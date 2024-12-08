Стоит ли ждать iPhone 17. Инсайдеры назвали 5 главных причин

Иностранные эксперты обратили внимание на пять основных причин дождаться базового iPhone 17, а не покупать iPhone 16, который уже столкнулся со шквалом критики со стороны пользователей.

120 Гц ProMotion (Always-on Display)

По словам экспертов, больше всего претензий до сих пор остается к экранам базовых "яблучных" смартфонов.

Что важно понимать, 60 Гц не позволяет получить по-настоящему плавную картинку по сравнению со смартфонами в таком же ценовом сегменте.

Специалисты предполагают, что уже в следующем модельном ряду базовые айфоны наконец-то получат заветные 120 Гц и не только.

Новые размеры дисплеев

Стоит обратить внимание на то, что в 2024 году новые флагманские смартфоны получили большие дисплеи и теперь iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max доступны с диагональю экрана 6,3 и 6,9 дюйма соответственно (против 6,1 и 6,7 дюйма). для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max)

Анонимные источники утверждают, что в следующем году компания намерена увеличить размер дисплея в стандартной модели iPhone 17 с 6,1 до 6,3 дюйма, что соответствует размеру iPhone 16 Pro.

Кроме того, прогнозируют, что iPhone 17 Plus снимут с производства, чтобы заменить его на 6,6-дюймовый ультратонкий Air.

Фото: macrumors.com

24-мегапиксельная селфи-камера

Согласно данным специалистов, все модели серии iPhone 17 получат новую селфи-камеру на 24 Мп.

Что важно понимать, это будет первое обновление фронтальной камеры за последние несколько лет.

Несмотря на то, что яблоневая компания уверяет, что качество камеры не всегда зависит от количества мегапикселей, такое значительное увеличение обеспечит большую детализацию и четкость изображений.

Устойчивый к царапинам антибликовый дисплей

Еще одно обновление связано с переходом на матовое стекло, которое прочнее Ceramic Shield, который используется со времен iPhone 12.

Кроме того, указано, стекло в iPhone 17 будет более устойчивым к царапинам и получит "сверхтвердый антибликовый слой", вроде того, которое Samsung использует в Galaxy S24 Ultra.

Процессор A19

Как утверждают инсайдеры, iPhone 17 получит процессор A19, выполненный по новому 3-нм техпроцессу N3P по сравнению с N3E, который используют для чипов A18 в моделях iPhone 16.