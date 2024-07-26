Энергетики обнародовали графики отключений света на 27 июля
Категория
Экономика
Дата публикации

Энергетики обнародовали графики отключений света на 27 июля

Энергосистема Украины
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

По информации НЭК "Укрэнерго" и ДТЭК, в течение первой половины субботы, 27 июля, отключений света в Украине не планируется.

Главные тезисы

  • Графики отключений света на 27 июля в Украине не предполагают значительных ограничений в электроснабжении.
  • Улучшение ситуации в энергосистеме ожидается благодаря проведению ремонтов энергоблоков и увеличению генерации.
  • Руководство НЭК "Укрэнерго" прогнозирует постепенное улучшение поставок электроэнергии в ближайшие недели.
  • Повышенное потребление электроэнергии из-за летней жары требует регулярного контроля и оптимизации энергосистемы.
  • По прогнозам экспертов, ситуация с обеспечением электроэнергией будет стабилизироваться в ближайшее время.

Как будут действовать графики отключения света в Украине 27 июля

В Укрэнерго отметили, что с 17:00 по 23:00 будет применяться одна очередь отключений.

В Украине в последние дни снизили объемы отключений света в рамках графиков. Это в первую очередь связано с тем, что в стране спала аномальная жара, которая повлекла за собой значительное увеличение потребления электроэнергии.

Также в течение этой и прошлой недели в стране по плановому ремонту вывели два энергоблока на атомных электростанциях. Это привело к увеличению генерации и сократило дефицит в энергосистеме.

Поэтому на этой неделе, например, графики отключений света не применяют в сутки, как это было раньше.

Что в Укрэнерго говорят о ситуации в энергосистеме

По словам руководителя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, тяжелый период в энергосистеме уже пройден и в ближайшие недели ситуация с обеспечением электроэнергией будет улучшаться.

У нас есть все причины ожидать, что самый сложный период лета уже позади. Мы прошли очень сложные пару недель и сейчас действительно ситуация улучшилась. Это связано, прежде всего, с тем, что наконец-то спала абсолютно аномальная, рекордная, жара. Следовательно – уменьшилось потребление электроэнергии. И также, конечно, это связано с тем, что вышли из ремонта определенные энергогенерирующие мощности – долгожданные, важные для энергосистемы – которые, безусловно, придают нам мощности и сокращают дефицит. Поэтому вместо сложного режима 3-4 очереди – у нас есть 1-2, которые применяются в зависимости от времени. В некоторые часы дефицит может быть меньше, в некоторые – немного больше. А в некоторые – мы даже имеем возможность не вводить никакие ограничения электропотребления. И если не будет каких-то новых масштабных повреждений электростанций – ситуация будет иметь тенденцию к улучшению. По крайней мере, в следующие несколько недель, – отметил Кудрицкий.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда отменят отключение света в Украине — прогноз энергетиков
Энергосистема Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
26 июля графики отключения света в Украине будут действовать с 5-ти утра
Свет
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Укрэнерго обновили графики отключения света в Украине 26 июля
Энергосистема Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?