Как будут действовать графики отключения света в Украине 27 июля

В Укрэнерго отметили, что с 17:00 по 23:00 будет применяться одна очередь отключений.

В Украине в последние дни снизили объемы отключений света в рамках графиков. Это в первую очередь связано с тем, что в стране спала аномальная жара, которая повлекла за собой значительное увеличение потребления электроэнергии.

Также в течение этой и прошлой недели в стране по плановому ремонту вывели два энергоблока на атомных электростанциях. Это привело к увеличению генерации и сократило дефицит в энергосистеме.

Поэтому на этой неделе, например, графики отключений света не применяют в сутки, как это было раньше.

Что в Укрэнерго говорят о ситуации в энергосистеме

По словам руководителя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, тяжелый период в энергосистеме уже пройден и в ближайшие недели ситуация с обеспечением электроэнергией будет улучшаться.