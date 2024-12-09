Среди многих людей широко распространено мнение, что упавшая на пол пища, которая была поднята в течение первых 5 секунд, не успевает собрать на себя микробов и остается якобы пригодной для потребления.
Главные тезисы
- Упавшая на пол еда немедленно начинает собирать микробы, что увеличивает риск заражения и заболевания.
- Исследования показывают, что правило 5 секунд не является надежным: бактерии могут инфицировать пищу даже быстрее.
- Кухня считается одним из наиболее опасных мест для передачи бактерий, превосходя даже туалет.
- Промывание пищи под струей воды может быть неэффективным способом удаления микробов, особенно в кухонной раковине.
- Соблюдение гигиенических правил на кухне играет важную роль в предотвращении заражения бактериями и обеспечении безопасности пищи.
Реально ли действует правило 5 секунд для упавшей на пол еды
Так, еще в 2003 году студентка старших классов Чикагской высшей школы сельскохозяйственных наук в США Джиллиан Кларк решила опробовать это правило.
Для этого она разместила кишечную палочку на двух видах кухонной плитки и бросила сверху желейных мишек.
Исследовательница установила , что бактерии инфицируют пищу менее чем за 5 секунд.
Через несколько лет после этого исследователь пищевых продуктов Пол Доусон и его студенты из Университета Клемсона в Южной Каролине также проверили, действует ли правило 5 секунд.
Они бросили колбасу на кусок плитки, загрязненный Salmonella typhimurium. Более 99% бактерий перенеслись с плитки на колбасу всего за 5 секунд.
В 2014 году профессор микробиологии Энтони Хилтон и его студенты из Университета Астона в Великобритании изучали передачу кишечной палочки и золотистого стафилококка.
Они провели эксперименты с различными типами полов в помещении (ковер, ламинат и плитка) и продуктами — тостами, пастой, печеньем и липкими конфетами. Время контакта колебалось от 3 до 30 секунд.
По результатам исследования ученые выяснили, что чем дольше кусок пищи контактирует с загрязненной поверхностью, тем больше вероятность того, что он будет содержать бактерии.
Аналогичное исследование решило провести Дональд Шаффнер из Университета Рутгерса в Нью-Джерси решил провести тщательное исследование относительно правдивости правила 5 секунд.
Почему кухонный пол едва ли не самое опасное место на Земле
В рамках собственного исследования Рутгерс и его студенты наблюдали за переносом бактерий на четыре разных продукта (арбуз, хлеб, хлеб с маслом и жевательные жвачки) при падении на четыре разных поверхности (нержавеющая сталь, керамическая плитка, дерево и ковер), загрязненные Enterobacter aerogenes ( бактерия, что связана с кишечной флорой).
Они анализировали перенос бактерий через 1, 5, 30 и 300 секунд и обнаружили, что чем длиннее контакт, тем больше бактерий переносится.
Но некоторая переноска происходит "мгновенно", то есть менее чем за 1 секунду, таким образом развенчивая правило 5 секунд один раз и для всех.
По его словам, на кухне преимущественно всегда находятся многие люди, остатки пищи часто оказываются на полу, создавая идеальную среду для размножения бактерий.
Промывание пищи под струей воды — не очень надежный метод, отмечают ученые. Ибо не со всех поверхностей микробы смываются одинаково хорошо.
Если же еда упадет в кухонную раковину, она также может быть заражена живущими в ней бактериями.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-