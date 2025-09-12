Станет ли Киллиан Мерфи новым Волдемортом — признание актера

Известный голливудский актер Киллиан Мерфи впервые отреагировал на слухи о его участии в сериале "Гарри Поттер" от HBO. По его словам, он не будет играть главного вора в новой киноадаптации поттерианы.

Киллиан Мерфи впервые ответил на слухи

По словам актера, дети рассказали ему, что в сети активно ходят слухи, что он станет новым Волдемортом.

Киллиан Мерфи четко дал понять, что к правде это не имеет никакого отношения.

Звезда также откровенно признался, что не согласился бы играть Волдеморта, поскольку превзойти Рейфа Файнза почти невозможно.

Он — абсолютная легенда актерского мастерства, и везет тому, кто решится взять на себя эту роль.

Что важно понимать, сам Файнз по-прежнему положительно отреагировал на фанатские фантазии.

Недавно он признался, что считает Мерфи фантастическим актером.

Прекрасное предложение, я был бы только "за", — заявил актер.

Ни для кого не секрет, что образ Волдеморта в поттериане менялся многократно.