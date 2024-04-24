Введут ли США убийственные санкции против Китая — данные Reuters
Категория
Экономика
Дата публикации

Введут ли США убийственные санкции против Китая — данные Reuters

США и Китай
Читати українською
Источник:  Reuters

Reuters узнало от своего инсайдера, что американские власти уже обсуждают мощные санкции против китайских банков, однако пока не готовы к таким радикальным решениям.

США не решаются на мощные санкции против КНР

По словам анонимного источника журналистов, в ближайшем будущем у США нет четкого намерения касательно введения санкций против банков Китая.

Инсайдер также добавил, что официальный Вашингтон до сих пор рассчитывает на магический эффект дипломатии в этом вопросе.

Согласно данным СМИ, глава Госдепа Энтони Блинкен планирует посетить Китай на этой неделе, чтобы обсудить с Пекином дискуссионные вопросы, прежде всего, касающиеся помощи РФ в ее захватнической войне против Украины.

Что важно понимать, Штаты вводили санкции против маленьких китайских банков, таких как Bank of Kunlun, из-за различных проблем, включая работу с иранскими учреждениями.

Несмотря на это, пока Вашингтон не желал вводить санкции против крупных банков Китая. Аналитики давно считали это "ядерным вариантом — из-за огромных волновых последствий для мировой экономики и американо-китайских отношений".

Китай регулярно оказывает помощь РФ для войны с Украиной

Власти КНР начали активно оказывать дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Торговля между Пекином и Москвой резко растет, а РФ получила возможность обходить западные санкции благодаря этому сотрудничеству.

Глава КНР Си Цзиньпин приезжал в Москву и встречался с Владимиром Путиным после того, как в прошлом году Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента.

Власти США неоднократно заявляли, что именно Китай внес основной вклад в войну Москвы против Украины, поставляя критически важные компоненты для вооружений.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия и Китай нашли новый способ обхода санкций по продаже меди — Reuters
cанкции
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Китай маскирует военное присутствие в космосе — NASA
космос
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Госсекретарь США Блинкен отправится в Китай — CNN узнало цель визита
Блинкен

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?