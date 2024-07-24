В Укренерго оприлюднили графіки відключення світла на 25 липня

В Україні 25 липня графіки відключень світла будуть застосовувати протягом шести годин. Решту часу обмеження залучати не планують.

Послаблення обмежень електроенергії в Україні: що відомо

Як зазначили в Укренерго, графіки відключень завтра не застосовуватимуть до 16:00. Поширити

При цьому з 16:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень.

Також 24 липня подовжено скасування графіків вимкнення світла у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Херсонській, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій та Хмельницькій (частково), Чернівецькій, Миколаївській, Одеській областях.

В Україні будуть менше вимикати світло за графіками

В Україні після спаду спеки продовжують послаблювати обмеження електропостачання. Зокрема, світло у сірих зонах графіків відключали лише 22 липня.

При цьому 24 липня графіки відключення світла по всій Україні скасували до 16:00. Пізніше стало відомо, що обмеження у деяких регіонах не застосовують до 20:00. Поширити

Раніше глава Державної служби енергетичного нагляду Руслан Слободян висловлював надію, що тенденція зі скасуванням дії графіків зберігатиметься й надалі.

Є всі підстави для таких сподівань. І дійсно цей результат є закономірним, враховуючи, що енергетики у цілодобовому режимі здійснювали ремонтну кампанію, — сказав Слободян у відповідь на питання про те, що тенденція зі скасуванням відключень може зберегтися надалі для будніх днів.

Він нагадав, що 24 липня достроково, раніше на 10 днів за запланований графік, вивели з ремонту один з атомних блоків. Це теж вплинуло на ситуацію зі світлом.