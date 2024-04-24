Введут ли США убийственные санкции против Китая — данные Reuters

Reuters узнало от своего инсайдера, что американские власти уже обсуждают мощные санкции против китайских банков, однако пока не готовы к таким радикальным решениям.
США не решаются на мощные санкции против КНР
По словам анонимного источника журналистов, в ближайшем будущем у США нет четкого намерения касательно введения санкций против банков Китая.
Инсайдер также добавил, что официальный Вашингтон до сих пор рассчитывает на магический эффект дипломатии в этом вопросе.
Согласно данным СМИ, глава Госдепа Энтони Блинкен планирует посетить Китай на этой неделе, чтобы обсудить с Пекином дискуссионные вопросы, прежде всего, касающиеся помощи РФ в ее захватнической войне против Украины.
Что важно понимать, Штаты вводили санкции против маленьких китайских банков, таких как Bank of Kunlun, из-за различных проблем, включая работу с иранскими учреждениями.
Несмотря на это, пока Вашингтон не желал вводить санкции против крупных банков Китая. Аналитики давно считали это "ядерным вариантом — из-за огромных волновых последствий для мировой экономики и американо-китайских отношений".
Китай регулярно оказывает помощь РФ для войны с Украиной
Власти КНР начали активно оказывать дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Торговля между Пекином и Москвой резко растет, а РФ получила возможность обходить западные санкции благодаря этому сотрудничеству.
Власти США неоднократно заявляли, что именно Китай внес основной вклад в войну Москвы против Украины, поставляя критически важные компоненты для вооружений.
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