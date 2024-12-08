Чи варто чекати на iPhone 17. Інсайдери назвали 5 головних причин

Іноземні експерти звернули увагу на п'ять основних причин дочекатися базового iPhone 17, а не брати iPhone 16, який уже стикнувся зі шквалом критики з боку користувачів.

120 Гц ProMotion (Always-on Display)

За словами експертів, найбільше претензій досі залишається до екранів базових “яблуневих” смартфонів.

Що важливо розуміти, 60 Гц не дає змоги отримати по-справжньому плавну картинку порівняно зі смартфонами в такому ж ціновому сегменті.

Фахівці припускають, що уже в наступному модельному ряду базові Айфони нарешті отримають заповітні 120 Гц і не тільки.

Нові розміри дисплеїв

Варто звернути увагу на те, що у 2024 році нові флагманські смартфони отримали більші дисплеї і тепер iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max доступні з діагоналлю екрана 6,3 і 6,9 дюйма, відповідно (проти 6,1 і 6,7 дюйма для iPhone 15 Pro і 15 Pro Max).

Анонімні джерела стверджують, що наступного року компанія має намір збільшити розмір дисплея в стандартній моделі iPhone 17 з 6,1 до 6,3 дюйма, що відповідає розміру iPhone 16 Pro.

Окрім того, прогнозують, що iPhone 17 Plus знімуть із виробництва, щоб замінити її на 6,6-дюймовий ультратонкий Air.

Фото: macrumors.com

24-мегапіксельна селфі-камера

Згідно з даними фахівців, усі моделі серії iPhone 17 отримають новітню селфі-камеру на 24 Мп.

Що важливо розуміти, це буде перше оновлення фронтальної камери протягом останніх кількох років.

Попри те, що “яблунева” компанія запевняє, що якість камери не завжди залежить від кількості мегапікселів, таке значне збільшення забезпечить більшу деталізацію і чіткість зображень.

Стійкий до подряпин антивідблисковий дисплей

Ще одне оновлення пов'язане з переходом на матове скло, яке міцніше, ніж Ceramic Shield, який використовується з часів iPhone 12.

Окрім того, вказано, скло в iPhone 17 буде більш стійким до подряпин і отримає "надтвердий антивідблисковий шар", на зразок того, яке Samsung використовує в Galaxy S24 Ultra.

Процесор A19

Як стверджують інсайдери, iPhone 17 отримає процесор A19, виконаний за новим 3-нм техпроцесом N3P у порівнянні з N3E, який використовують для чипів A18 у моделях iPhone 16.