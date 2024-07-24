В Укрэнерго обнародовали графики отключения света на 25 июля
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Экономика
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В Укрэнерго обнародовали графики отключения света на 25 июля

Свет
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Источник:  Укрэнерго

В Украине 25 июля графики отключения света будут применять в течение шести часов. Остальное время ограничения использовать не планируют.

Главные тезисы

  • Графики отключения света на 25 июля будут применяться в течение шести часов, с 16:00 до 22:00.
  • Ослабление ограничений электроэнергии в Украине позволяет уменьшить количество отключений по графику.
  • Выведение из ремонта атомного блока досрочно на 10 дней также влияет на обстановку с электроснабжением в Украине.

Ослабление ограничений электроэнергии в Украине: что известно

Как отметили в Укрэнерго, графики отключений завтра не будут применяться до 16:00.

При этом с 16:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.

Также 24 июля продлена отмена графиков отключения света в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Херсонской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой и Хмельницкой (частично), Черновицкой, Николаевской, Одесской областях.

В Украине будут меньше выключать свет по графикам

В Украине после спада жары продолжают ослаблять ограничение электроснабжения. В частности, свет в серых зонах графиков отключался только 22 июля.

При этом 24 июля графики отключения света по всей Украине отменили в 16:00. Позже стало известно, что ограничения в некоторых регионах не применяются до 20:00.

Ранее глава Государственной службы энергетического надзора Руслан Слободян выражал надежду, что тенденция с отменой действия графиков будет сохраняться и дальше.

Есть все основания для подобных надежд. И действительно, этот результат закономерен, учитывая, что энергетики в круглосуточном режиме осуществляли ремонтную кампанию, — сказал Слободян в ответ на вопрос о том, что тенденция с отменой отключений может сохраниться в дальнейшем для будних дней.

Он напомнил, что 24 июля досрочно, ранее на 10 дней запланированного графика, вывели из ремонта один из атомных блоков. Это тоже повлияло на ситуацию со светом.

Эти и другие мероприятия дали нам такой результат. И надеемся, что этот результат будет долговременным.

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