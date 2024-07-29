Чи задіють графіки відключень світла в Україні 30 липня — відповідь енергетиків

В Україні 30 липня обіцяють не вимикати світло в рамках графіків.
Головні тези:
- 30 липня в Україні не передбачається вимкнення світла за графіками внаслідок зниження споживання через похолодання та повернення до роботи електростанцій.
- У серпні тривалість відключень світла в Україні має зменшитись через планові ремонти та повернення в роботу енергетичних об'єктів.
- На ситуацію з енергопостачанням взимку впливатимуть інтенсивність обстрілів, успішність протидії російським атакам та можливість відновлення обладнання на електростанціях.
- Ризик повторних атак на енергетичну систему України залишається високим, тому важливо забезпечити надійність енергопостачання та запобігти можливим загрозам.
- НЕК “Укренерго” уточнює, що у разі зміни ситуації в енергосистемі можливе введення додаткових обмежень світла, що буде попереджено завчасно.
30 липня графіки погодинних відключень світла не діятимуть
Завтра, 30 липня, відключення не прогнозуються, — йдеться у повідомленні Укренерго.
Там також додали, що у разі зміни ситуації в енергосистемі щодо застосування обмежень попереджатимуть додатково.
29 липня графіки відключень світла діятимуть лише дві години — з 20:00 до 22:00, в одну чергу.
Що відомо про ситуацію з відключеннями світла у серпні
За словами речниці НЕК “Укренерго” Марії Цатурян, вже у серпні тривалість відключень світла в Україні має зменшитись.
В серпні має трохи зменшитися обсяг обмежень. Це пов'язано з тим, що деякі енергетичні об'єкти повернуться в роботу після планових ремонтів. Звісно, якщо не буде нових російських ударів, — пояснює речниця “Укренерго”.
За її словами, на ситуацію з енергопостачанням взимку також впливатиме низка факторів.
інтенсивність обстрілів та успішність протидії російським атакам з боку Сил оборони;
кількість обладнання, яке вдасться відновити на українських електростанціях.
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