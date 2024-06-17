Чи штрафуватимуть українців за шум від генератора — пояснення МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми у цьому випадку не застосовуються.
Головні тези:
- У разі надзвичайних ситуацій штрафи для власників генераторів за перевищення рівня шуму не застосовуватимуться.
- Генератори можуть негативно впливати на здоров'я людей через шум, вібрації та шкідливі викиди, попереджає МОЗ.
- Робота генераторів без власної шумоізоляції може спричиняти стрес та шкодити здоров'ю через постійний шум.
- В Україні планується цілодобове відключення електропостачання 18 червня через дефіцит в енергосистемі.
Робота генераторів може мати негативний вплив на здоров’я людей — МОЗ
Інтернет-мережею шириться інформація щодо штрафів для власників генераторів за перевищення рівня шуму під час роботи приладів — із посиланням на санітарно-гігієнічні норми України, затверджені МОЗ України.
Відповідні повідомлення також поширюються користувачами через месенджери.
У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій норми щодо допустимого рівня шуму, зокрема від генераторів, не застосовуються.
Однак, нагадують в МОЗ, робота генераторів може мати негативний вплив на здоров’я людей та довкілля з декількох причин: шум, вібрації та шкідливі викиди.
Зокрема, у генераторів відкритого типу немає власної шумоізоляції. Постійний шум високого рівня може спричиняти стрес, погіршувати сон та загалом шкодити здоров’ю.
Графіки відключення світла діятимуть в Україні 18 червня цілодобово
В Україні відключати світло 18 червня будуть протягом усієї доби через дефіцит в енергосистемі. Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.
Є досить серйозний дефіцит цього тижня. Завтра графіки діятимуть протягом доби.
При цьому він додав, що ситуація з рівномірністю відключень значно покращилася.
Зокрема, минулого тижня у Києві в рамках стабілізаційних відключень світла не було 12 годин 20 хвилин, а позаминулого тижня — 52 години 45 хвилин.
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