Як діятимуть графіки відключень світла в Україні 27 липня

В “Укренерго” зазначили, що з 17:00 по 23:00 застосовуватиметься одна черга відключень.

В Україні останні дні знизили обсяги відключень світла у рамках графіків. Це в першу чергу пов'язано з тим, що в країні спала аномальна спека, яка спричинила значне збільшення споживання електроенергії.

Також протягом цього та минулого тижня в країні з планового ремонту вивели два енергоблоки на атомних електростанціях. Це призвело до збільшення генерації та скоротило дефіцит в енергосистемі.

Тому на цьому тижні, наприклад, графіки відключень світла не застосовують на добу, як це було раніше.

Що в Укренерго кажуть стосовно ситуації в енергосистемі

За словами керівника правління “Укренерго” Володимира Кудрицького, найважчий період в енергосистемі вже пройдений і найближчими тижнями ситуація із забезпеченням електроенергією покращуватиметься.