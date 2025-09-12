Чи стане Кілліан Мерфі новим Волдемортом — зізнання актора

Відомий голлівудський актор Кілліан Мерфі вперше відреагував на чутки про його участь в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO. За його словами, він не буде грати головного злодія в новій кіноадаптації поттеріани.

Кілліан Мерфі вперше відповів на чутки

За словами актора, діти розповіли йому, що в мережі наразі активно ширяться чутки, що він стане новим Волдемортом.

Кілліан Мерфі чітко дав зрозуміти, що до правди це все немає жодного стосунку.

Зірка також відверто зізнався, що не погодився б грати Волдеморта, оскільки перевершити Рейфа Файнза майже неможливо:

Він — абсолютна легенда акторської майстерності, і хай щастить тому, хто наважиться взяти на себе цю роль.

Що важливо розуміти, сам Файнз раніше позитивно відреагував на фанатські фантазії.

Нещодавно він зізнався, що вважає Мерфі фантастичним актором.

Чудова пропозиція, я був би тільки "за", — заявив актор.

Ні для кого не секрет, що образ Волдеморта в поттеріані змінювався багато разів.