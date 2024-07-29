Чи задіють графіки відключень світла в Україні 30 липня — відповідь енергетиків

В Україні 30 липня обіцяють не вимикати світло в рамках графіків.

30 липня графіки погодинних відключень світла не діятимуть

Завтра, 30 липня, відключення не прогнозуються, — йдеться у повідомленні Укренерго.

Там також додали, що у разі зміни ситуації в енергосистемі щодо застосування обмежень попереджатимуть додатково.

В "Укренерго" пояснили, що причина відсутності обмежень — зниження споживання через похолодання та повернення до роботи двох блоків на атомних електростанціях. Поширити

29 липня графіки відключень світла діятимуть лише дві години — з 20:00 до 22:00, в одну чергу.

Що відомо про ситуацію з відключеннями світла у серпні

За словами речниці НЕК “Укренерго” Марії Цатурян, вже у серпні тривалість відключень світла в Україні має зменшитись.

В серпні має трохи зменшитися обсяг обмежень. Це пов'язано з тим, що деякі енергетичні об'єкти повернуться в роботу після планових ремонтів. Звісно, якщо не буде нових російських ударів, — пояснює речниця “Укренерго”.

За її словами, на ситуацію з енергопостачанням взимку також впливатиме низка факторів.

інтенсивність обстрілів та успішність протидії російським атакам з боку Сил оборони;

кількість обладнання, яке вдасться відновити на українських електростанціях.