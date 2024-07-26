Енергетики оприлюднили графіки відключень світла на 27 липня
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Економіка
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Енергетики оприлюднили графіки відключень світла на 27 липня

Енергосистема України
Джерело:  Укренерго

За інформацією НЕК “Укренерго” та ДТЕК, протягом першої половини суботи, 27 липня, відключень світла в Україні не планується. 

Головні тези:

  • Протягом першої половини дня 27 липня в Україні відключень світла не передбачається.
  • Енергетики зазначають, що літня спека спричинила збільшення споживання електроенергії, але покращення ситуації в енергосистемі настане завдяки ремонту енергоблоків.
  • Керівництво “Укренерго” прогнозує покращення постачання електроенергії, оскільки найважчий період літа вже минає.
  • Не запроваджуватимуться жодні обмеження електроспоживання, якщо не виникнуть серйозні пошкодження електростанцій.
  • Ситуація у енергетичній системі матиме тенденцію до покращення в найближчі декілька тижнів, спираючись на планові заходи та нові додаткові енергоресурси.

Як діятимуть графіки відключень світла в Україні 27 липня

В “Укренерго” зазначили, що з 17:00 по 23:00 застосовуватиметься одна черга відключень.

В Україні останні дні знизили обсяги відключень світла у рамках графіків. Це в першу чергу пов'язано з тим, що в країні спала аномальна спека, яка спричинила значне збільшення споживання електроенергії.

Також протягом цього та минулого тижня в країні з планового ремонту вивели два енергоблоки на атомних електростанціях. Це призвело до збільшення генерації та скоротило дефіцит в енергосистемі.

Тому на цьому тижні, наприклад, графіки відключень світла не застосовують на добу, як це було раніше.

Що в Укренерго кажуть стосовно ситуації в енергосистемі

За словами керівника правління “Укренерго” Володимира Кудрицького, найважчий період в енергосистемі вже пройдений і найближчими тижнями ситуація із забезпеченням електроенергією покращуватиметься.

У нас є всі причини очікувати, що найскладніший період літа – уже позаду. Ми пройшли дуже складні пару тижнів і зараз дійсно ситуація покращилася. Це пов’язано, передусім, з тим, що нарешті спала абсолютно аномальна, рекордна, спека. І відтак – зменшилося споживання електроенергії. І також, звичайно, це пов’язано з тим, що вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності – довгоочікувані, важливі для енергосистеми – які, безумовно, додають нам потужності та скорочують дефіцит. Тому замість складного режиму 3-4 черги – ми маємо 1-2, які застосовуються в залежності від часу. В деякі години дефіцит може бути менший, в деякі – трохи більший. А в деякі – ми навіть маємо можливість не запроваджувати ніяких обмежень електроспоживання. І якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій – то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів, - зазначив Кудрицький.

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