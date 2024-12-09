Чи стає їжа небезпечною після падіння на підлогу упродовж 5 секунд — відповідь вчених
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Чи стає їжа небезпечною після падіння на підлогу упродовж 5 секунд — відповідь вчених

Їжа на підлозі
Джерело:  online.ua

Серед багатьох людей широко поширена думка, що їжа, яка впала на підлогу і була піднята упродовж перших 5 секунд, не встигає зібрати на себе мікробів і залишається нібито придатною для споживання. 

Головні тези:

  • Дослідження показують, що їжа на підлозі миттєво збирає мікробів незалежно від того, скільки часу вона там лежить.
  • Довгий контакт їжі з забрудненою поверхнею збільшує ймовірність зараження бактеріями.
  • Кухня виявилася одним із найшкідливіших місць у будинку для перенесення бактерій, перевершуючи навіть туалет.
  • Промивання їжі під струменем води може не ефективно видалити всі мікроби, а також існує ризик зараження у кухонній раковині.
  • Дослідження розкривають важливість дотримання гігієнічних правил у кухні для збереження безпечності їжі та уникнення зараження бактеріями.

Чи реально діє правило 5 секунд для їжі, що впала на підлогу

Так, ще у 2003 році студентка старших класів Чиказької вищої школи сільськогосподарських наук у США Джилліан Кларк вирішила випробувати це правило.

Для цього вона розмістила кишкову паличку на двох видах кухонної плитки і кинула зверху желейних ведмедиків.

Дослідниця встановила, що бактерії інфікують їжу менше, ніж за 5 секунд.

Їжа на підлозі миттєво починає збирати мікробів
Їжа на підлозі

За кілька років після цього дослідник харчових продуктів Пол Доусон і його студенти з Університету Клемсона в Південній Кароліні також перевірили, чи діє правило 5 секунд.

Вони кинули ковбасу на шматок плитки, забруднений Salmonella typhimurium. Понад 99% бактерій перенеслися з плитки на ковбасу лише за 5 секунд.

У 2014 році професор мікробіології Ентоні Хілтон і його студенти з Університету Астона у Великій Британії вивчали передачу кишкової палички та золотистого стафілокока.

Вони провели експерименти з різноманітними типами підлоги в приміщенні (килим, ламінат і плитка) та продуктами — тостами, пастою, печивом та липкими цукерками. Час контакту коливався від 3 до 30 секунд.

За результатами дослідження науковці з’ясували, що чим довше шматок їжі контактує із забрудненою поверхнею, тим більша ймовірність того, що він міститиме бактерії.

Аналогічне дослідження вирішив провести Дональд Шаффнер з Університету Рутгерса в Нью-Джерсівирішив провести ретельне дослідження щодо правдивості правила 5 секунд.

Чому кухонна підлога чи не найнебезпечніше місце на Землі

У рамках власного дослідження Рутгерс та його студенти спостерігали за перенесенням бактерій на чотири різні продукти (кавун, хліб, хліб з маслом і жувальні жуйки) при падінні на чотири різні поверхні (нержавіюча сталь, керамічна плитка, дерево та килим), забруднені Enterobacter aerogenes (бактерія, що пов'язана з кишковою флорою).

Вони аналізували перенесення бактерій через 1, 5, 30 і 300 секунд і виявили, що чим довший контакт, тим більше бактерій переноситься.

Але деяке перенесення відбувається "миттєво", тобто менше ніж за 1 секунду, таким чином розвінчуючи правило 5 секунд один раз і для всіх.

Згідно з нашими дослідженнями, кухонна підлога є одним із найшкідливіших місць у будинку. Кухня насправді гірша, ніж туалет у домі, — підкреслив мікробіолог і професор вірусології в Університеті Арізони Чарльз П. Герба.

За його словами, на кухні переважно завжди перебуває багато людей, залишки їжі часто опиняються на полу, створюючи ідеальне середовище для розмноження бактерій.

Промивання їжі під струменем води — не дуже надійний метод, зауважують вчені. Бо не з усіх поверхонь мікроби змиваються однаково добре.

Якщо ж їжа впаде у кухонну раковину, вона також може бути заражена бактеріями, які живуть у ній.

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