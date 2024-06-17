Чи штрафуватимуть українців за шум від генератора — пояснення МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми у цьому випадку не застосовуються.

Робота генераторів може мати негативний вплив на здоров’я людей — МОЗ

Інтернет-мережею шириться інформація щодо штрафів для власників генераторів за перевищення рівня шуму під час роботи приладів — із посиланням на санітарно-гігієнічні норми України, затверджені МОЗ України.

Відповідні повідомлення також поширюються користувачами через месенджери.

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій норми щодо допустимого рівня шуму, зокрема від генераторів, не застосовуються.

Міністерство охорони здоров’я роз’яснює, що дана інформація не відповідає дійсності, адже під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються, — наголосили в МОЗ. Поширити

Однак, нагадують в МОЗ, робота генераторів може мати негативний вплив на здоров’я людей та довкілля з декількох причин: шум, вібрації та шкідливі викиди.

Зокрема, у генераторів відкритого типу немає власної шумоізоляції. Постійний шум високого рівня може спричиняти стрес, погіршувати сон та загалом шкодити здоров’ю.

Графіки відключення світла діятимуть в Україні 18 червня цілодобово

В Україні відключати світло 18 червня будуть протягом усієї доби через дефіцит в енергосистемі. Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Є досить серйозний дефіцит цього тижня. Завтра графіки діятимуть протягом доби.

При цьому він додав, що ситуація з рівномірністю відключень значно покращилася.

Зокрема, минулого тижня у Києві в рамках стабілізаційних відключень світла не було 12 годин 20 хвилин, а позаминулого тижня — 52 години 45 хвилин.