В Україні графіки відключень світла 28 липня діятимуть лише 4 години
Категорія
Економіка
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В Україні графіки відключень світла 28 липня діятимуть лише 4 години

Світло
Джерело:  Укренерго

28 липня графіки погодинних відключень світла будуть застосовуватись лише 4 години.

Головні тези:

  • 28 липня графіки відключень світла будуть застосовуватись лише 4 години, що свідчить про зниження напруги в енергетичній системі.
  • Кінець аномальної спеки дозволить зменшити споживання електроенергії, що покращило ситуацію в енергетиці України.
  • За керівництвом Володимира Кудрицького НЕК Укренерго передбачає зменшення жорсткості графіків відключень електроенергії на наступні тижні.
  • Вихід з ремонту енергогенеруючих потужностей додав системі потужностей та скоротив дефіцит електроенергії в Україні.
  • Прогнозується покращення ситуації в енергетиці в найближчі декілька тижнів за умови відсутності нових пошкоджень електростанцій через обстріли РФ.

28 липня електроенергію економитимуть в одну чергу

Спочатку в ДТЕК заявили, що за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра застосовуватимуться з 18:00 до 22:00.

Завтра, 28 липня, з 18:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень. В інші години — без обмежень, — зазначили пізніше в "Укренерго".

Графіки відключень світла стануть менш жорсткими у серпні

Найскладніший період літа, ймовірно, вже позаду. Станом на зараз є можливість застосовувати графіки відключення світла рідше.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу в "Українському медіацентрі".

У нас є всі причини очікувати, що найскладніший період літа — уже позаду. Ми пройшли дуже складні пару тижнів і зараз дійсно ситуація покращилася.

Він зазначив, що це передусім пов’язано з тим, що спала абсолютно аномальна та рекордна спека, а отже — зменшилося споживання електроенергії.

Кудрицький також зауважив, що ситуацію в енергетиці також покращив вихід з ремонту певних енергогенеруючих потужностей, які додали системі потужностей та скоротили дефіцит.

Тому замість складного режиму 3-4 черги — ми маємо 1-2, які застосовуються залежно від часу. В деякі години дефіцит може бути менший, в деякі — трохи більший. А в деякі — ми навіть маємо можливість не запроваджувати ніяких обмежень електроспоживання.

Володимир Кудрицький

Володимир Кудрицький

Голова правління НЕК "Укренерго"

До того ж Кудрицький зауважив, якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій — то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів.

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