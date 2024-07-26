В НЭК "Укрэнерго" обновили графики и уменьшили объемы отключений света в Украине в течение 26 июля.
Главные тезисы
- Графики отключения света в Украине на 26 июля были обновлены, объемы отключений уменьшены благодаря экстренным поставкам излишков электроэнергии из Польши.
- В результате атак армии РФ по энергообъектам в Житомирской и Черниговской областях были обесточены тысячи потребителей, остались без света населенные пункты в нескольких областях Украины.
- Важные часы отключений: с 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 применяется одна очередь отключений, в другие промежутки времени задействуются две очереди.
- На утро без света оставались около 30 тыс. потребителей на Житомирщине и Киевщине из-за атак и повреждений энергообъектов.
- Из-за боевых действий и непогоды в нескольких областях Украины наблюдаются полные и частичные обесточивания, населенные пункты остаются без электроэнергии.
Что известно об обновленных графиках отключения света в Украине 26 июля
Что известно о последствиях последних атак армии РФ по энергообъектам в Украине
По информации "Укрэнерго", ночью БПЛА оккупационной армии РФ атаковали энергообъекты в Житомирской и Черниговской областях.
В результате полученных повреждений были обесточены более 68 тыс. потребителей в отдельных районах Житомирской и Киевской областей.
На утро без света оставались около 30 тыс. потребителей на Житомирщине и Киевщине.
С утра в Укрэнерго также сообщали, что с 7:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 – две очереди.
Из-за непогоды на утро обесточены 3 населенных пункта в Одесской области.
Из-за боевых действий и по другим причинам полностью и частично обесточен 571 населенный пункт.
Из-за боевых действий есть обесточивание в Житомирской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Херсонской, Николаевской областях.
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