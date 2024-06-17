Будут ли украинцев штрафовать за шум от генератора — объяснение Минздрава

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций санитарные нормы в данном случае не применяются.
Главные тезисы
- В случае чрезвычайных ситуаций штрафы для владельцев генераторов за превышение уровня шума не будут применяться.
- Генераторы могут негативно влиять на здоровье людей из-за шума, вибраций и вредных выбросов, предупреждает Минздрав.
- Работа генераторов без собственной шумоизоляции может вызвать стресс и вредить здоровью из-за постоянного шума.
- В Украине планируется круглосуточное отключение электроснабжения 18 июня из-за дефицита в энергосистеме.
Работа генераторов может оказать негативное влияние на здоровье людей.
Интернет-сетью распространяется информация о штрафах для владельцев генераторов за превышение уровня шума во время работы приборов со ссылкой на санитарно-гигиенические нормы Украины, утвержденные Минздравом Украины.
Соответствующие сообщения также распространяются пользователями через мессенджеры.
В Министерстве здравоохранения заявляют, что при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций нормы по допустимому уровню шума, в частности от генераторов, не применяются.
Однако, напоминают в Минздраве, работа генераторов может оказать негативное влияние на здоровье людей и окружающую среду по нескольким причинам: шум, вибрации и вредные выбросы.
В частности, у генераторов открытого типа нет собственной шумоизоляции. Постоянный шум высокого уровня может вызвать стресс, ухудшать сон и вредить здоровью.
Графики отключения света будут действовать в Украине 18 июня круглосуточно
В Украине отключать свет 18 июня будут на протяжении всех суток из-за дефицита в энергосистеме. Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
Есть достаточно серьезный дефицит на этой неделе. Завтра графики будут действовать в течение суток.
При этом он добавил, что ситуация с равномерностью отключений значительно улучшилась.
В частности, на прошлой неделе в Киеве в рамках стабилизационных отключений света не было 12 часов 20 минут, а на прошлой неделе - 52 часа 45 минут.
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