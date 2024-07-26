В Укрэнерго обновили графики отключения света в Украине 26 июля
Категория
Экономика
Дата публикации

В Укрэнерго обновили графики отключения света в Украине 26 июля

Энергосистема Украины
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

В НЭК "Укрэнерго" обновили графики и уменьшили объемы отключений света в Украине в течение 26 июля.

Главные тезисы

  • Графики отключения света в Украине на 26 июля были обновлены, объемы отключений уменьшены благодаря экстренным поставкам излишков электроэнергии из Польши.
  • В результате атак армии РФ по энергообъектам в Житомирской и Черниговской областях были обесточены тысячи потребителей, остались без света населенные пункты в нескольких областях Украины.
  • Важные часы отключений: с 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 применяется одна очередь отключений, в другие промежутки времени задействуются две очереди.
  • На утро без света оставались около 30 тыс. потребителей на Житомирщине и Киевщине из-за атак и повреждений энергообъектов.
  • Из-за боевых действий и непогоды в нескольких областях Украины наблюдаются полные и частичные обесточивания, населенные пункты остаются без электроэнергии.

Что известно об обновленных графиках отключения света в Украине 26 июля

До 15:00 и в промежутках 18:00 – 20:00, 23:00 – 24:00 будет применяться одна очередь отключений. 3 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 будут задействованы две очереди отключений. Причина уменьшения объема ограничений сейчас - экстренные поставки излишков электроэнергии из энергосистемы Польши, - отмечается в сообщении "Укрэнерго".

Что известно о последствиях последних атак армии РФ по энергообъектам в Украине

По информации "Укрэнерго", ночью БПЛА оккупационной армии РФ атаковали энергообъекты в Житомирской и Черниговской областях.

Укрэнерго обновило графики отключений света 26 июля
Энергосистема Украины

В результате полученных повреждений были обесточены более 68 тыс. потребителей в отдельных районах Житомирской и Киевской областей.

На утро без света оставались около 30 тыс. потребителей на Житомирщине и Киевщине.

С утра в Укрэнерго также сообщали, что с 7:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 – две очереди.

Из-за непогоды на утро обесточены 3 населенных пункта в Одесской области.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью и частично обесточен 571 населенный пункт.

Из-за боевых действий есть обесточивание в Житомирской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Херсонской, Николаевской областях.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда отменят отключение света в Украине — прогноз энергетиков
Энергосистема Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Укрэнерго обнародовали графики отключения света на 25 июля
Свет
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
26 июля графики отключения света в Украине будут действовать с 5-ти утра
Свет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?