За інформацією НЕК “Укренерго” та ДТЕК, протягом першої половини суботи, 27 липня, відключень світла в Україні не планується.
Головні тези:
- Протягом першої половини дня 27 липня в Україні відключень світла не передбачається.
- Енергетики зазначають, що літня спека спричинила збільшення споживання електроенергії, але покращення ситуації в енергосистемі настане завдяки ремонту енергоблоків.
- Керівництво “Укренерго” прогнозує покращення постачання електроенергії, оскільки найважчий період літа вже минає.
- Не запроваджуватимуться жодні обмеження електроспоживання, якщо не виникнуть серйозні пошкодження електростанцій.
- Ситуація у енергетичній системі матиме тенденцію до покращення в найближчі декілька тижнів, спираючись на планові заходи та нові додаткові енергоресурси.
Як діятимуть графіки відключень світла в Україні 27 липня
В “Укренерго” зазначили, що з 17:00 по 23:00 застосовуватиметься одна черга відключень.
В Україні останні дні знизили обсяги відключень світла у рамках графіків. Це в першу чергу пов'язано з тим, що в країні спала аномальна спека, яка спричинила значне збільшення споживання електроенергії.
Також протягом цього та минулого тижня в країні з планового ремонту вивели два енергоблоки на атомних електростанціях. Це призвело до збільшення генерації та скоротило дефіцит в енергосистемі.
Тому на цьому тижні, наприклад, графіки відключень світла не застосовують на добу, як це було раніше.
Що в Укренерго кажуть стосовно ситуації в енергосистемі
За словами керівника правління “Укренерго” Володимира Кудрицького, найважчий період в енергосистемі вже пройдений і найближчими тижнями ситуація із забезпеченням електроенергією покращуватиметься.
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