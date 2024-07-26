По информации НЭК "Укрэнерго" и ДТЭК, в течение первой половины субботы, 27 июля, отключений света в Украине не планируется.
Главные тезисы
- Графики отключений света на 27 июля в Украине не предполагают значительных ограничений в электроснабжении.
- Улучшение ситуации в энергосистеме ожидается благодаря проведению ремонтов энергоблоков и увеличению генерации.
- Руководство НЭК "Укрэнерго" прогнозирует постепенное улучшение поставок электроэнергии в ближайшие недели.
- Повышенное потребление электроэнергии из-за летней жары требует регулярного контроля и оптимизации энергосистемы.
- По прогнозам экспертов, ситуация с обеспечением электроэнергией будет стабилизироваться в ближайшее время.
Как будут действовать графики отключения света в Украине 27 июля
В Укрэнерго отметили, что с 17:00 по 23:00 будет применяться одна очередь отключений.
В Украине в последние дни снизили объемы отключений света в рамках графиков. Это в первую очередь связано с тем, что в стране спала аномальная жара, которая повлекла за собой значительное увеличение потребления электроэнергии.
Также в течение этой и прошлой недели в стране по плановому ремонту вывели два энергоблока на атомных электростанциях. Это привело к увеличению генерации и сократило дефицит в энергосистеме.
Поэтому на этой неделе, например, графики отключений света не применяют в сутки, как это было раньше.
Что в Укрэнерго говорят о ситуации в энергосистеме
По словам руководителя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, тяжелый период в энергосистеме уже пройден и в ближайшие недели ситуация с обеспечением электроэнергией будет улучшаться.
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