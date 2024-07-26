В Укренерго оновили графіки відключеннь світла в Україні 26 липня
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Економіка
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В Укренерго оновили графіки відключеннь світла в Україні 26 липня

Енергосистема України
Джерело:  Укренерго

В НЕК “Укренерго” оновили графіки та зменшили обсяги відключень світла в Україні протягом 26 липня. 

Головні тези:

  • Укренерго оновило графіки відключень світла та зменшило їх обсяги на 26 липня.
  • Причина зменшення обмежень - екстрене постачання надлишків електроенергії з Польщі.
  • Бої та атаки армії РФ на енергооб’єкти призвели до знеструмлення тисяч споживачів в Україні.
  • Важливі години відключень: 15:00 до 18:00 та 20:00 до 23:00 - одна черга відключень.
  • У різних областях в Україні зазначені знеструмлення через бойові дії та негоду.

Що відомо про оновлені графіки відключень світла в Україні 26 липня

До 15:00 та у проміжках 18:00 - 20:00, 23:00 - 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. 3 15:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 буде задіяно дві черги відключень. Причина зменшення обсягу обмежень зараз - екстрене постачання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі, - зазначається у повідомленні “Укренерго”.

Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по енергооб’єктах в Україні

За інформацією “Укренерго”, вночі БпЛА окупаційної армії РФ атакували енергооб’єкти в Житомирській та Чернігівській областях.

Укренерго оновило графіки відключень світла 26 липня
Енергосистема України

Внаслідок отриманих пошкоджень були знеструмлені понад 68 тис споживачів в окремих районах Житомирської та Київської областей.

На ранок без світла залишались близько 30 тис споживачів на Житомирщині та Київщині.

З ранку в Укренерго також повідомляли, що з 7:00 до13:00, з 18:00 до 20:00 і з 23:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. З 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 – дві черги.

Через негоду на ранок знеструмлені 3 населені пункти в Одеській області.

Через бойові дії та з інших причин повністю та частково знеструмлений 571 населений пункт.

Через бойові дії: є знеструмлення у Житомирській, Харківській, Київській, Донецькій, Херсонській, Миколаївській областях.

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