Станет ли Киллиан Мерфи новым Волдемортом — признание актера

Известный голливудский актер Киллиан Мерфи впервые отреагировал на слухи о его участии в сериале "Гарри Поттер" от HBO. По его словам, он не будет играть главного вора в новой киноадаптации поттерианы.
Главные тезисы
- Актер выразил уважение таланту Рейфа Файнза, предыдущего исполнителя роли Волдеморта.
- Он также подчеркнул, что даже не будет пытаться превзойти его актерскую игру.
Киллиан Мерфи впервые ответил на слухи
По словам актера, дети рассказали ему, что в сети активно ходят слухи, что он станет новым Волдемортом.
Киллиан Мерфи четко дал понять, что к правде это не имеет никакого отношения.
Звезда также откровенно признался, что не согласился бы играть Волдеморта, поскольку превзойти Рейфа Файнза почти невозможно.
Что важно понимать, сам Файнз по-прежнему положительно отреагировал на фанатские фантазии.
Недавно он признался, что считает Мерфи фантастическим актером.
Ни для кого не секрет, что образ Волдеморта в поттериане менялся многократно.
