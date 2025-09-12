Чи стане Кілліан Мерфі новим Волдемортом — зізнання актора
Категорія
Культура
Дата публікації

Чи стане Кілліан Мерфі новим Волдемортом — зізнання актора

Кілліан Мерфі вперше відповів на чутки
Джерело:  online.ua

Відомий голлівудський актор Кілліан Мерфі вперше відреагував на чутки про його участь в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO. За його словами, він не буде грати головного злодія в новій кіноадаптації поттеріани.

Головні тези:

  • Актор висловив повагу до таланту Рейфа Файнза, попереднього виконавця ролі Волдеморта.
  • Він також наголосив, що навіть не буде намагатися перевершити його акторську гру.

Кілліан Мерфі вперше відповів на чутки

За словами актора, діти розповіли йому, що в мережі наразі активно ширяться чутки, що він стане новим Волдемортом.

Кілліан Мерфі чітко дав зрозуміти, що до правди це все немає жодного стосунку.

Зірка також відверто зізнався, що не погодився б грати Волдеморта, оскільки перевершити Рейфа Файнза майже неможливо:

Він — абсолютна легенда акторської майстерності, і хай щастить тому, хто наважиться взяти на себе цю роль.

Що важливо розуміти, сам Файнз раніше позитивно відреагував на фанатські фантазії.

Нещодавно він зізнався, що вважає Мерфі фантастичним актором.

Чудова пропозиція, я був би тільки "за", — заявив актор.

Ні для кого не секрет, що образ Волдеморта в поттеріані змінювався багато разів.

У першій частині його обличчя було на потилиці професора Квірела (Ієн Гарт), а в спогадах голосом персонажа став Річард Бреммер. У "Таємній кімнаті" (2002) молодого Тома Редла зіграв Крістіан Коулсон. Після перерви у третій частині, починаючи з "Кубка вогню" (2005) і аж до фіналу, роль Волдеморта незмінно виконував Рейф Файнз.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Серіал про Гаррі Поттера. Кому може дістатися одна з головних ролей
Марк Райленс
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Усі шоковані. Відомо, хто зіграє Северуса Снейпа у серіалі "Гаррі Поттер"
Снейп
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
"Це сумно". Режисер поттеріани відреагував на скандал навколо Джоан Роулінг
Роулінг

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?