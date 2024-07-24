В Укренерго оприлюднили графіки відключення світла на 25 липня

В Україні 25 липня графіки відключень світла будуть застосовувати протягом шести годин. Решту часу обмеження залучати не планують.
Головні тези:
- В Україні 25 липня графіки відключень світла будуть застосовуватися протягом шести годин, з 16:00 до 22:00.
- Послаблення обмежень електроенергії в Україні дозволяє менше вимикати світло за графіками, після спаду спеки продовжуються послаблення оголошених обмежень.
- Глава Державної служби енергетичного нагляду висловив сподівання, що тенденція зі скасуванням графіків відключень буде тривати й надалі для будніх днів.
Послаблення обмежень електроенергії в Україні: що відомо
При цьому з 16:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень.
Також 24 липня подовжено скасування графіків вимкнення світла у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Херсонській, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій та Хмельницькій (частково), Чернівецькій, Миколаївській, Одеській областях.
В Україні будуть менше вимикати світло за графіками
В Україні після спаду спеки продовжують послаблювати обмеження електропостачання. Зокрема, світло у сірих зонах графіків відключали лише 22 липня.
Раніше глава Державної служби енергетичного нагляду Руслан Слободян висловлював надію, що тенденція зі скасуванням дії графіків зберігатиметься й надалі.
Є всі підстави для таких сподівань. І дійсно цей результат є закономірним, враховуючи, що енергетики у цілодобовому режимі здійснювали ремонтну кампанію, — сказав Слободян у відповідь на питання про те, що тенденція зі скасуванням відключень може зберегтися надалі для будніх днів.
Він нагадав, що 24 липня достроково, раніше на 10 днів за запланований графік, вивели з ремонту один з атомних блоків. Це теж вплинуло на ситуацію зі світлом.
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