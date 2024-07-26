В НЭК "Укрэнерго" обновили графики и уменьшили объемы отключений света в Украине в течение 26 июля.

Что известно об обновленных графиках отключения света в Украине 26 июля

До 15:00 и в промежутках 18:00 – 20:00, 23:00 – 24:00 будет применяться одна очередь отключений. 3 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 будут задействованы две очереди отключений. Причина уменьшения объема ограничений сейчас - экстренные поставки излишков электроэнергии из энергосистемы Польши, - отмечается в сообщении "Укрэнерго". Поделиться

Что известно о последствиях последних атак армии РФ по энергообъектам в Украине

По информации "Укрэнерго", ночью БПЛА оккупационной армии РФ атаковали энергообъекты в Житомирской и Черниговской областях.

Энергосистема Украины

В результате полученных повреждений были обесточены более 68 тыс. потребителей в отдельных районах Житомирской и Киевской областей.

На утро без света оставались около 30 тыс. потребителей на Житомирщине и Киевщине.

С утра в Укрэнерго также сообщали, что с 7:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 – две очереди.

Из-за непогоды на утро обесточены 3 населенных пункта в Одесской области.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью и частично обесточен 571 населенный пункт.

Из-за боевых действий есть обесточивание в Житомирской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Херсонской, Николаевской областях.