Чи штрафуватимуть українців за шум від генератора — пояснення МОЗ
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи штрафуватимуть українців за шум від генератора — пояснення МОЗ

Генератори
Джерело:  МОЗ України

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми у цьому випадку не застосовуються. 

Головні тези:

  • У разі надзвичайних ситуацій штрафи для власників генераторів за перевищення рівня шуму не застосовуватимуться.
  • Генератори можуть негативно впливати на здоров'я людей через шум, вібрації та шкідливі викиди, попереджає МОЗ.
  • Робота генераторів без власної шумоізоляції може спричиняти стрес та шкодити здоров'ю через постійний шум.
  • В Україні планується цілодобове відключення електропостачання 18 червня через дефіцит в енергосистемі.

Робота генераторів може мати негативний вплив на здоров’я людей — МОЗ

Інтернет-мережею шириться інформація щодо штрафів для власників генераторів за перевищення рівня шуму під час роботи приладів — із посиланням на санітарно-гігієнічні норми України, затверджені МОЗ України.

Відповідні повідомлення також поширюються користувачами через месенджери.

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій норми щодо допустимого рівня шуму, зокрема від генераторів, не застосовуються.

Міністерство охорони здоров’я роз’яснює, що дана інформація не відповідає дійсності, адже під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються, — наголосили в МОЗ.

Однак, нагадують в МОЗ, робота генераторів може мати негативний вплив на здоров’я людей та довкілля з декількох причин: шум, вібрації та шкідливі викиди.

Зокрема, у генераторів відкритого типу немає власної шумоізоляції. Постійний шум високого рівня може спричиняти стрес, погіршувати сон та загалом шкодити здоров’ю.

Графіки відключення світла діятимуть в Україні 18 червня цілодобово

В Україні відключати світло 18 червня будуть протягом усієї доби через дефіцит в енергосистемі. Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Є досить серйозний дефіцит цього тижня. Завтра графіки діятимуть протягом доби.

При цьому він додав, що ситуація з рівномірністю відключень значно покращилася.

Зокрема, минулого тижня у Києві в рамках стабілізаційних відключень світла не було 12 годин 20 хвилин, а позаминулого тижня — 52 години 45 хвилин.

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