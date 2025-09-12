Чи стане Кілліан Мерфі новим Волдемортом — зізнання актора

Відомий голлівудський актор Кілліан Мерфі вперше відреагував на чутки про його участь в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO. За його словами, він не буде грати головного злодія в новій кіноадаптації поттеріани.
Головні тези:
- Актор висловив повагу до таланту Рейфа Файнза, попереднього виконавця ролі Волдеморта.
- Він також наголосив, що навіть не буде намагатися перевершити його акторську гру.
Кілліан Мерфі вперше відповів на чутки
За словами актора, діти розповіли йому, що в мережі наразі активно ширяться чутки, що він стане новим Волдемортом.
Кілліан Мерфі чітко дав зрозуміти, що до правди це все немає жодного стосунку.
Зірка також відверто зізнався, що не погодився б грати Волдеморта, оскільки перевершити Рейфа Файнза майже неможливо:
Що важливо розуміти, сам Файнз раніше позитивно відреагував на фанатські фантазії.
Нещодавно він зізнався, що вважає Мерфі фантастичним актором.
Ні для кого не секрет, що образ Волдеморта в поттеріані змінювався багато разів.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-