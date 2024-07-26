В НЕК “Укренерго” оновили графіки та зменшили обсяги відключень світла в Україні протягом 26 липня.
Головні тези:
- Укренерго оновило графіки відключень світла та зменшило їх обсяги на 26 липня.
- Причина зменшення обмежень - екстрене постачання надлишків електроенергії з Польщі.
- Бої та атаки армії РФ на енергооб’єкти призвели до знеструмлення тисяч споживачів в Україні.
- Важливі години відключень: 15:00 до 18:00 та 20:00 до 23:00 - одна черга відключень.
- У різних областях в Україні зазначені знеструмлення через бойові дії та негоду.
Що відомо про оновлені графіки відключень світла в Україні 26 липня
Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по енергооб’єктах в Україні
За інформацією “Укренерго”, вночі БпЛА окупаційної армії РФ атакували енергооб’єкти в Житомирській та Чернігівській областях.
Внаслідок отриманих пошкоджень були знеструмлені понад 68 тис споживачів в окремих районах Житомирської та Київської областей.
На ранок без світла залишались близько 30 тис споживачів на Житомирщині та Київщині.
З ранку в Укренерго також повідомляли, що з 7:00 до13:00, з 18:00 до 20:00 і з 23:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. З 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 – дві черги.
Через негоду на ранок знеструмлені 3 населені пункти в Одеській області.
Через бойові дії та з інших причин повністю та частково знеструмлений 571 населений пункт.
Через бойові дії: є знеструмлення у Житомирській, Харківській, Київській, Донецькій, Херсонській, Миколаївській областях.
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