Чи задіють графіки відключень світла в Україні 30 липня — відповідь енергетиків
Категорія
Економіка
Дата публікації

Чи задіють графіки відключень світла в Україні 30 липня — відповідь енергетиків

Світло
Джерело:  Укренерго

В Україні 30 липня обіцяють не вимикати світло в рамках графіків.

Головні тези:

  • 30 липня в Україні не передбачається вимкнення світла за графіками внаслідок зниження споживання через похолодання та повернення до роботи електростанцій.
  • У серпні тривалість відключень світла в Україні має зменшитись через планові ремонти та повернення в роботу енергетичних об'єктів.
  • На ситуацію з енергопостачанням взимку впливатимуть інтенсивність обстрілів, успішність протидії російським атакам та можливість відновлення обладнання на електростанціях.
  • Ризик повторних атак на енергетичну систему України залишається високим, тому важливо забезпечити надійність енергопостачання та запобігти можливим загрозам.
  • НЕК “Укренерго” уточнює, що у разі зміни ситуації в енергосистемі можливе введення додаткових обмежень світла, що буде попереджено завчасно.

30 липня графіки погодинних відключень світла не діятимуть

Завтра, 30 липня, відключення не прогнозуються, — йдеться у повідомленні Укренерго.

Там також додали, що у разі зміни ситуації в енергосистемі щодо застосування обмежень попереджатимуть додатково.

В "Укренерго" пояснили, що причина відсутності обмежень — зниження споживання через похолодання та повернення до роботи двох блоків на атомних електростанціях.

29 липня графіки відключень світла діятимуть лише дві години — з 20:00 до 22:00, в одну чергу.

Що відомо про ситуацію з відключеннями світла у серпні

За словами речниці НЕК “Укренерго” Марії Цатурян, вже у серпні тривалість відключень світла в Україні має зменшитись. 

В серпні має трохи зменшитися обсяг обмежень. Це пов'язано з тим, що деякі енергетичні об'єкти повернуться в роботу після планових ремонтів. Звісно, якщо не буде нових російських ударів, — пояснює речниця “Укренерго”.

За її словами, на ситуацію з енергопостачанням взимку також впливатиме низка факторів.

  • інтенсивність обстрілів та успішність протидії російським атакам з боку Сил оборони;

  • кількість обладнання, яке вдасться відновити на українських електростанціях.

Це важкі габаритні роботи і над відновленням електростанцій наші колеги працюють 24/7. Як ви розумієте, плани ворога нам не відомі. Але ризик повторення атак на енергетику залишається високим, — зазначила Цатурян.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Енергетики оприлюднили графіки відключень світла на 27 липня
Енергосистема України
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні графіки відключень світла 28 липня діятимуть лише 4 години
Світло
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 29 липня
Енергосистема України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?