Довгий контакт їжі з забрудненою поверхнею збільшує ймовірність зараження бактеріями.
- Кухня виявилася одним із найшкідливіших місць у будинку для перенесення бактерій, перевершуючи навіть туалет.
- Промивання їжі під струменем води може не ефективно видалити всі мікроби, а також існує ризик зараження у кухонній раковині.
- Дослідження розкривають важливість дотримання гігієнічних правил у кухні для збереження безпечності їжі та уникнення зараження бактеріями.
Чи реально діє правило 5 секунд для їжі, що впала на підлогу
Так, ще у 2003 році студентка старших класів Чиказької вищої школи сільськогосподарських наук у США Джилліан Кларк вирішила випробувати це правило.
Для цього вона розмістила кишкову паличку на двох видах кухонної плитки і кинула зверху желейних ведмедиків.
Дослідниця встановила, що бактерії інфікують їжу менше, ніж за 5 секунд.
За кілька років після цього дослідник харчових продуктів Пол Доусон і його студенти з Університету Клемсона в Південній Кароліні також перевірили, чи діє правило 5 секунд.
Вони кинули ковбасу на шматок плитки, забруднений Salmonella typhimurium. Понад 99% бактерій перенеслися з плитки на ковбасу лише за 5 секунд.
У 2014 році професор мікробіології Ентоні Хілтон і його студенти з Університету Астона у Великій Британії вивчали передачу кишкової палички та золотистого стафілокока.
Вони провели експерименти з різноманітними типами підлоги в приміщенні (килим, ламінат і плитка) та продуктами — тостами, пастою, печивом та липкими цукерками. Час контакту коливався від 3 до 30 секунд.
За результатами дослідження науковці з’ясували, що чим довше шматок їжі контактує із забрудненою поверхнею, тим більша ймовірність того, що він міститиме бактерії.
Аналогічне дослідження вирішив провести Дональд Шаффнер з Університету Рутгерса в Нью-Джерсівирішив провести ретельне дослідження щодо правдивості правила 5 секунд.
Чому кухонна підлога чи не найнебезпечніше місце на Землі
У рамках власного дослідження Рутгерс та його студенти спостерігали за перенесенням бактерій на чотири різні продукти (кавун, хліб, хліб з маслом і жувальні жуйки) при падінні на чотири різні поверхні (нержавіюча сталь, керамічна плитка, дерево та килим), забруднені Enterobacter aerogenes (бактерія, що пов'язана з кишковою флорою).
Вони аналізували перенесення бактерій через 1, 5, 30 і 300 секунд і виявили, що чим довший контакт, тим більше бактерій переноситься.
Але деяке перенесення відбувається "миттєво", тобто менше ніж за 1 секунду, таким чином розвінчуючи правило 5 секунд один раз і для всіх.
За його словами, на кухні переважно завжди перебуває багато людей, залишки їжі часто опиняються на полу, створюючи ідеальне середовище для розмноження бактерій.
Промивання їжі під струменем води — не дуже надійний метод, зауважують вчені. Бо не з усіх поверхонь мікроби змиваються однаково добре.
Якщо ж їжа впаде у кухонну раковину, вона також може бути заражена бактеріями, які живуть у ній.
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