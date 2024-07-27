В Україні графіки відключень світла 28 липня діятимуть лише 4 години

28 липня графіки погодинних відключень світла будуть застосовуватись лише 4 години.
Головні тези:
- 28 липня графіки відключень світла будуть застосовуватись лише 4 години, що свідчить про зниження напруги в енергетичній системі.
- Кінець аномальної спеки дозволить зменшити споживання електроенергії, що покращило ситуацію в енергетиці України.
- За керівництвом Володимира Кудрицького НЕК Укренерго передбачає зменшення жорсткості графіків відключень електроенергії на наступні тижні.
- Вихід з ремонту енергогенеруючих потужностей додав системі потужностей та скоротив дефіцит електроенергії в Україні.
- Прогнозується покращення ситуації в енергетиці в найближчі декілька тижнів за умови відсутності нових пошкоджень електростанцій через обстріли РФ.
28 липня електроенергію економитимуть в одну чергу
Спочатку в ДТЕК заявили, що за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра застосовуватимуться з 18:00 до 22:00.
Завтра, 28 липня, з 18:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень. В інші години — без обмежень, — зазначили пізніше в "Укренерго".
Графіки відключень світла стануть менш жорсткими у серпні
Найскладніший період літа, ймовірно, вже позаду. Станом на зараз є можливість застосовувати графіки відключення світла рідше.
Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу в "Українському медіацентрі".
Він зазначив, що це передусім пов’язано з тим, що спала абсолютно аномальна та рекордна спека, а отже — зменшилося споживання електроенергії.
Кудрицький також зауважив, що ситуацію в енергетиці також покращив вихід з ремонту певних енергогенеруючих потужностей, які додали системі потужностей та скоротили дефіцит.
До того ж Кудрицький зауважив, якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій — то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів.
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