Станет ли Киллиан Мерфи новым Волдемортом — признание актера
Категория
Культура
Дата публикации

Станет ли Киллиан Мерфи новым Волдемортом — признание актера

Киллиан Мерфи впервые ответил на слухи
Читати українською
Источник:  online.ua

Известный голливудский актер Киллиан Мерфи впервые отреагировал на слухи о его участии в сериале "Гарри Поттер" от HBO. По его словам, он не будет играть главного вора в новой киноадаптации поттерианы.

Главные тезисы

  • Актер выразил уважение таланту Рейфа Файнза, предыдущего исполнителя роли Волдеморта.
  • Он также подчеркнул, что даже не будет пытаться превзойти его актерскую игру.

Киллиан Мерфи впервые ответил на слухи

По словам актера, дети рассказали ему, что в сети активно ходят слухи, что он станет новым Волдемортом.

Киллиан Мерфи четко дал понять, что к правде это не имеет никакого отношения.

Звезда также откровенно признался, что не согласился бы играть Волдеморта, поскольку превзойти Рейфа Файнза почти невозможно.

Он — абсолютная легенда актерского мастерства, и везет тому, кто решится взять на себя эту роль.

Что важно понимать, сам Файнз по-прежнему положительно отреагировал на фанатские фантазии.

Недавно он признался, что считает Мерфи фантастическим актером.

Прекрасное предложение, я был бы только "за", — заявил актер.

Ни для кого не секрет, что образ Волдеморта в поттериане менялся многократно.

В первой части его лицо было на затылке профессора Квиррелла (Иен Гарт), а в воспоминаниях голосом персонажа стал Ричард Бреммер. В "Тайной комнате" (2002) молодого Тома Реддла сыграл Кристиан Коулсон. После перерыва в третьей части, начиная с Кубка огня (2005) и вплоть до финала, роль Волдеморта неизменно исполнял Рейф Файнз.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Сериал о Гарри Поттере. Кому может достаться одна из главных ролей
Марк Райленс
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Все шокированы. Известно, кто сыграет Северуса Снейпа в сериале "Гарри Поттер"
Снейп
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Это грустно". Режиссер поттерианы отреагировал на скандал вокруг Джоан Роулинг
Коламбус признался, как относится к Роулинг

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?