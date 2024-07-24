В Укренерго оприлюднили графіки відключення світла на 25 липня
Категорія
Економіка
Дата публікації

В Укренерго оприлюднили графіки відключення світла на 25 липня

Світло
Джерело:  Укренерго

В Україні 25 липня графіки відключень світла будуть застосовувати протягом шести годин. Решту часу обмеження залучати не планують.

Головні тези:

  • В Україні 25 липня графіки відключень світла будуть застосовуватися протягом шести годин, з 16:00 до 22:00.
  • Послаблення обмежень електроенергії в Україні дозволяє менше вимикати світло за графіками, після спаду спеки продовжуються послаблення оголошених обмежень.
  • Глава Державної служби енергетичного нагляду висловив сподівання, що тенденція зі скасуванням графіків відключень буде тривати й надалі для будніх днів.

Послаблення обмежень електроенергії в Україні: що відомо

Як зазначили в Укренерго, графіки відключень завтра не застосовуватимуть до 16:00.

При цьому з 16:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень.

Також 24 липня подовжено скасування графіків вимкнення світла у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Херсонській, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій та Хмельницькій (частково), Чернівецькій, Миколаївській, Одеській областях.

В Україні будуть менше вимикати світло за графіками

В Україні після спаду спеки продовжують послаблювати обмеження електропостачання. Зокрема, світло у сірих зонах графіків відключали лише 22 липня.

При цьому 24 липня графіки відключення світла по всій Україні скасували до 16:00. Пізніше стало відомо, що обмеження у деяких регіонах не застосовують до 20:00.

Раніше глава Державної служби енергетичного нагляду Руслан Слободян висловлював надію, що тенденція зі скасуванням дії графіків зберігатиметься й надалі.

Є всі підстави для таких сподівань. І дійсно цей результат є закономірним, враховуючи, що енергетики у цілодобовому режимі здійснювали ремонтну кампанію, — сказав Слободян у відповідь на питання про те, що тенденція зі скасуванням відключень може зберегтися надалі для будніх днів.

Він нагадав, що 24 липня достроково, раніше на 10 днів за запланований графік, вивели з ремонту один з атомних блоків. Це теж вплинуло на ситуацію зі світлом.

Ці та інші заходи якраз дали нам такий результат. І маємо сподівання, що цей результат буде довготривалим.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Електроенергія в Україні знову може подорожчати — Галущенко
Герман Галущенко
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кабмін заборонив відключати світло у низці населених пунктів в Україні. Де саме
Денис Шмигаль
Кабмін заборонив відключати світло у низці населених пунктів в Україні. Де саме
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Світла буде більше. Укренерго оприлюднило графіки відключень на 24 липня
Енергосистема України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?