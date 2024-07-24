В Укрэнерго обнародовали графики отключения света на 25 июля

В Украине 25 июля графики отключения света будут применять в течение шести часов. Остальное время ограничения использовать не планируют.

Ослабление ограничений электроэнергии в Украине: что известно

Как отметили в Укрэнерго, графики отключений завтра не будут применяться до 16:00. Поделиться

При этом с 16:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.

Также 24 июля продлена отмена графиков отключения света в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Херсонской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой и Хмельницкой (частично), Черновицкой, Николаевской, Одесской областях.

В Украине будут меньше выключать свет по графикам

В Украине после спада жары продолжают ослаблять ограничение электроснабжения. В частности, свет в серых зонах графиков отключался только 22 июля.

При этом 24 июля графики отключения света по всей Украине отменили в 16:00. Позже стало известно, что ограничения в некоторых регионах не применяются до 20:00. Поделиться

Ранее глава Государственной службы энергетического надзора Руслан Слободян выражал надежду, что тенденция с отменой действия графиков будет сохраняться и дальше.

Есть все основания для подобных надежд. И действительно, этот результат закономерен, учитывая, что энергетики в круглосуточном режиме осуществляли ремонтную кампанию, — сказал Слободян в ответ на вопрос о том, что тенденция с отменой отключений может сохраниться в дальнейшем для будних дней.

Он напомнил, что 24 июля досрочно, ранее на 10 дней запланированного графика, вывели из ремонта один из атомных блоков. Это тоже повлияло на ситуацию со светом.