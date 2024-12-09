Становится ли еда опасной после падения на пол в течение 5 секунд — ответ ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Становится ли еда опасной после падения на пол в течение 5 секунд — ответ ученых

Еда на полу
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Источник:  online.ua

Среди многих людей широко распространено мнение, что упавшая на пол пища, которая была поднята в течение первых 5 секунд, не успевает собрать на себя микробов и остается якобы пригодной для потребления.

Главные тезисы

  • Упавшая на пол еда немедленно начинает собирать микробы, что увеличивает риск заражения и заболевания.
  • Исследования показывают, что правило 5 секунд не является надежным: бактерии могут инфицировать пищу даже быстрее.
  • Кухня считается одним из наиболее опасных мест для передачи бактерий, превосходя даже туалет.
  • Промывание пищи под струей воды может быть неэффективным способом удаления микробов, особенно в кухонной раковине.
  • Соблюдение гигиенических правил на кухне играет важную роль в предотвращении заражения бактериями и обеспечении безопасности пищи.

Реально ли действует правило 5 секунд для упавшей на пол еды

Так, еще в 2003 году студентка старших классов Чикагской высшей школы сельскохозяйственных наук в США Джиллиан Кларк решила опробовать это правило.

Для этого она разместила кишечную палочку на двух видах кухонной плитки и бросила сверху желейных мишек.

Исследовательница установила , что бактерии инфицируют пищу менее чем за 5 секунд.

Еда на полу мгновенно начинает собирать микробов
Еда на полу

Через несколько лет после этого исследователь пищевых продуктов Пол Доусон и его студенты из Университета Клемсона в Южной Каролине также проверили, действует ли правило 5 секунд.

Они бросили колбасу на кусок плитки, загрязненный Salmonella typhimurium. Более 99% бактерий перенеслись с плитки на колбасу всего за 5 секунд.

В 2014 году профессор микробиологии Энтони Хилтон и его студенты из Университета Астона в Великобритании изучали передачу кишечной палочки и золотистого стафилококка.

Они провели эксперименты с различными типами полов в помещении (ковер, ламинат и плитка) и продуктами — тостами, пастой, печеньем и липкими конфетами. Время контакта колебалось от 3 до 30 секунд.

По результатам исследования ученые выяснили, что чем дольше кусок пищи контактирует с загрязненной поверхностью, тем больше вероятность того, что он будет содержать бактерии.

Аналогичное исследование решило провести Дональд Шаффнер из Университета Рутгерса в Нью-Джерси решил провести тщательное исследование относительно правдивости правила 5 секунд.

Почему кухонный пол едва ли не самое опасное место на Земле

В рамках собственного исследования Рутгерс и его студенты наблюдали за переносом бактерий на четыре разных продукта (арбуз, хлеб, хлеб с маслом и жевательные жвачки) при падении на четыре разных поверхности (нержавеющая сталь, керамическая плитка, дерево и ковер), загрязненные Enterobacter aerogenes ( бактерия, что связана с кишечной флорой).

Они анализировали перенос бактерий через 1, 5, 30 и 300 секунд и обнаружили, что чем длиннее контакт, тем больше бактерий переносится.

Но некоторая переноска происходит "мгновенно", то есть менее чем за 1 секунду, таким образом развенчивая правило 5 секунд один раз и для всех.

Согласно нашим исследованиям, кухонный пол является одним из самых вредных мест в доме. Кухня действительно хуже, чем туалет в доме, — подчеркнул микробиолог и профессор вирусологии в Университете Аризоны Чарльз П. Герба.

По его словам, на кухне преимущественно всегда находятся многие люди, остатки пищи часто оказываются на полу, создавая идеальную среду для размножения бактерий.

Промывание пищи под струей воды — не очень надежный метод, отмечают ученые. Ибо не со всех поверхностей микробы смываются одинаково хорошо.

Если же еда упадет в кухонную раковину, она также может быть заражена живущими в ней бактериями.

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