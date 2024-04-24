Чи введуть США вбивчі санкції проти Китаю — дані Reuters

Reuters дізналося від свого інсайдера, що американська влада уже обговорює потужні санкції проти китайських банків, однак поки не готова до таких радикальних рішень.

США не наважуються на потужні санкції проти КНР

За словами анонімного джерела журналістів, у найближчому майбутньому у США немає чіткого наміру щодо введення санкцій проти банків Китаю.

Інсайдер також додав, що офіційний Вашингтон досі розраховує на “магічний ефект” дипломатії у цьому питанні.

Згідно з даними ЗМІ, очільник Держдепу Ентоні Блінкен планує відвідати Китай цього тижня, аби обговорити з Пекіном дискусійні питання, насамперед ті, що стосуються допомоги РФ у її загарбницькій війні проти України.

Що важливо розуміти, Штати вводили санкції проти маленьких китайських банків, таких як Bank of Kunlun, через різні проблеми, включно з роботою з іранськими установами.

Попри це, поки що Вашингтон не бажав запроваджувати санкції проти великих банків Китаю. Аналітики давно вважали це "ядерним варіантом — через величезні хвильові наслідки для світової економіки та американо-китайських відносин.

Китай регулярно надає допомогу РФ для війни з Україною

Влада КНР почала активно надавати дипломатичну та економічну підтримку Росії з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Торгівля між Пекіном та Москвою різко зростає, а РФ отримала змогу обходити західні санкції завдяки цій співпраці.

Голова КНР Сі Цзіньпін приїжджав до Москви та зустрічався з Володимиром Путіним після того, як минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента за викрадення українських дітей. Поширити

Влада США неодноразово заявляла, що саме Китай зробив основний внесок у війну Москви проти України, постачаючи критично важливі компоненти для озброєнь.